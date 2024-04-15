80 лет назад не стало генерала Ватутина
В ночь на 15 апреля 1944 года в киевском военном госпитале скончался генерал армии Николай Ватутин, который командовал 1-м Украинским фронтом. Ему было всего 42 года.
В газетах был опубликован некролог, в котором было сказано, что государство потеряло одного из лучших молодых полководцев в лице товарища Ватутина.
Изначально рана от пули в ногу, полученная в бою, не казалась врачам опасной, и пациента не стали перевозить для лечения в Москву, оставив в Киеве. Во временное командование войсками, которыми он руководил, вступил маршал Советского Союза Жуков.
Ватутин активно следил за ходом боевых действий и 19 марта отправил Жукову телеграмму с поздравлениями по поводу успехов. Жуков поблагодарил и телеграфировал в ответ: "От души, дорогой Николай Федорович, желаю вам скорейшего выздоровления и возвращения во главе своих войск. Мы примем все меры". Лечение Ватутина продвигалось успешно, и даже был назначен день выписки. Однако 23 марта у него поднялась температура и он почувствовал себя плохо.
Главный хирург Красной Армии, генерал-полковник Николай Бурденко, срочно прибыл в Киев для проведения консилиума врачей. Они диагностировали у Николая Ватутина газовую гангрену и приняли решение о срочной ампутации ноги. Возможно, больного мог бы спасти пенициллин, но в 1943 году этот антибиотик только проходил клинические испытания в СССР, а к американцам за помощью не обратились. В своих мемуарах Хрущев писал, что Сталин отверг лекарство, так как оно было американским и могло быть зараженным. 5 апреля Ватутину провели высокую ампутацию бедра, но его самочувствие не улучшилось. Через 10 дней он скончался.
17 апреля в Киеве прошли похороны полководца. От имени Ставки Верховного главнокомандования выступил генерал-полковник Филипп Голиков. На траурном митинге присутствовали семья покойного и мать Ватутина. В тот же день Сталин издал распоряжение: "Приказываю: в час погребения генерала Ватутина отдать умершему последнюю воинскую честь и произвести в Москве салют из 24 артиллерийских залпов из 24 орудий".
***
Будущий полководец Николай Ватутин родился в небогатой семье в Воронежской губернии. Он окончил двухклассное земское училище в своем родном селе и коммерческое училище в поселке Уразово. В 1920 году был призван в Красную Армию и быстро продвинулся по службе.
В 1937 году Ватутин окончил Академию Генштаба РККА и был направлен на штабную работу в Киевский особый военный округ. Он участвовал в планировании двух боевых операций: в Польском походе 1939 года и освобождении Бессарабии и Северной Буковины в 1940-м.
В январе 1941 года Ватутин был назначен первым заместителем начальника Генштаба РККА Жукова. В отличие от Ватутина, который имел солидную практическую и теоретическую подготовку, Жуков никогда не служил в штабе. Ватутин отличался трудолюбием и широтой мышления.
Начало войны для Красной Армии сложилось крайне неудачно: немцы сконцентрировали массу танков и моторизованных войск. С 22 по 26 июня 1941 года Жуков организовывал контрудар на Юго-Западном фронте, а работой Генштаба руководил Ватутин. С 30 июня Ватутин занял должность начальника штаба Северо-Западного фронта.
Вместе с командующим П. Курочкиным генерал Ватутин разработал план контрудара, но обострение ситуации на московском направлении вынудило Ставку изъять войска. В ходе победы под Москвой и общего контрнаступления войска Северо-Западного фронта провели ряд операций, добившись разъединения демянской и старорусской группировок противника.
В мае 1942 года после реорганизации работы Генштаба Ватутина вернули в Москву, где ему не нравилась кабинетная работа. Летом 1942 г. стратегическая инициатива снова была у вермахта.
На новом посту Ватутин приложил максимум усилий, чтобы отстоять Воронеж. Несмотря на то что советским войскам не удалось освободить город, вермахт не продвинулся восточнее, сосредоточив усилия на сталинградском направлении.
25 октября 1942 года Николай Ватутин стал командующим Юго-Западным фронтом. Позже он был назначен командующим Воронежским фронтом, где назревали серьезные события.
Летом 1943 года в полосе Воронежского фронта разыгралась одна из крупнейших битв в истории, в которой участвовали около 4 миллионов солдат и более 6 тысяч танков и самоходок. Сражение началось 5 июля, когда две немецкие ударные группировки атаковали войска Ватутина. Ставка ожидала главного удара в полосе Центрального фронта, поэтому ему предоставили больше артиллерии.
12 июля под Прохоровкой произошел встречный бой, в котором участвовали почти тысяча советских и немецких танков. В этот день началось контрнаступление войск Западного, Брянского и Центрального фронтов.
3 августа войска Ватутина начали Белгородско-Харьковскую наступательную операцию "Румянцев", освободив 5 августа Белгород и 11 августа – Харьков. В тот же день был освобожден Орел. Москва впервые за войну салютовала двойной победе 12 залпами из 124 орудий.
Германское командование пыталось остановить наступление Воронежского и Степного фронтов. В районе Богодухова с 11 по 17 августа были отражены сильные контрудары немецких танковых соединений. 18-20 августа вермахт нанес второй контрудар – севернее Ахтырки.
23 августа советские войска освободили Харьков, завершив Курскую битву и закрепив стратегическую инициативу в Великой Отечественной войне.
В конце сентября 1943 года армии Центрального, Воронежского, Степного и Юго-Западного фронтов форсировали Днепр и захватили на правом берегу несколько плацдармов.
6 ноября войска Ватутина освободили Киев, а 13 ноября – Чернигов.
В ноябре и декабре 1943 года войска 1-го Украинского фронта отражали атаки Вермахта на Киев. В январе 1944 года началась Корсунь-Шевченковская операция.
12 февраля Сталин решил передать командование 2-му Украинскому фронту, что обидело Ватутина, который был командующим 1-го Украинского фронта.
18 февраля операция по окружению немецких корпусов завершилась. 20 февраля Конев был назначен маршалом Советского Союза, а Ватутин остался в звании генерала армии.
29 февраля Ватутин и генерал-майор Крайнюков отправились в Ровно, в штаб 13-й армии. Там командующий войсками фронта и сопровождающие его лица отправились в штаб 60-й армии. К сожалению, на окраине села Милятин им пришлось столкнуться с засадой. Ватутин был тяжело ранен, а генерал-майор Крайнюков получил легкое ранение.
Утром 1 марта генерал-майор Крайнюков написал объяснительную записку на имя Сталина. В ней он сообщил, что состояние Ватутина тяжелое и потребует длительного лечения в течение 2 месяцев.
Однако 2 марта Ватутин был доставлен на поезде в киевский госпиталь, где он скончался ночью 15 апреля 1944 года.
Информация