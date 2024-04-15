Центральное командование ВС США отчиталось о перехваченных иранских дронах и ракетах

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Центральное командование ВС США отчиталось о перехваченных иранских дронах и ракетах

Подразделения армии США участвовали в отражении массированной атаки Ирана на Израиль, перехватив большое количество беспилотников и ракет. Об этом говорится в сообщении центрального командования ВС США (CENTCOM).

По данным CENTCOM, в ходе отражения иранского удара, американскими средствами ПВО/ПРО, расположенными рядом с Израилем, было перехвачено более 80 беспилотников и не менее 6 ракет, запущенных с территории как самого Ирана, так и Йемена. В отражении атаки также участвовали боевые корабли европейских стран.



Силы центрального командования при поддержке эсминцев европейского командования успешно уничтожили более 80 БПЛА и как минимум шесть баллистических ракет из Ирана и Йемена, нацеленных на Израиль

- говорится в сообщении.

На данный момент силы CENTCOM по-прежнему находятся в состоянии готовности отразить любую атаку на Израиль. При этом американские войска не будут участвовать в возможном ударе Израиля по Ирану, если такое решение будет принято. Соединенные Штаты не хотят вступать в конфликт с Ираном.

Ранее в Тегеране заявили, что не хотят дальнейшей эскалации конфликта, поэтому больше не планируют атаковать Израиль. В то же время в Генштабе ВС Ирана предупредили, что в случае ответной атаки Израиля Иран нанесет удар, уже "не сдерживаясь" и он будет гораздо мощнее предыдущего.
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    10 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 06:34
      «Центральное командование ВС США отчиталось о перехваченных иранских дронах и ракетах» —
      «В отражении атаки также участвовали боевые корабли европейских стран«» —

      — И здесь всем "цивилизованным миром" против Ирана ...
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +4
        Сегодня, 06:36
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        И здесь всем "цивилизованным миром" против одного Ирана ...

        Ну, так "уважаемые люди" потребовали. hi
        1. Ilya-spb Звание
          Ilya-spb
          +2
          Сегодня, 07:17
          Восток - дело тонкое....

          Я лично очень надеюсь на мир. Не хочется эскалации конфликта.

          Я надеюсь, что Израиль успокоится. Иран сохранил лицо, пострелял. Наверное, старые ракеты утилизировал. Показал свои возможности.

          Ну а теперь... Израиль должен промолчать. Я боюсь, если Израиль ответит, будет уже настоящая война.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +9
        Сегодня, 06:48
        И здесь всем "цивилизованным миром" против Ирана ...

        У "цивилизованного" мира давно уже манера появилась - толпой на одного наскакивать. И нагло врать при этом "про агрессора".
      3. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +5
        Сегодня, 06:56
        [Силы центрального командования при поддержке эсминцев европейского командования успешно уничтожили более 80 БПЛА и как минимум шесть баллистических ракет из Ирана и Йемена, нацеленных на Израиль]
        А если бы не америкосы?
        Хваленая армия евреев что бы делала?
        1. Tagan Звание
          Tagan
          +3
          Сегодня, 07:16
          Армия евреев уже давно играет роль задиристого дрыща, уповая на поддержку пoдoнков, стоящих за углом.
      4. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +6
        Сегодня, 07:00
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        И здесь всем "цивилизованным миром" против Ирана ...
        Америка в одно жало во Вьетнаме навоевалась... Теперь - только "коалицией". Чтоб "не одна я в поле кувыркалась".
        Случись ништяки - так Америка, как главная, всё самое вкусное себе заберёт. Ну, а случись так, как у них чаще всего бывает, наоборот - так когда все виноваты, то, вроде как, никто и не виноват...
    2. AlexWar
      AlexWar
      +2
      Сегодня, 06:54
      Сколько денег только потратили.Каждая ракета по миллиону долларов. склады то пустеют. Одни второй третий налет. Иран то крупные ракеты не тратил.
      1. PN Звание
        PN
        +2
        Сегодня, 07:06
        Один их генерал уже заявил, что вроде как 1,3млрд $
    3. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      0
      Сегодня, 09:00
      Байден лично принимал участие , в чем ему помогали призраки давно умерших инопланетян

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