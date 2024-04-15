FT: Сербия близка к подписанию контракта с Францией на поставку истребителей Dassault Rafale

22
FT: Сербия близка к подписанию контракта с Францией на поставку истребителей Dassault Rafale

Сербия близка к подписанию контракта с французами на поставку истребителей четвертого поколения Dassault Rafale, закупить российские самолеты Белграду помешала Украина. Об этом пишет The Financial Times.

По данным британского издания, Белград и Париж практически договорились по поставке 12 истребителей Rafale для ВВС Сербии, сделка согласована на 90%, остались некоторые финансовые вопросы. Планируется, что окончательный контракт будет оформлен в течение двух месяцев. За эскадрилью истребителей сербы отдадут примерно 3 млрд. долларов, но это предварительная сумма.



Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие два месяца и в присутствии президента Франции. Мы полны решимости приобрести новые самолеты, которые значительно улучшат наши боевые возможности

- заявил Александр Вучич в ходе встречи с Эммануэлем Макроном на прошлой неделе.

Сербия больше склонялась к закупке российских истребителей, поскольку хорошо знакома с советской и российской военной техникой, но в ситуацию вмешалась Украина, вернее конфликт на ее территории. Из-за проведения специальной военной операции закупки в России военной техники стали невозможны. На сегодняшний день российские ВКС нуждаются в большом количестве новых истребителей.

По мнению экспертов, поставка французских самолетов сделает ВВС республики зависимыми от западных поставок боеприпасов, запчастей и т.д., которые всегда можно перекрыть. Т.е. Запад получает еще один рычаг для манипулирования Сербией. Да и со сроками поставки истребителей тоже может возникнуть вопрос, компания Dassault Aviation завалена заказами с Ближнего Востока.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    22 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:17
      Ой, бедные! Нашли с кем связаться! Обманут, как есть обманут!
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 07:20
        Френчи разведут сербов на запчастях, расходниках и обслуживании.... Как пить дать.
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 08:14
        .По данным британского издания, Белград и Париж практически договорились по поставке 12 истребителей Rafale для ВВС Сербии, сделка согласована на 90%, остались некоторые финансовые вопросы. Планируется, что окончательный контракт будет оформлен в течение двух месяцев. За эскадрилью истребителей сербы отдадут примерно 3 млрд. долларов, но это предварительная сумма.


        По 250 миллионов долларов за один Рафаль. wassat fool
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 08:24
          В продолжении поста. Для сравнения.Цены на истребители.
          . Самая многочисленная модификация в ВКС России - Су-30СМ стоит около 60 млн. долларов или 4,9 млрд. рублей. Индийская версия Су-30МКИ стоит дороже - около 80 млн. долларов.Его западные аналоги - американский General Dynamics F-16 Fighting Falcon стоит до 55 млн. долларов, а европейский Eurofighter Typhoon - от 90 до 120 млн. долларов. ... В США считают Су-35С самым опасным истребителем России. Точная цена машины неизвестна - экс-главком ВВС генерал-полковник Бондарев говорил, что Су-35 стоит дороже 1 млрд. рублей. В Китай продали партию из двадцати единиц по 104 млн. долларов или 8,5 млн. рублей за истребитель. ... Истребитель Су-57 стоит около 2,3 млрд. рублей или 28 млн. долларов. Цена его американского конкурента - от 80 до 108 млн. долларов в зависимости от модели - А (наземный для ВВС), В (с вертикальной посадкой) и С (палубный для ВМС). ... Су-75.... По словам главы госкорпорации "Ростех" Чемезова - стоимость одного истребителя составляет около 30 млн. долларов или 2,4 млрд. рублей. ... Российский МиГ-35 стоит около 40 млн. долларов или 3,2 млрд. рублей.


          https://dzen.ru/a/ZD0MSYvHRBu5VwCX
      3. Тринитротолуол
        Тринитротолуол
        0
        Сегодня, 08:24
        разбогатели наверно сербы ,такие дорогие самолёты покупать.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -1
          Сегодня, 08:28
          Фактически это взятка французам за лояльность под видом покупки истребителей.Пошли по стопам хорватов,те то же Рафали закупили.Покупка хорватским правительством 12 французских истребителей «Рафаль» закончилась грандиозным скандалом.Хорватские СМИ, впрочем, задают ключевой вопрос - что на самом деле покупается за 999 миллионов евро (12 истребителей столько стоить никак не могут). По неофициальной информации, американское предложение по поставке в Хорватию истребителей F-16 Block 70 составляло около 1,8 миллиарда долларов, а шведское предложение на новый JAS-39 Gripen - немногим более миллиарда евро.

          . Стоимость истребителя, согласно экспертным исследованиям, составляет от 25 до 35 процентов от общих затрат на владение и эксплуатацию боевых самолётов на протяжении всего срока их службы. Остальное относится к эксплуатационным расходам, то есть к полетам, техническому обслуживанию, ремонту и тому подобному.


          https://dzen.ru/a/YLi5nOI0SScZ0PNF
        2. Grag Best Звание
          Grag Best
          0
          Сегодня, 09:02
          Так Россия выделит Сербии льготный кредит на укрепление её безопасности...
      4. Михаил Драбкин Звание
        Михаил Драбкин
        0
        Сегодня, 09:04
        Сербия - это Индия Европы. Только без музыки… эти отговорки «..мы за вас, но Запад давит…»
    2. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +7
      Сегодня, 07:17
      Да вот тебе и братушки! Какая глупость приобретать истребители у страны нато , которая тебя недавно бомбила и в любой момент отключит компьютер на самолете!
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:27
        А что сербам остаётся делать??? Он окружены НАТО со всех сторон. Могли бы у Китая конечно попробовать закупиться.... А так то да - нажмут когда надо на кнопочку на Западе и превратятся эти Рафали в тыкву нерабочую.....
      2. U-58 Звание
        U-58
        -4
        Сегодня, 07:37
        А вот и не глупость. Сербы в первую очередь должны обеспечить свою обороноспособность. Россия в нынешних условиях не способна в полной мере обеспечить Сербию полноценный поддержкой в плане и ТО и обеспечениеня боеприпасами.
        Нет у Сербов выхода к морям-окиянам.
        Доставка по суше или по воздуху практически невозможна в силу санкций и общей политики Запада.
        И что им делать?
        Возможные санкции Франции в отношении Сербии, буде она вести себя "не так" вполне себе осознаются.
        Но выхода у них нет.
        Поэтому, как бы нам все это не нравится, они поступают пожалуй что правильно.
        Ну, а чтобы ситуацию переломить, России нужно демонстрировать больше успехов на межлународной арене, в том числе, и на полях СВО.
      3. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        0
        Сегодня, 08:24
        Цитата: vasyliy1
        Какая глупость приобретать истребители у страны нато
        Так кроме России и стран НАТО не у кого больше покупать. Раньше шведы были вне блока с Грипенами, теперь и они там же. А китайцы особо не востребованы другими странами, не считая близкого Пакистана
    3. Msi Звание
      Msi
      +3
      Сегодня, 07:29
      За эскадрилью истребителей сербы отдадут примерно 3 млрд. долларов,

      Почему именно Франция? Других поставщиков нет? Понятное дело мы заняты. Но всё равно неприятно всё это... Многовекторность...
      1. U-58 Звание
        U-58
        +1
        Сегодня, 07:55
        Да, многовекторность. Но почему это России дозвволена многовектороность, а Сербии - нет?
        Я вот пью чай то непальский, то пакистанский, одеколон использую польский. Трусы ношу китайские, телевизор копейский. И это вподе бы как нормально.
        Так почему сербам нельзя себе такое позволить?
        1. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          -1
          Сегодня, 09:02
          Что то с чем то приравнял. Что касается цен, то экспортные и внутренние цены во всех странах разные.
      2. Комментарий был удален.
    4. Bombaher Звание
      Bombaher
      +3
      Сегодня, 07:52
      Вучич газ по дешёвке берёт, тут санкции не мешают. Как удобно отмазаться - чуть что, говори "санкции мешают".
      Двузадость политики Сербию до добра не доведут.
    5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 07:54
      — Промистралят,однозначно,сербов ...
    6. север 2 Звание
      север 2
      +2
      Сегодня, 07:57
      все эти повествования про то как сербам ,дескать, тяжело с заломленными руками под давлением НАТО и ЕС , сразу станут действительно сказками , если Сербия полностью повернётся в сторону России . А от сказок с небес к реалиям на земле тогда Сербию сразу опустят миллионные толпы молодых сербов которые поддерживают ЕС и не противится НАТО . Не надо забывать , что именно молодые сербы "изобрели" теории , инструкции и пособия как проводить "цветные революции" , а потом этих сербов с ихней теорией и инструкциями ЦРУ просто наняло на работу ... Когда потом по этим теориям созданным сербами США начало разваливать Югославию , сербы в этом увидели участвующими кого угодно , кроме себя самих...
    7. Грац Звание
      Грац
      +1
      Сегодня, 08:01
      кинут так или иначе. сербам придет платить политической гибкостью и по косово и по сербам из боснии и герцеговины.эти самолеты их все равно не спасли бы, мне не понятно почему они этого не понимают
    8. Victal Звание
      Victal
      +1
      Сегодня, 08:23
      РФ самолёты самим сейчас нужны. Я бы китайские купил на месте сербов
    9. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 08:31
      Цитата: vasyliy1
      Какая глупость приобретать истребители у страны нато , которая тебя недавно бомбила и в любой момент отключит компьютер на самолете

      Это не глупость, это попытка влиться в западно-содомскую цивилизацию напоследок...
    10. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 08:34
      Цитата: Грац
      мне не понятно почему они этого не понимают

      Поколение тех кто понимает (кто пережил две войны в 90х) уходит, нынешнему и последующим поколениям нужно сытно есть и весело отдыхать...

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»