Оппоненты Байдена: Призывом к Израилю отказаться от контрудара по Ирану президент США играет в иранскую игру

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Оппоненты Байдена: Призывом к Израилю отказаться от контрудара по Ирану президент США играет в иранскую игру

В Соединённых Штатах оппоненты действующего президента подвергли Джо Байдена критике за то, что тот призвал Израиль воздержаться от ответных силовых действий в отношении Ирана. Причём достаётся Байдену и со стороны Израиля.

Напомним, что президент США, обращаясь к правительству Нетаньяху, призвал Израиль не осуществлять «контратаку» на Иран. За это тут же зацепились республиканцы, назвав такой призыв «немыслимым». Основной упор в данном случае делается на то, что глава Соединённых Штатах по определению не должен «играть в иранскую игру». Казалось, ещё немного, и Байдена переведут в разряд «агентов аятоллы»...



Одним из наиболее ярых противников призыва Байдена к Израилю о воздержании от атаки является Джон Болтон, который в своё время занимал пост советника президента США (Дональда Трампа) по нацбезопасности. По словам Болтона, «этот призыв Байдена, как и сам Байден, - позор для Америки».

Джон Болтон:

Интерес США состоит в том, чтобы убедиться, что иранский режим будет поставлен на место. Это как минимум.

Болтон добавил, что США должны оказать Израилю «весь спектр поддержки и помощи» с тем, чтобы «Иран никогда не мог угрожать Израилю и всему региону Персидского залива».

С критикой Байдена выступил сенатор Марко Рубио:

Нам нужно думать о защите от иранской угрозы. Нам нужно поскорее оказать помощь Израилю. Мы отправили туда молодых американцев. И наша задача – поскорее защитить их от Ирана. Умиротворять Иран нельзя.

По словам Рубио, Байден сделал ошибку уже в том, что раскрыл детали разговора с Нетаньяху, где призывал того отказаться от контрудара по Ирану.

Тем временем израильские «ястребы» считают, что необходимо ответить Ирану ударом по его ядерным объектам. Высокий риск радиационного заражения Ближнего Востока авторов таких предложений, судя по всему, не волнует, как и так называемых «независимых экологов». Да и риск полномасштабной войны в регионе, таких лиц, судя по всему, тоже не волнует.
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    8 комментариев
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    1. Штааль Звание
      Штааль
      +2
      Сегодня, 21:41
      Байден сделал то, что и должен был сделать - продавить Нетаньяху для того, что бы тот понизил градус напряжённости и не стал отвечать Ирану.
      1. Аргон Звание
        Аргон
        0
        Сегодня, 22:10
        Оппоненты будут играть против бидона в любом случае. Скажи он давай бей и дал бы сигнал атаки , те же самые оппоненты скажут совершенно обратное. Тяга к власти , она такая. Бидону ничего не оставалось , как сказать именно то что он сказал и неизвестно , что осталось неизвестным общественности. По любому они скрытно будут помогать Израилю. Это их стиль.
    2. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      -2
      Сегодня, 21:42
      On est de plus en plus proche de la fin
      Phase I guerre Russie/Ukraine
      Phase II guerre Iran/Israel
      Phase III ? Guerre Chine/Taïwan
      Phase IV ....Armagedon....
      Je suis de plus en plus pessimiste
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 21:44
      Мегафоная дипломатия США даёт сбой,а если завтра окажется что у Ирана есть покруче " Sex - Bomb"( молодёжь за 60 помнит эту зажигательную песню).
    4. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 21:53
      Джон Болтон:

      Интерес США состоит в том, чтобы убедиться, что иранский режим будет поставлен на место. Это как минимум.
      Болтон явно поскромничал относительно своей собственной персоны в надежде на должность в следующей администрации.
      С критикой Байдена выступил сенатор Марко Рубио:

      Нам нужно думать о защите от иранской угрозы. Нам нужно поскорее оказать помощь Израилю. Мы отправили туда молодых американцев. И наша задача – поскорее защитить их от Ирана. Умиротворять Иран нельзя.
      Скорее молодых американцев от Израиля. Умиротворить Израиль нельзя, проверено годами и палестинцами на протяжении тысячелетий laughing
      1. Аргон Звание
        Аргон
        0
        Сегодня, 22:12
        проверено годами и палестинцами на протяжении тысячелетий laughing
        о каких тысячелетиях речь? Палестинцы в конфликте с иудами недавно. Может вы хотели сказать арабами в общем?
    5. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 22:16
      президент США, обращаясь к правительству Нетаньяху, призвал Израиль не осуществлять «контратаку» на Иран.
      складывается впечатление, что этот призыв обычная игра на публику, попытка бидона показать "миротворческий" настрой перед предстоящими выборами. На самом деле всё совсем по другому. Накачка Израиля оружием и боеприпасами и никаких, серьёзных, ограничений в действиях.
    6. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 22:21
      В Соединённых Штатах оппоненты действующего президента подвергли Джо Байдена критике за то, что тот призвал Израиль воздержаться от ответных силовых действий в отношении Ирана.

      Видать эти оппоненты в Соединенных штатах не в курсе того, что в американском Конгрессе призывают (https://www.dailymail.co.uk/news/article-13306989/us-republican-military-involvement-israel-warns-biden-iran-conflict.html) не использовать американскую армию в этой заварушке. И к кому, интересно, они тогда там взывают? Если не президента Байдена, то кого? Или Байден поступил не так, как того требуют в Конгрессе?

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