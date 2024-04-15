Под контроль ВС РФ переходит всё больше высот в районе Часова Яра

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Под контроль ВС РФ переходит всё больше высот в районе Часова Яра

Российские войска продолжают наступательные действия в районе Часова Яра. Сообщается о том, что в течение минувших суток ВС РФ продвинулись южнее и восточнее этого города, одновременно продолжая закрепляться в микрорайоне Канал, расположенном к востоку от канала Северский Донец-Донбасс.

По последним данным, российские войска выравнивают линию фронта в наступлении южнее освобождённой ранее Богдановки.



Продвижение идёт в том числе на северо-востоке Часова Яра, в районе дачного кооператива, лиственного леса и железнодорожной ветки. Это позволяет расширить контроль над высотами в восточной части города, чтобы добиться «географического паритета» с противником, который всё последнее время использовал собственный контроль над высотами для преимущества в плане наблюдения, а также точности и дальности ведения огня.


Выравнивание фронта в наступлении идёт фактически по линии Богдановка – Ступки Голубовские-2.

В течение минувших суток под контроль ВС РФ в районе Часова Яра перешли ещё около полутора квадратных км территории, причём, что особенно важно, основная часть этих территорий - высоты.
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    8 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 06:38
      — Часов Яр ждёт своего часа ...
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +7
        Сегодня, 06:48
        Идут бои...тяжелые бои...пожелаю нашим бойцам и командирам удачи и остаться живыми. hi
        Не могу комментировать кровь и смерть на поле боя...тяжело на душе.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 08:05
          Французы вмешались.В зону специальной военной операции на Запорожском направлении на вооружение боевикам поступили французские самоходные артиллерийские установки CAESAR. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов .Сообщается, что враг применяет новую "арту" по позициям русской армии довольно интенсивно, не жалея снарядов.У противника появилось новые французские САУ CAESAR. Враг не экономит боеприпасов, осуществляя массированные артиллерийские обстрелы. Франция продолжает поставлять украинским боевикам оружие, из которого враг обстреливает освобождённую часть Запорожской области,- заявил Рогов.
          Согласно предварительной информации, в зону Специальной военной операции прибыли передовые подразделения 3-го пехотного полка Иностранного легиона французских вооружённых сил. Они были переброшены в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.

          По предварительной информации, первая группа из 100 человек - специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализация которой - фортификация и строительство полевых укреплений,
          - сообщили авторы ТГ-канала "Военная хроника".

          Источник рассказал, что французы, которые передвигаются по городу только в сопровождении ВСУ, будут помогать украинской армии оборонять Славянск, когда линия фронта сместится в сторону этого города.

          Чуть позже появилась информация о том, что французские военные привезли в Славянск самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR.

          Бригадная артиллерийская группа насчитывает от 12 до 15 колёсных гаубиц, а также несколько грузовиков Renault со вспомогательным оборудованием. По предварительной информации, техника переброшена для хранения на Старокраматорский машиностроительный завод из Днепропетровска,- рассказал источник.

          В Славянске в районе глиняных карьеров, а также в районе Черевковки под эти "самоходки" украинцами были заранее подготовлены огневые позиции.

          Скорее всего, речь может идти о потенциальном применении CAESAR для заградительного огня в случае наступления ВС РФ на Славянск, однако нельзя исключать и применения этой техники при обороне Часова Яра и её вероятную передачу подразделениям 54-й ОМБр ВСУ (равно как и прямое участие французов внутри этого подразделения),- пишет телеграм-канал "Военная хроника".

          Ситуация складывается неоднозначная. САУ CAESAR могут применять снаряды повышенной дальности из района Беленького (между Краматорском и Славянском). Это означает, что в зоне поражения легионеров окажется вся восточная часть Часова Яра, включая западную часть Богдановки и точку входа российских войск в районе ПТУ №77 микрорайона Канал.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 08:39
            Под французов выкопали позиции заранее и там есть точки с которых они могут бить по наступающим на Часов Яр русским войскам. Надеюсь, что их быстро обнулят.
            Что касается Часова Яра, то там главная сложность перепад высот. Город стоит на холмах и сильно укреплен. К тому же мы там везде будем идти снизу вверх... Остается надеяться на шанс ворваться в город с южного направления...
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              +2
              Сегодня, 08:41
              Там надо одновременно наступать и с флангов и по центру,то есть охватывая город с 3 сторон.Но там тяжело наступать из низины в горку.
              1. Михаил-Иванов Звание
                Михаил-Иванов
                0
                Сегодня, 08:42
                По карте видно, что по центру идет основная дорога в город. Но там тоже не лохи сидят в обороне, они укрепили все окрестности. Пока бомбами опорники не снесут, туда соваться не вариант.
                Мне сейчас очень нравится наш вариант в районе Очеретино, где идет обход с севера и одновременно снизу в районе Карловки наши войска идут вперед. Итогом может стать разгром всей группировки хохла в этом районе.
    2. алексеев Звание
      алексеев
      +6
      Сегодня, 06:48
      Высоты высотами, это хорошо.
      Но главное не аысоты а ФАБы и ОДАБы с прочими там ТОСами и т.п.
      А также надежная изоляция района боевых действий и КББ.
      Вроде, так сейчас и стараются наши делать. Дай Бог удачи!
    3. Владимир Нижегородский Звание
      Владимир Нижегородский
      +2
      Сегодня, 08:19
      Дай Бог нашим парням стойкости и мужества!!!
      Французов и других легионеров и гальских петухов в плен не будут брать.
      Деды и прадеды их били всегда и везде.
      Работайте братья!!!

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