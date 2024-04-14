The Sun: Украина уничтожит Крымский мост до середины лета с помощью «правильного оружия»
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Украина уничтожит Крымский мост до середины лета этого года, для этого ей понадобятся "правильное оружие", пишет британская газета The Sun со ссылкой на мнение эксперта.
Уничтожение Крымского моста, которым так "гордится Путин", станет важным шагом к победе Украины в конфликте с Россией, поскольку будет перерезан основной путь снабжения российской военной группировки в Крыму. По крайней мере, так считает старший научный сотрудник Гудзоновского института и директор Центра оборонных концепций и технологий Брайан Кларк. По его словам, уничтожить мост Украина сможет, но только если у нее будет "правильное оружие".
В общем, по мнению Кларка, для атаки на крымский мост Украине понадобится от 20 до 40 британских ракет Storm Shadow или их французских аналогов SCALP, американские истребители F-16 и морские беспилотники. Все это должно одновременно ударить по мосту, ракеты и истребители по верхним конструкциям, а безэкипажные катера по основанию моста. В итоге мост должен обрушится.
Самый активно защищаемый мост в мире может быть разрушен многосторонней атакой с воздуха и моря в стиле большого взрыва
- заявил эксперт.
Ранее глава ГУР МО Украины Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов в России) пообещал уничтожить Крымский мост до конца первой половины этого года.
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