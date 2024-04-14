Украинский военный паблик сообщает о попытках ВС России взять в окружение Работино

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Украинский военный паблик сообщает о попытках ВС России взять в окружение Работино

Российские войска активизировались на Запорожском направлении, предпринимая попытки окружить Работино, где идут ожесточенные бои. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на военных ВСУ, штурмовые группы ВС России пытаются зайти со стороны Вербового.

ВС России продвинулись северо-западнее Вербового и на данный момент обустраивают позиции на "захваченной" территории. Как предполагают всушники, российские штурмовики будут заходить с восточной стороны Работино, чтобы в итоге взять его в окружение. В лоб остатки этого населенного пункта не взять, потому что он находится в низине. Кроме того, ВСУ там выстроили довольно сильную оборону. Тем не менее обойти поселок можно, сделав его оборону для ВСУ проблематичной.



По данным украинского военного паблика Deep State, российские войска находятся в южной части Работино, также у них довольно хорошие позиции с запада. Если ВС России удастся атаковать еще и с восточного направления, то в большой вероятность подразделения ВСУ будут вынуждены отступить.


По данным российского Минобороны, сейчас продвижения российских войск под Работино нет, активно работает артиллерия и авиация, нанося удары по позициям ВСУ. А вот по данным, поступающим с передовой, в самом селе идут очень активные бои, наши штурмовые подразделения сумели немного продвинуться. Очень много беспилотников ВСУ, но и наши в этом компоненте подтянулись в последнее время.
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    9 комментариев
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    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +4
      Сегодня, 20:44
      Гораздо разумнее ударить на Орехов и срезать весть выступ.
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        +2
        Сегодня, 20:50
        Тут не от ума зависит, а от того, что на флангах невозможно собрать ударную группировку, поэтому на этой войне вот такие карманы нифига в котлы не превращаются и спокойно существуют очень долго
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 20:51
          А в центре можно? И долбиться лбом в закрытые ворота.
          1. Serhio250381 Звание
            Serhio250381
            +3
            Сегодня, 20:55
            Можете привести примеры обратного в этой войне? Третий год войны, а вы в упор не видите, что происходит? Там где ломятся в лоб есть хоть какое-то продвижение. Там где пытались окружать, просто теряли силы без продвижения. Не надо думать, что военные дураки и не знают, что такое окружение. Если бы это работало, то так бы и делали
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              +1
              Сегодня, 21:07
              Я не считаю себя умнее тех командиров, которые там на месте. Говорю о том, что не вижу логики в их действиях. Работино в низине, да там и было того села - две улицы и три переулка. А вот восточнее Нестерянка и западнее Вербовое - там высоты. И мост нормальный через Конку, только в Орехове (не понятно, почему до сих пор стоит?) Конка хоть и не сильно глубокая и широкая, но и в брод ее не перейдешь. Проблемы с логистикой будут немалые.
              1. Serhio250381 Звание
                Serhio250381
                +1
                Сегодня, 21:36
                Минные поля, дроны и дальнобойная арта с РСЗО. И самое главное, любое ваше движение, как на ладони из-за отсутствия тумана войны. Заметили, что там где поля, почти нет движения, а вот там где есть населенные пункты, как раз движение и есть? Потому что от всего, что я написал выше в поле нет защиты, а в населенных пунктах есть
          2. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            -1
            Сегодня, 20:56
            Цитата: ТермиНахТер
            И долбиться лбом в закрытые ворота

            Не лбом, а ФАБами, которые, как говорят, способны открыть любые ворота.
    2. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 20:48
      Такое впечатление, что легче бы было зайти в Малую Токмачку, а потом в Новоданиловку и тогда Работино падет, чем долбиться там в лоб
    3. Я свой Звание
      Я свой
      0
      Сегодня, 22:25
      . В лоб остатки этого населенного пункта не взять, потому что он находится в низине

      Интересное утверждение - в низине. Кто-то много раз говорил, что обороняться на высоте легче. А я никогда не понимал почему. Сейчас ведь век не до нашей эры, когда позиция на высоте действительно важна для копейщиков или онагров. И это не горы с ущельями как в Афганистане где легко устроить засаду. И оружие другое. В холмистой местности мне всегда представлялось по-другому. К примеру склад боеприпасов удобнее держать на склоне холма к тылу - там его артиллерия и нурсы не достанут. А танки удобнее использовать на равнине - на покатой местности они должны быть более уязвимы при спуске с холма для рпг, а при взятии высоты не смогут вести прицельный огонь на ходу. Птурщикам и снайперам вероятно удобнее работать с высоты. Дроноводам тоже - сигнал дальше распространяется. Пехоте атаковать мне думается предпочтительнее снизу вверх, обороняться сверху вниз - не комильфо. Это то как мне представляется. В реальности незнаю

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