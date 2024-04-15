Начальник войск РЭБ ВС РФ: Беспилотники и комплексы РЭБ в ближайшее время получат элементы ИИ

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Начальник войск РЭБ ВС РФ: Беспилотники и комплексы РЭБ в ближайшее время получат элементы ИИ

Развитие беспилотников не стоит на месте, российская спецоперация дала сильный толчок этому направлению. Если два года назад беспилотники рассматривались как вспомогательные инструменты, то сейчас они выходят на передовые позиции в боевых действиях. Да и конструкции начали усложняться, уже идут разговоры о внедрении в БПЛА элементов искусственного интеллекта.

Нейросети в БПЛА появятся уже в ближайшее время, уверен начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Юрий Ласточкин. Они позволят беспилотнику самостоятельно принимать некоторые решения в ходе выполнения боевых задач, а также объединяться с другими дронами для действий в группе.



В комплексах РЭБ на БПЛА уже в ближайшее время нейронные сети будут применяться для автоматического распознавания объектов непосредственно на борту, перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий БПЛА в виде самоорганизующейся группы

- заявил Ласточкин в интервью газете "Красная звезда".

Комплексы РЭБ также получат элементы ИИ, это ускорит их быстродействие в разы, позволяя выбирать самый оптимальный вариант противодействия тем же беспилотникам.

С уверенностью можно сказать, что уже в ближайшее время данные технологии позволят вывести на качественно новый уровень процессы управления силами и средствами РЭБ, а также повысить эффективность их применения

- добавил генерал-лейтенант.
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    10 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 07:40
      «Беспилотники и комплексы РЭБ в ближайшее время получат элементы ИИ» —

      — РЭБ обеспечить всем необходимым,а самих РЭБовцев с профессиональным праздником! ...
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:40
      Начальник войск РЭБ ВС РФ: Беспилотники и комплексы РЭБ в ближайшее время получат элементы ИИ
      . Какие элементы там будут... все относительно.
      Что б сделать БПЛА, что то другое, сильно "умнее", необходимо запихать в него не хилые вычислительных мощности!
      Как ты это не назови, это будет больше, тяжелее, энергоемкие... хотя, это тоже, относительно. Технологии не стоят на месте и в дальнейшем нас ждёт, разное, о чем не мечтали ещё вчера.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 07:56
        Надоели эти рогозинские обещалки.
        Сначала сделайте - потом говорите.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 08:21
          Кому то в детстве не дали посмотреть мультик, про обещалкина... в юности не объяснили много чего, важного и... что выросло, то выросло!
          Увы, таких много.
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -3
      Сегодня, 07:42
      Все это хорошо,но надо было этим заниматься,лет 10 назад.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 07:50
        Ну справедливости ради, человеческая психология крайне упрямая штука и очень трудно людям привыкшим к одной парадигме менять её на нечто другое. Опять же, как мне кажется, сейчас при доступности и постоянном удешевлении продуктов этих технологий, все в более менее равном положении.
        1. nobody75 Звание
          nobody75
          0
          Сегодня, 08:00
          Ну справедливости ради, человеческая психология крайне упрямая штука

          В середине нулевых "Арбатские художники" уже пытались "цифровизацией" заниматься. Дошло до того, что они микрософт заставили новый компилятор Ады разработать! И на нем систему электронного бумагаоборота для ГШ наваяли! Всех этих "искусственных интелектов" давно гнать надо, "за низкую высокохудожественность".
          С Уважением
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            0
            Сегодня, 08:11
            Вы вспоминаете другую эпоху. Это всё теперь далёкое прошлое или как говорил по другому поводу наш чиновник "это был эксперимент, очевидно, неудачный". Теперь у правящего класса нету выхода кроме как внимательнее относиться ко многим вопросам.
            1. nobody75 Звание
              nobody75
              0
              Сегодня, 08:21
              2004 - 2008 гг - Далекое прошлое?
              Все описанные выше персонажи до сих пор в штанах с лампасами!
              С Уважением
              1. Копчёный Звание
                Копчёный
                0
                Сегодня, 08:29
                Теперь, да. 10-15 лет это гигантский срок при развитии технологий.

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