Украинский военный паблик сообщает о попытках ВС России взять в окружение Работино
Российские войска активизировались на Запорожском направлении, предпринимая попытки окружить Работино, где идут ожесточенные бои. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на военных ВСУ, штурмовые группы ВС России пытаются зайти со стороны Вербового.
ВС России продвинулись северо-западнее Вербового и на данный момент обустраивают позиции на "захваченной" территории. Как предполагают всушники, российские штурмовики будут заходить с восточной стороны Работино, чтобы в итоге взять его в окружение. В лоб остатки этого населенного пункта не взять, потому что он находится в низине. Кроме того, ВСУ там выстроили довольно сильную оборону. Тем не менее обойти поселок можно, сделав его оборону для ВСУ проблематичной.
По данным украинского военного паблика Deep State, российские войска находятся в южной части Работино, также у них довольно хорошие позиции с запада. Если ВС России удастся атаковать еще и с восточного направления, то в большой вероятность подразделения ВСУ будут вынуждены отступить.
По данным российского Минобороны, сейчас продвижения российских войск под Работино нет, активно работает артиллерия и авиация, нанося удары по позициям ВСУ. А вот по данным, поступающим с передовой, в самом селе идут очень активные бои, наши штурмовые подразделения сумели немного продвинуться. Очень много беспилотников ВСУ, но и наши в этом компоненте подтянулись в последнее время.
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