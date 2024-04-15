Времена изменились: ещё несколько лет назад иранский удар по Израилю казался невозможным

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Времена изменились: ещё несколько лет назад иранский удар по Израилю казался невозможным

Эксперты в разных странах мира продолжают обсуждать иранский удар по Израилю. На фоне заявлений о том, что он «ни к какому значительному материальному ущербу для Израиля не привёл», обозначается и позиция, которая звучит примерно так: главный ущерб от этой атаки не столько материальный, сколько репутационный.

Аргументация такого тезиса связана с тем, что иранская многочасовая атака на Израиль ещё какое-то время назад казалась невозможной в принципе. Ещё какие-то лет пять назад казалось, что? если нечто подобное Тегеран себе позволит, то в тот же день будет «стёрт в порошок». Времена изменились. Ночь на 14 апреля показала, что Израилю вместе с главным своим союзником, США, теперь нужно как минимум задумываться и долго согласовывать свой «ответ», если согласование в настоящее время вообще возможно, учитывая предвыборный период в Соединённых Штатах.



Также иранская атака на Израиль лишний раз доказала, что и многократно разрекламированная израильская многоступенчатая система ПВО-ПРО не может полностью защитить территорию страны. Причём не способна полностью защитить она даже критически важные для израильских военных объекты, включая крупные военные базы. Никакого «Железного купола» c «Хецем» не хватит, если ракет будет не 10, а 100, если дронов будет не 20, а 200. Такая атака попросту перегружает систему противовоздушной обороны, обнуляя её боекомплект за считанные минуты, после чего новая волна дронов и ракет беспрепятственно добирается до целей в любой точке Израиля, учитывая, что площадь этой страны составляет всего 21 тыс. кв. км (148-я в мире).

Иранский удар по Израилю также стоит относить к явной демонстрации того, что с гегемонизмом западного мира покончено, каким бы израильский ответ в итоге ни был.
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    23 комментария
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    1. Msi Звание
      Msi
      +4
      Сегодня, 07:24
      с гегемонизмом западного мира покончено, каким бы израильский ответ в итоге ни был.

      Много нового в современных конфликтах. Писали уже об этом на форуме. Например, предупреждение о подготовке удара или анонс о наступлении... "... Иду на Вы..." так сказать...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +5
        Сегодня, 07:55
        hi!
        Цитата: Msi
        с гегемонизмом западного мира покончено, каким бы израильский ответ в итоге ни был.

        Много нового в современных конфликтах.
        Случай с иранским ударом, пожалуй, открывает новую страницу в истории американской "гегемонии". Осталось только подождать, когда какая-нибудь Мексика так же открыто пошлёт США туда же, куда послал Иран - и всё... Империя закончилась. Можно организовывать пьянку в лесу где-нибудь в Айдахо для избранных губернаторов штатов для денонсации американской Декларации независимости и создании Содружества Независимых Штатов...
        lol
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +3
          Сегодня, 08:18
          Мексика уже послала США ,сократив свой нефтяной экспорт с 700 000 баррелей в сутки до 200 000.США пошли на поклон к Мадуро. bully
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 08:55
            hi!
            Цитата: tralflot1832
            Мексика уже послала США ,сократив свой нефтяной экспорт с 700 000 баррелей в сутки до 200 000.США пошли на поклон к Мадуро. bully
            То, о чём я сказал выше. good "Пятьдесят первый штат" уже посылает, дожили...
            Пора, ох, пора готовить лесную резиденцию в Айдахо к пьянке губернаторов...
      2. Kartograf Звание
        Kartograf
        +1
        Сегодня, 08:00
        Просто Иран не стал чертить всякие красные линии.Мужик сказал-мужик сделал
      3. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 08:20
        В этом ударе ключевым было применение Ираном гиперзвуковых ракет, о чем у нас в прессе и на тв скромно умалчивают. Если отойти от маскарада с дешевыми дронами, которые удалось сокрушить ракетами ПВО по космической стоимости в миллиард долларов, то стоит ометить точность ударов семи гиперзвуковых ракет по базе евреев, с которой и был вылет для удара по Консульству в Сирии.
        На данном этапе Иран сделал что хотел. Он готовит ядерное оружие и у них его пока мало, сейчас им не время вступать в войну с матрасами.
        1. Вольный Остров Звание
          Вольный Остров
          -1
          Сегодня, 08:44
          На счет гиперзвука у Ирана - это версия, или реальное положение дел?
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 07:26
      «Израилю вместе с главным своим союзником, США, теперь нужно как минимум задумываться» —

      — Забыли они,как это делается ...
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 07:31
        Израилю нужно больше систем ПВО.
        А как же Украина? request
        Украина потом. laughing
    3. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      +6
      Сегодня, 07:45
      Молодцы иранцы!
      Давно пора израильскую военщину поставить на место.
      А то совсем распоясались.
    4. Комментарий был удален.
    5. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      Сегодня, 08:00
      Продолжили битву постпреды ООН: одни заявили, что месть состоялась, другие, что нифига, ждите ответ на ответ, ща, только покумекаем в какой день, кроме субботы.
    6. Тимофей Чарута Звание
      Тимофей Чарута
      +4
      Сегодня, 08:04
      У Израиля большой плюс, хотя некоторые считают, что это минус. Маленькая территория, легче прикрыть разными "куполами". И мощные ВВС, которые, кстати, в отражении атаки пока не участвовали. Обычно за такое Израиль отвечал ударами своей авиации - что будет в этот раз, поглядим...

      Для Ирана - хорошо то, что нет общей границы с воинственными и беспокойными израильтянами. Они довольно далеко. Сухопутная ответка возможна только через чужую, в основном враждебную, территорию. На "Меркаве" можно и не доехать...

      А вообще наступает долгожданный момент истины - столько десятилетий грозили друг друга стереть в порошок и вот наконец хороший повод и причина показать кто и на что способен реально. Кроме ответного авиаудара по Ирану - других вариантов не вижу. Вероятно Иран это знает и считает, что готов. А может тайная дипломатия при посредничестве америкашек найдет/уже нашла другой выход.

      По всему видать, что роль ближневосточного "Деда Бабая", которого все боятся, Израилю уже не под силу. Думаю, чем дальше, тем неприятных сюрпризов для него будет больше...
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 09:02
        Цитата: Тимофей Чарута
        У Израиля большой плюс

        Самый большой "плюс" Израиля заключается во всесторонней поддержке Америки. Только эта поддержка и позволила Тель-Авиву возомнить себя хозяином на Ближнем Востоке.

        "Президент США Джо Байден заявил, что Израилю удалось при содействии Штатов удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники.
        По словам Байдена, по его указанию в течение прошлой недели военные США перебросили в регион дополнительные силы. Благодаря этому, а также мастерству американских военных, отметил президент, "мы помогли Израилю сбить почти все приближающиеся беспилотники и ракеты". Американский президент отметил, что в ходе разговора с израильским премьером Нетаньяху подтвердил "непоколебимую" приверженность США безопасности Израиля." (с)
    7. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 08:10
      Израиль и США сейчас в смятении,сколько нужно ядерных зарядов чтобы после этого искать новое место для государства Израиль .
      1. Попуас Звание
        Попуас
        +2
        Сегодня, 08:26
        Пойдут на поклон к ВВП... Чтобы вна Украину заселиться hi ...
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +3
          Сегодня, 08:33
          Не пусть их Бешаный аргентинец прегреет.Там у израильтян спесь сойдёт на нет. hiНе оправдали они доверие в восточном полушарии.
    8. doc_i Звание
      doc_i
      0
      Сегодня, 08:16
      Такого немыслимого уже произошло немало за последнее время. Не стоит из очевидного договорняка, в котором участвовали и Израиль и США, делать окончательные выводы.
      Интересно, сможет ли дед Бидон загнать под лавку распоясавшегося Беню. Хотя бы до выборов в США.
    9. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Сегодня, 08:22
      Теперь и другие страны, глядя на действия Ирана, могут начать огрызаться на Израиль, а возможно и создать с ним коалицию, для противостояния Израилю.
      Теперь евреи сто раз подумают, прежде чем руки распускать, ведь безнаказанность порождает вседозволенность.
    10. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +1
      Сегодня, 08:28
      никакого «Железного купола» c «Хецем» не хватит, если ракет будет не 10, а 100, если дронов будет не 20, а 200.
      так в сумме дронов и ракет было за 300 выпущено?! И все сбили, как заявляется. Так конечно можно и дальше пойти, типа если ракет будет не 100, а 1000 wassat
      1. Вольный Остров Звание
        Вольный Остров
        +1
        Сегодня, 08:50
        Заявлять евреи могут все, что угодно. Иран заявляет другое. Заявляет, что попадания куда надо были, что хотели поломать - поломали. Слово против слова? Евреям верить - себя не уважать . к тому же в отражении иранской атаки еврееям помогали иорданские ВВС. Вот такое вот всемирное "мусульманское" братство творится на планете . США выделили очередную помощь, очередные ракеты для "Купола" (кстати сказать - ракеты для железного купола производятся на территории США , а не в Израиле. Успеют ли в условиях полномасштабной войны американцы питать еврейскую пво в случае его истощения ????
    11. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 08:35
      После того, как Зеленский «подогнал» Нетаньяхе зелёную майку, мозги предводителя повернулись на 180 градусов.
      На фоне заявлений о том, что он «ни к какому значительному материальному ущербу для Израиля не привёл», обозначается и позиция, которая звучит примерно так: главный ущерб от этой атаки не столько материальный, сколько репутационный.

      Репутационный ущерб для покойников не страшен. Что касается материального, то по памяти помню, что ни один еврей (после ограбления) не признавал нанесения ему имущественного ущерба. Прямо так и говорили:
      «Помилуйте! Что можно украсть у рядового зубного врача? Зуб мудрости?»
    12. opuonmed Звание
      opuonmed
      -3
      Сегодня, 08:43
      Что поразило Иран? (кроме базы в пустыне) Кроме работы ПВО, ничего и не было.
    13. anjey Звание
      anjey
      0
      Сегодня, 09:06
      Время загнобить высокомерных израильтян,экономически,политически и военными действиями,Израиль не настолько силен как хочет казаться....

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