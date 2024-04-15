Представитель ЦАХАЛ: Израиль примет решение об ответе на удар Ирана в ближайшие дни

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Представитель ЦАХАЛ: Израиль примет решение об ответе на удар Ирана в ближайшие дни

Израиль пока не определился с возможным ответом на атаку Ирана, правительство еврейского государства соберется на совещание в понедельник или другие ближайшие дни. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер.

Власти Израиля пока не выбрали конкретный ответ на удар Ирана, правительство рассмотрит варианты, приложенные командованием ЦАХАЛ, в том числе и не предусматривающие ударов по территории Ирана. Решение будет принято в ближайшие дни после консультаций с союзниками. Ранее решение планировалось принять в воскресенье.



Израильское правительство "примет решение о дальнейших шагах" в понедельник или в ближайшие дни

- заявил представитель АОИ.

Изначально Израиль планировал провести ответную атаку сразу же по окончанию иранской, т.е. военные хотели перейти от отражения ударов Ирана к ответным. В ситуацию вмешался Байден со своим звонком Нетаньяху, после чего контратака была отложена на неопределенное время. По данным израильской прессы, Байден призывал Нетаньяху не идти на эскалацию конфликта, а считать ситуацию победной, так как Иран не нанес существенного ущерба Ирану.

Тем не менее большинство военно-политического руководства Израиля считает, что ответ на атаку Ирана должен быть в любом случае, иначе и другие страны перестанут "уважать" Израиль, который всегда отвечал ударом на удар.
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    20 комментариев
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    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +3
      Сегодня, 06:16
      Переводя на нормальный язык речь сиониста,имеем ,что евреи теперь ,прежде чем кого там бомбить ,будут сначало думать ,а потом делать .Впрочем, учитывая тот факт, что израильское руеоводство даано уже слетело с катушек, ничего исключать нельзя.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 06:50
        [Решение будет принято в ближайшие дни после консультаций с союзниками. ]

        То есть сами с̶с̶а̶т̶ бояться принимать решение!
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 07:13
        Цитата: Чёрный
        Переводя на нормальный язык речь сиониста,
        имеем ответ в ответ на ответный удар...

        Ой... Чё эт я сказал?... Сложно как всё, однако, получается... lol
      3. Синоид Звание
        Синоид
        -1
        Сегодня, 07:39
        Не думать, а ждать пока им разрешат. В тексте чёрным по белому написано: белый хозяин позвонил и сказал сеть на дупу, как терпилы. А Беня взял под козырёк.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 06:17
      другие страны перестанут "уважать" Израиль, который всегда отвечал ударом на удар.

      Да уж давно не уважают. Поражаются вашей наглости, это да. А вы и не поняли этого?
      1. marchcat Звание
        marchcat
        0
        Сегодня, 06:28
        А "богоизбранность" слетает как пыль...Гордыня - это большой грех!
    3. Denis812 Звание
      Denis812
      +6
      Сегодня, 06:20
      ответ на атаку Ирана должен быть в любом случае, иначе и другие страны перестанут "уважать" Израиль,

      какое ещё уважение после полугодчиной кампании супер-мега армии Израиля против босоногих арабов с автоматиками в ходе которой Израиль мало чего добился кроме того, что стёр в пыль палестинский город, показав это в прямом эфире всему миру и убив кучу гражданских. :)

      И ответ Израиля на удар Ирана... Простите, но это Израиль ударил по иранскому консульству, то есть по территории Ирана первый.
    4. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 06:23
      Зря Израиль лезет в драку...эта карусель взаимных ударов никогда не закончится...из за непримиримых противоречий между этими странами.
      1. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        -1
        Сегодня, 07:35
        ...из за непримиримых противоречий между этими странами.


        Между Израилем и Ираном нет никаких непримиримых противоречий. Достаточно посмотреть на карту. Страны находятся далеко друг от друга. Виной всем патологическая наглость евреев. Они считают, что все им чего-то должны. Но другие народы так не считают. Вот и все противоречия.
    5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:26
      «Израиль примет решение об ответе на удар Ирана в ближайшие дни» —

      — Иран ответит на "ответ",когда посчитает нужным ...
      (Анонсировать не будет)
    6. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 06:31
      Для евреев ситуация сейчас не очень. Ответить - не известно чем закончится, не отвечать - арабы увидят, что вполне можно наносить удары по Израилю. И что хуже в перспективе для Израиля - тот еще вопрос.
    7. belovvladimir Звание
      belovvladimir
      0
      Сегодня, 06:32
      Закупаем попкорн, покупаем противогазы, в случае ядерной войны между персами и исраилем, и роем ямки, отсчёт пошёл, хотя думаю и противогазы уже не помогут, интересно кого ещё втянут , какие страны ввяжутся, надо один раз стереть мерикатосов с лица земли, фашингтон в труху и будет мир во всем мире!
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        -1
        Сегодня, 07:19
        Цитата: belovvladimir
        надо один раз стереть мерикатосов с лица земли, фашингтон в труху и будет мир во всем мире!
        Срочно изобрести машину времени и задушить Колумба во младенчестве... Или, как минимум, рассказать ему, что Индии нет, и Америки нет. И вообще последний город - это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. (с)
    8. Мать Тереза Звание
      Мать Тереза
      -1
      Сегодня, 06:42
      Евгений Сатановский: «Если бы всё, что запустил Иран, долетело до Израиля, то ответный ядерный удар произошел бы сегодня ночью».
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 06:48
        «Если бы всё, что запустил Иран, долетело до Израиля, то ответный ядерный удар произошел бы сегодня ночью»
        Если бы это все долетело до Израиля, то Израиля бы уже не существовало на карте
        1. gmss Звание
          gmss
          -1
          Сегодня, 07:12
          185 дронов и 150 ракет - этого недостаточно даже для более-менее крупного города, а для всего израиля это укус комара
    9. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 07:34
      Ну, будем посмотреть. Иран это все-таки не арабы, которые воевать не умеют.
    10. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Сегодня, 07:38
      в том числе и не предусматривающие ударов по территории Ирана.

      Во! Прилетит, но не по Ирану. И "жестокий ответ", и эскалации нет. Можно по Ливану, он всё равно безобидный.
    11. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 08:28
      Представитель ЦАХАЛ: Израиль примет решение об ответе на удар Ирана в ближайшие дни

      Хитрозадые представители отряда парнокопытных!!!
      А вы сами по какому международному еврейскому праву наносили одару по иранскому консульству в Сирии?
      Спешу вас порадовать, сыны Давида, хотя...Все ваши удары не будут оставаться без ответа...Станут месить повсюду, ибо вы чужие на этом празднике жизни...
    12. JÜRGEN WEGNER Звание
      JÜRGEN WEGNER
      +1
      Сегодня, 08:47
      Ударом на удар ответил Иран. Еврейчики, вам просто дали сдачи. Смиритесь или умрите.

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