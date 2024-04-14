«Ни разу не слышала осуждения ударов Украины по России»: Захарова прокомментировала призыв Израиля осудить удар Ирана
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Израиль не осудил ни одного удара Украины по российской территории, почему Россия должна осуждать удары Ирана по израильской? Об этом в своем ТГ-канале написала Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России отреагировала на призыв посла Израиля в России Симоны Гальперин осудить массированную атаку Ирана на еврейское государство в ночь с субботы на воскресенье заявив, что Израиль ни разу не осудил атаки Украины на Россию, поэтому Москва не будет осуждать действия Тегерана.
Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц
- написала Захарова добавив, что из-за террористических действий "ублюдков с Банковой" ежегодно погибают тысячи людей.
Со своей стороны отметим, что израильские удары в том же секторе Газа никто на Западе не осуждает, да и с консульством Ирана такая же ситуация, почему тогда должны осуждаться удары Ирана? Тут все должно быть одинаково в отношении обеих стран.
Ранее Россия выразила крайнюю озабоченность возможной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, призвав Иран и Израиль решить свои проблемы дипломатическим путем. Как далее будут развиваться события покажет ближайшее время, теперь все зависит от решения Тель-Авива, мяч на стороне Израиля.
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