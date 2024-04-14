«Ни разу не слышала осуждения ударов Украины по России»: Захарова прокомментировала призыв Израиля осудить удар Ирана

Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц

Израиль не осудил ни одного удара Украины по российской территории, почему Россия должна осуждать удары Ирана по израильской? Об этом в своем ТГ-канале написала Мария Захарова.Официальный представитель МИД России отреагировала на призыв посла Израиля в России Симоны Гальперин осудить массированную атаку Ирана на еврейское государство в ночь с субботы на воскресенье заявив, что Израиль ни разу не осудил атаки Украины на Россию, поэтому Москва не будет осуждать действия Тегерана.- написала Захарова добавив, что из-за террористических действий "ублюдков с Банковой" ежегодно погибают тысячи людей.Со своей стороны отметим, что израильские удары в том же секторе Газа никто на Западе не осуждает, да и с консульством Ирана такая же ситуация, почему тогда должны осуждаться удары Ирана? Тут все должно быть одинаково в отношении обеих стран.Ранее Россия выразила крайнюю озабоченность возможной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, призвав Иран и Израиль решить свои проблемы дипломатическим путем. Как далее будут развиваться события покажет ближайшее время, теперь все зависит от решения Тель-Авива, мяч на стороне Израиля.