Оппоненты Байдена: Призывом к Израилю отказаться от контрудара по Ирану президент США играет в иранскую игру

Интерес США состоит в том, чтобы убедиться, что иранский режим будет поставлен на место. Это как минимум.

Нам нужно думать о защите от иранской угрозы. Нам нужно поскорее оказать помощь Израилю. Мы отправили туда молодых американцев. И наша задача – поскорее защитить их от Ирана. Умиротворять Иран нельзя.

В Соединённых Штатах оппоненты действующего президента подвергли Джо Байдена критике за то, что тот призвал Израиль воздержаться от ответных силовых действий в отношении Ирана. Причём достаётся Байдену и со стороны Израиля.Напомним, что президент США, обращаясь к правительству Нетаньяху, призвал Израиль не осуществлять «контратаку» на Иран. За это тут же зацепились республиканцы, назвав такой призыв «немыслимым». Основной упор в данном случае делается на то, что глава Соединённых Штатах по определению не должен «играть в иранскую игру». Казалось, ещё немного, и Байдена переведут в разряд «агентов аятоллы»...Одним из наиболее ярых противников призыва Байдена к Израилю о воздержании от атаки является Джон Болтон, который в своё время занимал пост советника президента США (Дональда Трампа) по нацбезопасности. По словам Болтона, «этот призыв Байдена, как и сам Байден, - позор для Америки».Джон Болтон:Болтон добавил, что США должны оказать Израилю «весь спектр поддержки и помощи» с тем, чтобы «Иран никогда не мог угрожать Израилю и всему региону Персидского залива».С критикой Байдена выступил сенатор Марко Рубио:По словам Рубио, Байден сделал ошибку уже в том, что раскрыл детали разговора с Нетаньяху, где призывал того отказаться от контрудара по Ирану.Тем временем израильские «ястребы» считают, что необходимо ответить Ирану ударом по его ядерным объектам. Высокий риск радиационного заражения Ближнего Востока авторов таких предложений, судя по всему, не волнует, как и так называемых «независимых экологов». Да и риск полномасштабной войны в регионе, таких лиц, судя по всему, тоже не волнует.