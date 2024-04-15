Начальник войск РЭБ ВС РФ: Беспилотники и комплексы РЭБ в ближайшее время получат элементы ИИ

В комплексах РЭБ на БПЛА уже в ближайшее время нейронные сети будут применяться для автоматического распознавания объектов непосредственно на борту, перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий БПЛА в виде самоорганизующейся группы

С уверенностью можно сказать, что уже в ближайшее время данные технологии позволят вывести на качественно новый уровень процессы управления силами и средствами РЭБ, а также повысить эффективность их применения