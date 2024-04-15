Иранский дипломат: Иран не проводил бы атаку на Израиль, если бы Совбез ООН осудил его удар по нашему консульству в Сирии

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Иранский дипломат: Иран не проводил бы атаку на Израиль, если бы Совбез ООН осудил его удар по нашему консульству в Сирии

Иранский посол в Организации Объединённых Наций Амир Сайед Иравани в ходе своего выступления подверг критике сложившуюся практику нарушения международных норм и информационное покрывательство совершаемых нарушений. По словам Иравани, Израиль в течение десятков лет занимался игнорированием международного права, которое чётко обозначало существование двух государства (Палестинского в том числе). Однако, как отметил иранский дипломат, так называемый коллективный Запад слова не говорил против действий, которые позволял себе Израиль, его политическое руководство и войска.

Постпред Ирана в ООН заявил о том, что в Совбезе ООН США, Британия и Франция заняли деструктивную позицию, обвиняя Иран в «нападении на Израиль». Но, как выразился Иравани, эти страны не собираются рассматривать первопричины, потому что использования лжи и дезинформации стало нормой для западных стран.



Амир Саейд Иравани:

Обвиняя Иран, они сознательно игнорировали неотъемлемое право Ирана реагировать на нарушение фундаментального принципа международного права: неприкосновенности дипломатических представителей и помещений. Более того, они проигнорировали коренные причины нынешней ситуации в регионе. Более полугода эти и ряд других стран покрывают военные преступления Израиля в секторе Газа.

По словам Иравани, военные преступления Израиля вдруг стали интерпретацией его самообороны.

Иранский постпред указал на то, что Тегеран мог бы не предпринимать атаку на Израиль, если бы Совбез ООН осудил израильский удар по дипмиссии Ирана в Дамаске.

Иравани:

Россия предложила заявление для прессы, чтобы осудить этот бесчеловечный акт. Намерение было поддержано Китаем, Алжиром и многими членами, но было заблокировано США, Великобританией и Францией. Столкнувшись с такими обстоятельствами, у Исламской Республики Иран не было иного выбора, кроме как осуществить своё неотъемлемое право на самооборону согласно международному праву.

По словам Иравани, коллективный Запад сам способствовал тому, чтобы ответная атака на Израиль состоялась.
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    2 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 06:19
      «Иран не проводил бы атаку на Израиль, если бы Совбез ООН осудил его удар по нашему консульству» —

      — В Совбезе ООН США, Британия и Франция заняли деструктивную позицию:"Осудить Израиль,нет уж,лучше бомбите" ...
    2. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +6
      Сегодня, 06:21
      Нынешний СОВБЕЗ ООН недееспособен из за США, Англии и Франции решивших что они пуп земли и им все дозволено.
      Англосаксы с франками рубят все благие начинания на корню...и так будет продолжаться дальше неизвестно сколько времени.

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