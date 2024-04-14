ВС РФ заняли восточную часть СТ «Заря», получив контроль над Очеретинским железнодорожным узлом

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ВС РФ заняли восточную часть СТ «Заря», получив контроль над Очеретинским железнодорожным узлом

В результате успешных действий к северо-западу от так называемой «второй линии Сырского» российские войска вошли на территорию садового товарищества «Заря» в районе Новобахмутовки и Очеретино.

Вооружённые силы России, расширяя территорию контроля севернее Бердычей, закрепились на позициях всего в 1,2 км от упомянутой Новобахмутовки. Контроль позиций в восточной части СТ «Заря» позволяет нашим войскам взять под огневой контроль позиции ВСУ как в Новобахмутовке, так и в Очеретино.



При этом контроль восточной части СТ «Заря» даёт возможность физически контролировать важный Очеретинский железнодорожный узел. В нём сходятся несколько веток, включая ветку в сторону Горловки.



В складывающейся ситуации противник, понеся потери, откатился к Новобахмутовке и в западную часть садового товарищества «Заря». Резервные формирования командование ВСУ пытается подводить в Очеретино, однако российская армия не оставляет попытки такого подведения «без внимания». Следуют авиационные и артиллерийские удары, приводящие к потерям в резервных подразделениях ВСУ, которые даже не успели вступить в бой.
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    4 комментария
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    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 21:16
      НАТО с подопытным их кроликом пока ничего не может сделать ,без " воздушной ковалерии" ,чтобы остановить наше наступление .Только могут замедлить.
    2. Лешак Звание
      Лешак
      +3
      Сегодня, 21:20
      Следуют авиационные и артиллерийские удары, приводящие к потерям в резервных подразделениях ВСУ, которые даже не успели вступить в бой.
      это более чем хорошо! good
    3. Саша с Уралмаша Звание
      Саша с Уралмаша
      -9
      Сегодня, 21:32
      А где сердюков со своими войсками спецопераций!
      1. d1975 Звание
        d1975
        +4
        Сегодня, 21:49
        Там где и вы ? Подгорает ? Стратег диванный !

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