«Украинский министр предложил западным партнёрам закупать военную продукцию у Украины и передавать её ВСУ»

Это та сумма, которую мы сегодня имеем в контрактах для наших производителей, прежде всего украинских, и это очень мало, поскольку наши производственные возможности в три раза больше

Заложенной в бюджет этого года суммы в 6 млрд. долларов явно не хватит для закупки всей необходимой для ВСУ военной техники, но выход из этой ситуации есть. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.Украинский министр пожаловался журналистам на недостаточное финансирование военной промышленности Украины. По его словам, правительство выделило слишком маленькую сумму в 6 млрд. долларов на закупку военной продукции именно украинского производства, украинский ВПК способен производить в разы больше.- заявил Камышин.Однако, выход из этой ситуации есть. Необходимо, чтобы страны Запада закупали у Украины произведенную ею военную продукцию, а потом передавали ее ВСУ. Безвозмездно, естественно. В общем, ничего сложного, Киев хочет за деньги Запада закупать для себя военную технику у себя же. Прекрасная схема, где Украина останется с военной техникой и деньгами за ее производство, а Европа - с чувством глубокого удовлетворения от сделки.Кстати, переговоры Украины с европейскими партнерами по привлечению средств по данной схеме идут весьма активно.