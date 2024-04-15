Начальник войск РЭБ ВС РФ: Беспилотники и комплексы РЭБ в ближайшее время получат элементы ИИ
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Развитие беспилотников не стоит на месте, российская спецоперация дала сильный толчок этому направлению. Если два года назад беспилотники рассматривались как вспомогательные инструменты, то сейчас они выходят на передовые позиции в боевых действиях. Да и конструкции начали усложняться, уже идут разговоры о внедрении в БПЛА элементов искусственного интеллекта.
Нейросети в БПЛА появятся уже в ближайшее время, уверен начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Юрий Ласточкин. Они позволят беспилотнику самостоятельно принимать некоторые решения в ходе выполнения боевых задач, а также объединяться с другими дронами для действий в группе.
В комплексах РЭБ на БПЛА уже в ближайшее время нейронные сети будут применяться для автоматического распознавания объектов непосредственно на борту, перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий БПЛА в виде самоорганизующейся группы
Комплексы РЭБ также получат элементы ИИ, это ускорит их быстродействие в разы, позволяя выбирать самый оптимальный вариант противодействия тем же беспилотникам.
С уверенностью можно сказать, что уже в ближайшее время данные технологии позволят вывести на качественно новый уровень процессы управления силами и средствами РЭБ, а также повысить эффективность их применения
- добавил генерал-лейтенант.
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