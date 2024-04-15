Украинский министр предложил западным партнёрам закупать военную продукцию у Украины и передавать её ВСУ

25
Украинский министр предложил западным партнёрам закупать военную продукцию у Украины и передавать её ВСУ

Заложенной в бюджет этого года суммы в 6 млрд. долларов явно не хватит для закупки всей необходимой для ВСУ военной техники, но выход из этой ситуации есть. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Украинский министр пожаловался журналистам на недостаточное финансирование военной промышленности Украины. По его словам, правительство выделило слишком маленькую сумму в 6 млрд. долларов на закупку военной продукции именно украинского производства, украинский ВПК способен производить в разы больше.



Это та сумма, которую мы сегодня имеем в контрактах для наших производителей, прежде всего украинских, и это очень мало, поскольку наши производственные возможности в три раза больше

- заявил Камышин.

Однако, выход из этой ситуации есть. Необходимо, чтобы страны Запада закупали у Украины произведенную ею военную продукцию, а потом передавали ее ВСУ. Безвозмездно, естественно. В общем, ничего сложного, Киев хочет за деньги Запада закупать для себя военную технику у себя же. Прекрасная схема, где Украина останется с военной техникой и деньгами за ее производство, а Европа - с чувством глубокого удовлетворения от сделки.

Кстати, переговоры Украины с европейскими партнерами по привлечению средств по данной схеме идут весьма активно.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    25 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 06:53
      Необходимо, чтобы страны Запада закупали у Украины произведенную ею военную продукцию, а потом передавали ее ВСУ. Безвозмездно, естественно.

      И ведь найдутся всякие типа Анналенки, которые согласятся на такую схему.... laughing
      А какелы - ну это гениальное предложение.... И деньги получить и вооружение. laughing
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +6
        Сегодня, 06:59
        Цитата: Nexcom
        А какелы - ну это гениальное предложение.... И деньги получить и вооружение.

        Учитесь, как сейфы без отмычки открывать! tongue
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +2
          Сегодня, 07:12
          Смысла передавать деньги Украине нет.
          Все деньги разворуют.
      2. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +4
        Сегодня, 07:00
        [Безвозмездно, естественно. В общем, ничего сложного, Киев хочет за деньги Запада закупать для себя военную технику у себя же. ]
        Ничего нового!
        Хо хол он и в Африке хо хол!
      3. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +5
        Сегодня, 07:07
        Цитата: Nexcom
        Необходимо, чтобы страны Запада закупали у Украины произведенную ею военную продукцию, а потом передавали ее ВСУ. Безвозмездно, естественно.

        И ведь найдутся всякие типа Анналенки, которые согласятся на такую схему.... laughing
        А какелы - ну это гениальное предложение.... И деньги получить и вооружение. laughing

        В целом - вполне себе рабочая схема. Американцы именно так и живут последние, как минимум, лет 80, печатая доллары.

        Да только "что позволено Юпитеру, не позволено быку". Зря скакуасы себя равными Хозяину возомнили. Если это предложение Украины так и останется вонючим выхлопом отдельно взятого глупого чиновника, то посмеются и забудут. Если Кровавый Клоун начнёт официально это клянчить - найдут способ быстро и жёстко ему объяснить, кто есть ху на этом свете.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 09:06
          Ничто не ново под луной... Был такой способ сравнительно "честного" отъёма денег у советских граждан гопниками в СССР... Назывался - "Купи кирпич"... . Идёшь по подворотне, подходит к тебе пара дюжих молодцев с кирпичом в руках и предлагают его купить за некоторую сумму. Если откажешься - коммерсанты обидятся и что за этим последует можно было только догадываться, но хулиганы были гуманными, просили за кирпич сущие копейки и обычно от них отделывались просто мелочью... От современных украинских гопников мелочью уже не отделаешься...
      4. abacus66 Звание
        abacus66
        0
        Сегодня, 08:39
        А какелы - ну это гениальное предложение.... И деньги получить и вооружение.

        Да ничего они не получат, ни денег, ни вооружение. Смущает только, что у них всё ещё есть предприятия ВПК what
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 06:55
      «Украинский министр предложил западным партнёрам закупать военную продукцию у Украины и передавать её ВСУ» —

      — Этот даже самого Кулёбу переплюнул ...
    3. uralex Звание
      uralex
      +2
      Сегодня, 06:56
      Украинский министр предложил западным партнёрам закупать военную продукцию у Украины и передавать её ВСУ
      Для "западных партнеров" - главное профит, а вкладываться в производство на Украине - так себе инвестиции: сегодня есть завод - завтра его нет))) А так, такое предложение - чисто хохлятское "изобретение")))
    4. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +4
      Сегодня, 06:59
      Гениальный ход! Хитромудрые, в своем репертуаре!
    5. Уарабей Звание
      Уарабей
      +5
      Сегодня, 07:00
      Получается что укропских производителей оружия совсем не волнует судьба окраины и если им не заплатят денег, то всуки будут воевать лопатами? wassat
      1. Авиатор_ Звание
        Авиатор_
        +1
        Сегодня, 07:42
        если им не заплатят денег, то всуки будут воевать лопатами?
        Черенками от лопат, как в известном фильме известного кинодеятеля. В кино ведь черенками всех победили.
    6. tarabar Звание
      tarabar
      +5
      Сегодня, 07:02
      украинский ВПК способен производить в разы больше.

      Производить в штуках или в долларах, если в долларах то производство можно удваивать каждый месяц. В Европе вон снаряды подорожали уже в несколько раз, значит в евро производство увеличилось в это же количество раз. Схема рабочая laughing
    7. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:43
      украинский ВПК способен производить в разы больше.
      . А это... наша недоработка!
      Хотя, если разобратся тщательнее... а что такого они могут производить?
      1. Electrical Звание
        Electrical
        +1
        Сегодня, 08:27
        а что такого они могут производить?
        Ууу.. Да много что могут, стингеры, джавелины, хаймарсы, челенжеры, скоро говорят даже ф16 смогут. Нашелся бы только покупатель который потом все это обратно им бесплатно отдаст. laughing
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 08:40
          Было б желание, а повод найдётся.
          Очевидное, в руководство "успешных предприятий" укропии надо вводить родственничков/ставлеников тех, кто это дело может протолкнуть/организовать!
          Способ проверенный.
    8. Михаил Дадеко Звание
      Михаил Дадеко
      +2
      Сегодня, 07:44
      Тут даже " Мавроди " отдыхает! Хотя " лохов и русофобов" в ЕС предостаточно,могут и " купиться"! lol
    9. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 07:44
      Все верно, кто там подсчитает сколько чего уничтожено, главное деньги перевести и Акт передачи подписать.
    10. мазута Звание
      мазута
      0
      Сегодня, 07:45
      Схема класс!Еще бы их специалистов на эти предприятия затащить,вообще бы цены не было таким предложениям.Надо "лампочку" им выключать полностью,лишать энергии в любом виде и пусть буржуины вкладываются в это прибыльное мероприятие.
      1. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 08:23
        Надо "лампочку" им выключать полностью,
        Вы слишком наивны. Не поможет. Вы что, реально думаете они там будут что то производить? Тут "схема" проще. Запад передал/передает бесплатно оружие, украинцы его перекрашивают, и продают западу как свое. Потом забирают бесплатно обратно и снова продают. И так пока у запада деньги не закончатся. laughing
        1. мазута Звание
          мазута
          0
          Сегодня, 08:59
          Ну тут не согласен.Запад?Бесплатно?Только под наши "замороженные активы",которые судя по всему активно вкладываются в ВПК Европы и Америки,прибыль уже дербанят между собой,бросая "кость"и в шумерию в виде поставок вооружения.А вот тут уже идет торговля и с Б.Востоком и с Африканскими потребителями,ну и с Азией(Тайвань).Ничего личного и нового,просто бизнес.Всё описано Энгельсом,Марксом и Ульяновым-Лениным более ста лет назад.
    11. Cartalon Звание
      Cartalon
      0
      Сегодня, 07:47
      Гениально, можно ещё потребовать право, евро печатать
    12. Романенко Звание
      Романенко
      0
      Сегодня, 08:47
      Интересно, когда-нибудь наступит предел терпения "партнеров"? Борзость свиноминистров уже просто зашкаливает, впрочем, это лишний раз подтверждает известную аксиому - ххххлам все должны, а они никому. Нахаляву и уксус сладкий и пасть корытом.
      Ну что сказать, крайние 30 лет воспитания нового поколения супер халявщиков не прошли даром.
    13. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 08:48
      Украинский министр предложил западным партнёрам закупать военную продукцию у Украины и передавать её ВСУ

      Это как??? belay
      Это чисто по-еврейский, сначала купи у меня, а я потом продам тебе. wassat
      Вот цирк с конями!!! laughing
    14. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      0
      Сегодня, 08:58
      Чисто "украинский" подход бизнесу - купи у меня и отдай это мне же

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»