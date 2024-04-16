Израиль и Иран – шоу на Ближнем Востоке
«Правдивое обещание»
Командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами назвал ночные удары по Израилю «успешными». Мало того, изначально иранцы рассчитывали на меньший эффект. Интересно, на какой? На тотальное уничтожение всех дронов, крылатых и баллистических ракет еще на подлете к целям?
Израиль в свою очередь доложил о провале иранской операции «Правдивое обещание» и об уничтожении 99 процентов всех боеприпасов в воздухе. На этом, собственно, и разошлись – иранцы объявили о завершении акции, а Израиль открыл свое воздушное пространство. Как будто ничего и не произошло.
На событие можно было бы вообще не обращать внимания, если бы не несколько нюансов.
Командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами
Прежде всего – Иран впервые открыто и напрямую атаковал территорию Израиля, причем достаточно массировано. Полетели крылатые и баллистические ракеты, дроны-«камикадзе».
Это не первый удар по еврейскому государству баллистическими ракетами. Пионерами стали сирийцы в 1973 году, когда запустили 16 ракет «Луна-М» и даже попали несколько раз. Например, в авиабазу Рамат-Давид, где погиб летчик местных ВВС. Но в те времена у Израиля еще не было ядерного оружия, а если оно и присутствовало, то в совершенно символическом количестве.
14 апреля 2024 года территория еврейского государства подверглась атаке не от многочисленных прокси Ирана, а непосредственно с территории Исламской Республики. Вот это действительно произошло впервые в истории.
По словам представителей генштаба ВС Ирана целью для ракет и беспилотников стал некий информационный центр, принимающий непосредственное участие в атаке по иранскому консульству в Дамаске неделю назад. Второй целью являлась авиабаза Невастим с несколькими эскадрильями истребительной и военно-транспортной авиации.
До сих непонятен масштаб разрушений на указанных объектах, но, учитывая плотность и качество ПВО Израиля, одной волны ракет из Ирана будет недостаточно. Обрабатывать оборону ЦАХАЛ следовало несколько дней – количество противоракет конечно.
Из официальных израильских источников известно, что «Иран надеялся вывести из строя базу и таким образом ослабить наши воздушные возможности, но это ему не удалось. Самолеты израильских ВВС продолжают взлетать и садиться на базе, выполняя наступательные и оборонительные задачи».
Второй немаловажный нюанс – войны таким образом не начинаются, как это попытался изобразить Иран. Израиль отвесил Тегерану громкую пощечину, атаковав дипломатическое посольство Ирана в Дамаске. Иранское правительство долго и даже немного занудно готовило израильтян и мировую общественность к «Правдивому обещанию». Не стоит удивляться, если КСИР «случайно» приоткрыл детали операции своим оппонентам, дабы подготовиться успели получше.
Все это акты одного большого ритуального шоу, в котором Израиль и Иран пытаются сохранить лицо. Иначе на Ближнем Востоке не поймут и перестанут уважать. Иерусалим мстит за сектор Газа, хуситов и «Хезболлу», а Тегеран – за посольство в Дамаске.
О том, как по-настоящему начинаются войны, стоит спросить у террористов ХАМАС. В октябре прошлого года они провели образцово-показательную и при этом очень скрытную на начальном этапе операцию на территории Израиля. Безумно кровавую, но чрезвычайно эффективную. А Иран едва успевал предупреждать по всем каналам о скором ударе.
При этом ни одна из сторон конфликта к настоящей войне не готова. Обмен ракетными ударами еще не означает настоящей войны, а сражаться сухопутными силами не с руки.
Отсутствие общих границ заметно ограничивает свободу маневра, прежде всего для ЦАХАЛ. Израиль должен каким-то неимоверным образом пробиться через Ирак, чтобы просто выйти к границам Ирана.
Повторимся, современная война не может считаться полноценной, если в ней не принимают участие пехотные подразделения. Пока сапог солдата не закрепится на территории противника, все ракетные перестрелки можно считать кровавым, но ребячеством.
Ирану, к слову, заметно проще – Сирия, Ирак и Ливан с удовольствием пропустят экспедиционный корпус КСИР через свою территорию. Только вот много ли от него останется в итоге при современном уровне разведки и информационной поддержки Израиля со стороны США?
Что дальше?
Удар ракетами по территории Израиля – это, как ни крути, пощечина Иерусалиму. Пусть и предугаданная, и успешно отраженная, но пощечина. Отвечать придется, иначе окружающие не поймут. В первую очередь Саудовская Аравия, взирающая на события пока несколько отстраненно.
Что сейчас в головах военачальников ЦАХАЛ, едва ли предсказуемо, но свое слово уже сказал Белый дом. Байдену сейчас очень не нужна война. Он бы и рад хорошенько пригвоздить Исламскую Республику, но не сейчас. Перед выборами становиться спонсором еще одной горячей точки с неясными перспективами – подобно политическому самоубийству. Поэтому, если и спускать цепного пса ЦАХАЛ на Тегеран, то только после ноября 2024 года.
Ответ Израиля будет строго символическим. Поднимут в воздух несколько F-16 и ограничатся ударами по иранской инфраструктуре. Может быть, даже на территории Сирии или Ирака. Конечно, будут жертвы, но даже в этом случае Тегеран не пойдет на эскалацию.
Но и шансы на ошибку у Иерусалима остаются достаточно большие. Прежде всего, это нанесение серьезного ущерба ядерным объектам Ирана. Вот здесь и пролегают те самые красные линии, после которых новая война на Ближнем Востоке будет неизбежна.
Сейчас Тегерану гораздо важнее заполучить ядерную бомбу и потом начать войну с Израилем, а не наоборот. Как только ядерный фактор будет обесценен израильскими ракетами и бомбами, КСИР ничего не будет сдерживать.
Есть и вторая потенциальная ошибка Израиля. Это открытие второго фронта против «Хезболлы» в Ливане. Если не получается достать иранцев напрямую, то хотя бы размажем их прокси, которые буквально под боком. Только вот война на севере будет кровавой и по большому счету бессмысленной. Прямо как сейчас в секторе Газа.
У Ирана в этой истории гораздо больше пространства для маневра. Например, снабдить хуситов своими «Шахедами» и навсегда запечатать Баб-эль-Мандебский пролив. Коалиция против Йемена уже несколько месяцев ничего не может сделать с разбойничьими атаками хуситов на сухогрузы в Красном море. «Шахеды» кратно увеличат возможности партизан, одновременно сделав их почти неуязвимыми.
И таких болевых точек для коллективного Запада на Ближнем Востоке меньше не становится. Но не только в этом регионе.
Атака на Израиль в очередной раз плохо скажется на Украине. Белый дом уже назвал реакцию ЦАХАЛ на налет непревзойденной, что выглядит как похвала и обещание скорых денег. Дело в пакете многомиллиардной помощи Израилю, которую демократы несколько месяцев не могут протащить через конгресс.
нему якорем прицеплен 61 миллиард для Украины. Но киевский режим в глазах американского истеблишмента с прошлого лета ходит в разряде неудачников, янки таких не любят и делиться деньгами не будут. Другое дело евреи, которые смогли «непревзойденно» отразить тщательно спланированную и согласованную акцию возмездия Ирана. Из Вашингтона уже подали голос с предложением как можно быстрее согласовать финансирование Израиля.
Еще несколько таких налетов, и у ЦАХАЛ закончатся противоракеты «Железного щита» и Patriot. Речь об Украине в данном случае не идет, и в случае положительно решения Нетаньяху получит помощь без согласования миллиардов для киевского режима. Если это случится, то самые призрачные надежды на финансирование ВСУ из кармана американских налогоплательщиков падут прахом.
И это, пожалуй, самое позитивное, что можно извлечь из шоу, устроенного Ираном и Израилем в Ближневосточном регионе.
Информация