Времена изменились: ещё несколько лет назад иранский удар по Израилю казался невозможным
Эксперты в разных странах мира продолжают обсуждать иранский удар по Израилю. На фоне заявлений о том, что он «ни к какому значительному материальному ущербу для Израиля не привёл», обозначается и позиция, которая звучит примерно так: главный ущерб от этой атаки не столько материальный, сколько репутационный.
Аргументация такого тезиса связана с тем, что иранская многочасовая атака на Израиль ещё какое-то время назад казалась невозможной в принципе. Ещё какие-то лет пять назад казалось, что? если нечто подобное Тегеран себе позволит, то в тот же день будет «стёрт в порошок». Времена изменились. Ночь на 14 апреля показала, что Израилю вместе с главным своим союзником, США, теперь нужно как минимум задумываться и долго согласовывать свой «ответ», если согласование в настоящее время вообще возможно, учитывая предвыборный период в Соединённых Штатах.
Также иранская атака на Израиль лишний раз доказала, что и многократно разрекламированная израильская многоступенчатая система ПВО-ПРО не может полностью защитить территорию страны. Причём не способна полностью защитить она даже критически важные для израильских военных объекты, включая крупные военные базы. Никакого «Железного купола» c «Хецем» не хватит, если ракет будет не 10, а 100, если дронов будет не 20, а 200. Такая атака попросту перегружает систему противовоздушной обороны, обнуляя её боекомплект за считанные минуты, после чего новая волна дронов и ракет беспрепятственно добирается до целей в любой точке Израиля, учитывая, что площадь этой страны составляет всего 21 тыс. кв. км (148-я в мире).
Иранский удар по Израилю также стоит относить к явной демонстрации того, что с гегемонизмом западного мира покончено, каким бы израильский ответ в итоге ни был.
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