«Ни разу не слышала осуждения ударов Украины по России»: Захарова прокомментировала призыв Израиля осудить удар Ирана

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«Ни разу не слышала осуждения ударов Украины по России»: Захарова прокомментировала призыв Израиля осудить удар Ирана

Израиль не осудил ни одного удара Украины по российской территории, почему Россия должна осуждать удары Ирана по израильской? Об этом в своем ТГ-канале написала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России отреагировала на призыв посла Израиля в России Симоны Гальперин осудить массированную атаку Ирана на еврейское государство в ночь с субботы на воскресенье заявив, что Израиль ни разу не осудил атаки Украины на Россию, поэтому Москва не будет осуждать действия Тегерана.



Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц

- написала Захарова добавив, что из-за террористических действий "ублюдков с Банковой" ежегодно погибают тысячи людей.

Со своей стороны отметим, что израильские удары в том же секторе Газа никто на Западе не осуждает, да и с консульством Ирана такая же ситуация, почему тогда должны осуждаться удары Ирана? Тут все должно быть одинаково в отношении обеих стран.

Ранее Россия выразила крайнюю озабоченность возможной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, призвав Иран и Израиль решить свои проблемы дипломатическим путем. Как далее будут развиваться события покажет ближайшее время, теперь все зависит от решения Тель-Авива, мяч на стороне Израиля.
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    22 комментария
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    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +11
      Сегодня, 18:20
      Для них и улица фашиста бандеры в куеве норма.
      1. леонидыч Звание
        леонидыч
        +22
        Сегодня, 18:26
        Так они и сами действуют как фашисты. Стирая с лица земли поселения Палестинцев.
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +2
          Сегодня, 19:31
          Цитата: Incvizitor
          Для них и улица фашиста бандеры в куеве норма.

          Стоит ли удивляться, если главный раввин украины, в Самборе на еврейском кладбище, открывает памятники уничтоженным бандерлогам из ОУН УПА, которые убивали евреев? Как это действо проходило можете ознакомиться вот тут -
          https://nnils.livejournal.com/3582773.html?ysclid=luzqmubu44507724344
      2. Аргон Звание
        Аргон
        0
        Сегодня, 19:40
        Мне интересно, а кто нибудь осудил удар по посольству Ирана в Сирии?!
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +19
      Сегодня, 18:24
      Ну и правильно Мария сказала, даже добавить нечего.
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        +2
        Сегодня, 18:54
        Эдак натренируется и начнет говорить как Громыко.
    3. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
      1erWahrheitsMinister_1984
      +3
      Сегодня, 18:27
      Die größten "Zuhälter" und gewaltätigen "Bordell-Betreiber" des Nahen Ostens beschwert sich über andere
      Etablissements und deren Geschäftsgebahren...!!!?
      1. Николай Иванов_5 Звание
        Николай Иванов_5
        0
        Сегодня, 19:04
        Крупнейшие "сутенеры" и жестокие "содержатели борделей" Ближнего Востока жалуются на других...
        Учреждения и их бизнес-функции...!!!?

        Кто там "сутенеры" и где там "бордели"? Это про кого и о ком?
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +21
      Сегодня, 18:29
      Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц
      Еврей всегда поддержит еврея, но не русского.
    5. Фаталист Звание
      Фаталист
      +14
      Сегодня, 18:44
      Забавная штука_ чувствовать себя исключительными и творить террор безнаказанно. Почаще надо ставить на место евреев.
      1. Николай Иванов_5 Звание
        Николай Иванов_5
        +2
        Сегодня, 19:18
        Киевская хунта и израильское правительство марионетки США.
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 19:21
          Те же яйца фас и профиль.)
    6. ODERVIT Звание
      ODERVIT
      +14
      Сегодня, 18:46
      До чего же беспринципный и наглый народ.
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +3
        Сегодня, 19:07
        А когда евреи были принципиальными и честными народом???
        Любой поставленный вопрос им - отвечают на вопрос вопросом!
        Их надо ставить на место, на уровне плинтуса.
    7. Joker62 Звание
      Joker62
      +10
      Сегодня, 18:48
      «Ни разу не слышала осуждения ударов Украины по России»: Захарова прокомментировала призыв Израиля осудить удар Ирана

      Отлично макнула Мария Владимировна посла Израиля в неглиже и опустила ниже плинтуса! lol
      Браво! good
    8. alystan Звание
      alystan
      +4
      Сегодня, 18:57
      Израиль не осудил ни одного удара Украины по российской территории, почему Россия должна осуждать удары Ирана по израильской? Об этом в своем ТГ-канале написала Мария Захарова.

      Эту практику надо расширить на все недружественные России государства.
      МИД со справедливым почином!
    9. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +5
      Сегодня, 19:05
      Я выражаю крайнию озабоченность Израилю,когда он " рожает" он переходит на русский.Смотрим видио прилётов,когда ракета под воздействием железного купола коментарии на еврейском ,когда она прошла ПВО коментарии на русском -матом,за кадром.Или штаны оденьте или майку подлиннее.
    10. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      +6
      Сегодня, 19:14
      Гальперина совсем совесть потеряла, а возможно её не было от рождения. Интересно, как эта еврейка комментировала присутствие и военную помощь еврейцев на окраине против России.Очень плохо что Иран просто пощупал Израиль за бока, как юную деву. Нужно было нагнуть по полной с подщёчиной по взрослому. Маше браво! Так как обошлась без троллинга и по делу у неё редко так бывает, может растёт умом, чего от души желаю.
    11. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +5
      Сегодня, 19:16
      Приватизация Израилем и Западом темы холокоста им обойдётся очень дорого,враньё это удел слабых( газовые камеры не отрицаю,они были и не только для евреев)
      1. Арка Звание
        Арка
        +1
        Сегодня, 19:38
        Собственно Мария права. Израиль приложил кучу усилий для того, чтобы получить данный ответ. Ну и мне не понятно, как можно и кричать о том, что пострадали от нацистов (факт, но они одни среди многих) с поддержкой режима, который восхваляет прихвостней этих же нацистов. Кроме принципа "за ваши шекели все, что угодно".
    12. Комментарий был удален.
    13. Essex62 Звание
      Essex62
      +1
      Сегодня, 19:23
      Евреи в своем репертуаре. Как всегда самые обиженные и их надо поддержать. Хватит ныть,воюйте,раз заварили кашу и побеждайте как отцы- деды. Не сможете - исчезните. Одобрения открытого геноцида все равно не дождетесь,даже от матрасов. Там тоже не полоумные сидят,выборы "на носу".
    14. oppozite28 Звание
      oppozite28
      0
      Сегодня, 19:36
      Зато Иран вместо выражения крайней озабоченности утончённо отработал по заранее определённым целям. А по окончании сделал соответствующее официальное заявление. Кстати в СБ ООН так и не осудили налет израильских ВВС по дипломатическому представительству Ирана в Сирии также как и ответную реакцию Ирана на акцию со стороны Израиля. Что характерно представители США и Великобритании предпочли в обоих случаях отмолчаться.

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