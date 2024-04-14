Отставной генерал ВСУ назвал причину, по которой Украина не объявляет войну России

У нас есть широкомасштабная война, юридически нам вполне этого хватает. (...) Если бы мы перешли к состоянию войны, то помощь по вооружению и технике прекратилась бы не только от США, но и от большинства союзников. У них в законе об этом написано

Украина не будет объявлять России войну, потому что ей это не выгодно. Как пояснил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, Киев боится потерять западную помощь.Отвечая на вопрос о возможном объявлении войны России, украинский отставной генерал пояснил, что Украина ни при каких обстоятельствах не станет этого делать, поскольку сразу же лишиться помощи со стороны Запада, который активно уклоняется от прямого столкновения с Россией. А передавать военную помощь объявившей войну Украине - это значит выступить на ее стороне. Поэтому Романенко призвал не хвататься за определения.- заявил генерал добавив, что даже в нынешней ситуации имеются "закрытые моменты" в помощи от США.На сегодняшний день Украина практически не получает военной помощи от американцев, которые переключились на Израиль. "Право" на поддержку киевской хунты перешло Европе, но она в одиночку не тянет. Да и внутренние проблемы Евросоюза не дают возможности компенсировать большую часть помощи США. В случае объявления войны Киев потеряет даже ту небольшую помощь, которую он получает. Естественно, Зеленский и его клика такого варианта не хотят.Кстати, все действия ТЦК с тотальной мобилизацией противоречат конституции Украины, потому что могут проводиться только после того, как страна официально вступит в войну. Впрочем, в Киеве на это плевать хотели.