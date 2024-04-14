(...) высшее командование ВСУ начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов ДУК ПС, которые формировали бригаду и являются ее боевым остовом. Мотивы таких действий нам не известны

Генштаб ВСУ начал расформирование 67-й отдельной механизированной бригады "Добровольческий украинский корпус". Причиной стала потеря нескольких позиций на направлении Часов Яр. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на сайт бригады.67-я ОМБр ДУК, созданная на базе "Добровольческого украинского корпуса" "Правого сектора"* (террористическая организация, запрещена в России) в апреле 2022 года, попала под проверку после потери нескольких позиций под Часовым Яром. Попросту говоря, националисты побежали с позиций, после чего российские десантники сумели взять укрепрайон и продвинуться. Как пишет украинская пресса, в бригаде идут проверки, основной костяк из националистов раскидывают по другим подразделениям, независимо от того, командир ты или рядовой.- заявляют в бригаде.Сейчас националисты выдвигают обвинения Генштабу ВСУ в том, что раскидывая их по разным подразделениям, командование якобы "ослабляет" одну из "лучших бригад", воюющих с самого начала "российского вторжения".Как сообщают некоторые украинские ресурсы, проблема там была в том, что нацики очень сильно не хотели идти на передок, поэтому отправляли туда необстрелянное пополнение, регулярно приходящее в бригаду или переведенных из других частей. Их называли "пиксельными" и загоняли в окопы. К тому же, нежелание националистов выполнять приказы командования тоже сыграло свою роль, Зеленский очень боится бунта националистов.Не исключается, что в ближайшее время проверки начнутся и в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, ранее сбежавшей из Авдеевки и не пожелавшей воевать под Часовым Яром. Напомним, что костяк этой бригады составляют ветераны "Азова"* (террористическая организация, запрещенная в России).