FT: Сербия близка к подписанию контракта с Францией на поставку истребителей Dassault Rafale

Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие два месяца и в присутствии президента Франции. Мы полны решимости приобрести новые самолеты, которые значительно улучшат наши боевые возможности

Сербия близка к подписанию контракта с французами на поставку истребителей четвертого поколения Dassault Rafale, закупить российские самолеты Белграду помешала Украина. Об этом пишет The Financial Times.По данным британского издания, Белград и Париж практически договорились по поставке 12 истребителей Rafale для ВВС Сербии, сделка согласована на 90%, остались некоторые финансовые вопросы. Планируется, что окончательный контракт будет оформлен в течение двух месяцев. За эскадрилью истребителей сербы отдадут примерно 3 млрд. долларов, но это предварительная сумма.- заявил Александр Вучич в ходе встречи с Эммануэлем Макроном на прошлой неделе.Сербия больше склонялась к закупке российских истребителей, поскольку хорошо знакома с советской и российской военной техникой, но в ситуацию вмешалась Украина, вернее конфликт на ее территории. Из-за проведения специальной военной операции закупки в России военной техники стали невозможны. На сегодняшний день российские ВКС нуждаются в большом количестве новых истребителей.По мнению экспертов, поставка французских самолетов сделает ВВС республики зависимыми от западных поставок боеприпасов, запчастей и т.д., которые всегда можно перекрыть. Т.е. Запад получает еще один рычаг для манипулирования Сербией. Да и со сроками поставки истребителей тоже может возникнуть вопрос, компания Dassault Aviation завалена заказами с Ближнего Востока.