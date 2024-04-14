ВС РФ заняли восточную часть СТ «Заря», получив контроль над Очеретинским железнодорожным узлом
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В результате успешных действий к северо-западу от так называемой «второй линии Сырского» российские войска вошли на территорию садового товарищества «Заря» в районе Новобахмутовки и Очеретино.
Вооружённые силы России, расширяя территорию контроля севернее Бердычей, закрепились на позициях всего в 1,2 км от упомянутой Новобахмутовки. Контроль позиций в восточной части СТ «Заря» позволяет нашим войскам взять под огневой контроль позиции ВСУ как в Новобахмутовке, так и в Очеретино.
При этом контроль восточной части СТ «Заря» даёт возможность физически контролировать важный Очеретинский железнодорожный узел. В нём сходятся несколько веток, включая ветку в сторону Горловки.
В складывающейся ситуации противник, понеся потери, откатился к Новобахмутовке и в западную часть садового товарищества «Заря». Резервные формирования командование ВСУ пытается подводить в Очеретино, однако российская армия не оставляет попытки такого подведения «без внимания». Следуют авиационные и артиллерийские удары, приводящие к потерям в резервных подразделениях ВСУ, которые даже не успели вступить в бой.
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