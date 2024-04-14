Отставной генерал ВСУ назвал причину, по которой Украина не объявляет войну России

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Отставной генерал ВСУ назвал причину, по которой Украина не объявляет войну России

Украина не будет объявлять России войну, потому что ей это не выгодно. Как пояснил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, Киев боится потерять западную помощь.

Отвечая на вопрос о возможном объявлении войны России, украинский отставной генерал пояснил, что Украина ни при каких обстоятельствах не станет этого делать, поскольку сразу же лишиться помощи со стороны Запада, который активно уклоняется от прямого столкновения с Россией. А передавать военную помощь объявившей войну Украине - это значит выступить на ее стороне. Поэтому Романенко призвал не хвататься за определения.



У нас есть широкомасштабная война, юридически нам вполне этого хватает. (...) Если бы мы перешли к состоянию войны, то помощь по вооружению и технике прекратилась бы не только от США, но и от большинства союзников. У них в законе об этом написано

- заявил генерал добавив, что даже в нынешней ситуации имеются "закрытые моменты" в помощи от США.

На сегодняшний день Украина практически не получает военной помощи от американцев, которые переключились на Израиль. "Право" на поддержку киевской хунты перешло Европе, но она в одиночку не тянет. Да и внутренние проблемы Евросоюза не дают возможности компенсировать большую часть помощи США. В случае объявления войны Киев потеряет даже ту небольшую помощь, которую он получает. Естественно, Зеленский и его клика такого варианта не хотят.

Кстати, все действия ТЦК с тотальной мобилизацией противоречат конституции Украины, потому что могут проводиться только после того, как страна официально вступит в войну. Впрочем, в Киеве на это плевать хотели.
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    11 комментариев
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    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +2
      Сегодня, 19:06
      Это в Конвенции 1907 г. написано. Не понимаю почему мы не объявляем?
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        +4
        Сегодня, 19:15
        Потому,что незаконные осколки ни под какие Конвенции не попадают. Эта война гражданская.
      2. Grag Best Звание
        Grag Best
        0
        Сегодня, 19:36
        А что изменится от такого объявления войны? У нас что, от этого миллион солдат появится на фронте с техникой?
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +1
          Сегодня, 19:50
          А что изменится от такого объявления войны?

          Вы в армии служили? Есть такая запись в В/Б у тех кто "отмазался" или по состоянию здоровья: Не годен в мирное ,годен в военное . Перевод экономики на военные рельсы и много чего ещё
      3. Франк Мюллер Звание
        Франк Мюллер
        0
        Сегодня, 20:05
        Официально объявленная война - дело серьезное.Тогда российские олигархи нынешними санкциями не отделаются, а могут и последние кальсоны снять. Точнее, с них с самих снимут и без всякого спроса.
    2. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +6
      Сегодня, 19:14
      Мир сошел с ума, страны мочат друг друга, чем только можно, но не воюют... Бизнес будет страдать...
    3. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
      1erWahrheitsMinister_1984
      +1
      Сегодня, 19:15
      Ich erschiesse Dich, aber ich ziehe Dir (noch) nicht die Schuhe aus, weil wir sind ja noch nicht im Krieg...!!?
      Die teilweise idiotischen bis schon fast lächerlichen "Regeln" des Krieges muten oft sehr seltsam an...!!! soldier
    4. Фаталист Звание
      Фаталист
      +4
      Сегодня, 19:26
      Кстати, вычитал недавно. Оказывается до сих пор неприкосновенными для тцкашников были в абсолюте граждане страны еврейской национальности и служащие лица в грекоримской католической церкви. И, вдруг, их начали тащить на фронт.)
    5. Scientist_ Звание
      Scientist_
      0
      Сегодня, 19:27
      Цитата: Essex62
      Потому,что незаконные осколки ни под какие Конвенции не попадают. Эта война гражданская.

      Разве РФ официально аннулировала Беловежский сговор?
    6. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      0
      Сегодня, 19:27
      Получаестя что вся Европа нарушает свои же законы. Ведь ежу понятно что война идет. От того, что ее формально не объявили, масштабные боевые действия проиходят. Не считать их войной - явное лукавство.
    7. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 19:41
      Это что выходит, раз украина войну не обьявляет то все участники БД не являются комбатантами. Следовательно нам, всех их пленных можно приспокойно пустить в расход. На них женевская конвенция не распространяется. Нечего кормить этих дармоедов.

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