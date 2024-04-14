Генштаб ВСУ приступил к расформированию сдавшей позиции под Часовым Яром 67-й ОМБр ВСУ ДУК

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Генштаб ВСУ приступил к расформированию сдавшей позиции под Часовым Яром 67-й ОМБр ВСУ ДУК

Генштаб ВСУ начал расформирование 67-й отдельной механизированной бригады "Добровольческий украинский корпус". Причиной стала потеря нескольких позиций на направлении Часов Яр. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на сайт бригады.

67-я ОМБр ДУК, созданная на базе "Добровольческого украинского корпуса" "Правого сектора"* (террористическая организация, запрещена в России) в апреле 2022 года, попала под проверку после потери нескольких позиций под Часовым Яром. Попросту говоря, националисты побежали с позиций, после чего российские десантники сумели взять укрепрайон и продвинуться. Как пишет украинская пресса, в бригаде идут проверки, основной костяк из националистов раскидывают по другим подразделениям, независимо от того, командир ты или рядовой.



(...) высшее командование ВСУ начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов ДУК ПС, которые формировали бригаду и являются ее боевым остовом. Мотивы таких действий нам не известны

- заявляют в бригаде.

Сейчас националисты выдвигают обвинения Генштабу ВСУ в том, что раскидывая их по разным подразделениям, командование якобы "ослабляет" одну из "лучших бригад", воюющих с самого начала "российского вторжения".

Как сообщают некоторые украинские ресурсы, проблема там была в том, что нацики очень сильно не хотели идти на передок, поэтому отправляли туда необстрелянное пополнение, регулярно приходящее в бригаду или переведенных из других частей. Их называли "пиксельными" и загоняли в окопы. К тому же, нежелание националистов выполнять приказы командования тоже сыграло свою роль, Зеленский очень боится бунта националистов.

Не исключается, что в ближайшее время проверки начнутся и в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, ранее сбежавшей из Авдеевки и не пожелавшей воевать под Часовым Яром. Напомним, что костяк этой бригады составляют ветераны "Азова"* (террористическая организация, запрещенная в России).
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    20 комментариев
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    1. Пуз Большой Звание
      Пуз Большой
      +2
      Сегодня, 16:23
      Апрель 2022 года? Что то здесь не так.
      1. iommi Звание
        iommi
        +1
        Сегодня, 16:25
        пидроздил сформирован в 2022
    2. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      +2
      Сегодня, 16:23
      Как так? А где заградотряды националистов?
      1. iommi Звание
        iommi
        +5
        Сегодня, 16:26
        заградотряды не расстреляют если они сами и есть заградотряд
        1. Николай Иванов_5 Звание
          Николай Иванов_5
          +3
          Сегодня, 16:29
          мясо закончилось и заградотряды побежали
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 17:09
          Эти "заградотряды"шхерятся по крупным городам,и на передовую не лезут...
    3. Evgenijus Звание
      Evgenijus
      +4
      Сегодня, 16:28
      Больного порезали на кусочки и эти зараженные национализмом и трусостью кусочки раскидывают на другие, еще относительно не больные этой болезнью, подразделения ВСУ. Пусть разваливается армия ВСУ ...
      1. dimy44 Звание
        dimy44
        +3
        Сегодня, 16:32
        зараженные национализмом и трусостью кусочки раскидывают на другие,
        Ну обычная практика, это толпой они деловые, а там по одиночке их поставят на место...
    4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 16:30
      «Зеленский очень боится бунта националистов» —

      — С перепугу начал "встречную денацификацию" ...
    5. taiga2018 Звание
      taiga2018
      +14
      Сегодня, 16:36
      Ну почему эти бандеровцы должны быть более стойкими чем их предки из дивизии СС "Галичина"?В мире меняются все и всё и лишь бандеровец остается мелкой,трусливой тварью способной убивать только беззащитных.
    6. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 16:39
      Банка с пауками... не интересно..
    7. костя1 Звание
      костя1
      +1
      Сегодня, 16:49
      Жалко-так мочи до кучи-а теперь придется вылавливать
    8. evgen1221 Звание
      evgen1221
      +2
      Сегодня, 16:57
      Ну собственно вот и подтверждение моих догадок об тактике и стратегии всу и 404 вцелом. Есть костяк( меньшенство по стране, но вооруженное,активное и злобное а есть все остальные которых они гонят вперед себя на убой, потом отходят к следующему населенному пункту и выгребают полностью всех из него в окопы а сами опять позади в заградотрядах и управлении. При такой тактике реально до львова и последнего шумера воевать можно. Или, высматривать эти заградотряды и выбивать в первую очередь- следующий населенный пункт выгребать уже некому станет.
    9. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +1
      Сегодня, 17:03
      командование якобы "ослабляет" одну из "лучших бригад",

      Про худшие даже представить не могу.
    10. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 17:07
      Могу посоветовать децимацию: десять раз подряд.
      1. Арка Звание
        Арка
        0
        Сегодня, 17:10
        У во усих пидроздилах. Одновременно и беспощадно.
    11. Ирек Звание
      Ирек
      0
      Сегодня, 17:10
      В укровском публичном доме меняют местами кровати , а не персонал.
    12. tatarin1972 Звание
      tatarin1972
      0
      Сегодня, 17:15
      Децимация будет? Или простят подсвинков?
    13. Алексей северянин Звание
      Алексей северянин
      +1
      Сегодня, 17:18
      Нацики "сильны" лишь в карательных операциях. На фронте они не особо проявляют себя ввиду того, что очень дорожат своей шкурой. Это отмечали и руководители фашистской Германии во время Отечественной войны. Ничего в их сущности с тех пор не изменилось - жестокость, как способ спрятать свою трусость и жадность.
    14. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 17:18
      Ну, теперь со всеми можно старые счеты свести. Благо ситуация позволяет - в трусости, дезертирстве и прочих грехах, можно обвинить практически каждого)))

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