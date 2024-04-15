Центральное командование ВС США отчиталось о перехваченных иранских дронах и ракетах
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Подразделения армии США участвовали в отражении массированной атаки Ирана на Израиль, перехватив большое количество беспилотников и ракет. Об этом говорится в сообщении центрального командования ВС США (CENTCOM).
По данным CENTCOM, в ходе отражения иранского удара, американскими средствами ПВО/ПРО, расположенными рядом с Израилем, было перехвачено более 80 беспилотников и не менее 6 ракет, запущенных с территории как самого Ирана, так и Йемена. В отражении атаки также участвовали боевые корабли европейских стран.
Силы центрального командования при поддержке эсминцев европейского командования успешно уничтожили более 80 БПЛА и как минимум шесть баллистических ракет из Ирана и Йемена, нацеленных на Израиль
- говорится в сообщении.
На данный момент силы CENTCOM по-прежнему находятся в состоянии готовности отразить любую атаку на Израиль. При этом американские войска не будут участвовать в возможном ударе Израиля по Ирану, если такое решение будет принято. Соединенные Штаты не хотят вступать в конфликт с Ираном.
Ранее в Тегеране заявили, что не хотят дальнейшей эскалации конфликта, поэтому больше не планируют атаковать Израиль. В то же время в Генштабе ВС Ирана предупредили, что в случае ответной атаки Израиля Иран нанесет удар, уже "не сдерживаясь" и он будет гораздо мощнее предыдущего.
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