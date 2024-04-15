В конгрессе США собираются ввести санкции против Китая за торговлю с Ираном в обход других американских санкций

Американские законодатели решили «поддержать» Израиль, используя для этого традиционный механизм – пакеты санкций. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил о том, что планируется рассмотрение новых антииранских санкций, чтобы «снизить иранскую угрозу для Израиля и всего региона Персидского залива».При этом основная проблема для американских законодателей состоит в том, что они, мягко говоря, не вполне отчётливо понимают, а какие ещё санкции нужно ввести против Ирана, чтобы «снизить угрозу». Если учесть, что против Ирана введено в общей сложности как минимум полторы тысячи различных санкций, то конгрессменам придётся попотеть, чтобы сочинить что-то ещё.В связи с этим предлагается, далее цитата, «полностью реализовать действующие санкции в отношении Ирана, обеспечив то, чтобы их не обходили при совершении торговых сделок с Исламской Республикой». Также в Республиканской партии США предлагается ввести санкции против Китая за то, что тот покупает иранскую нефть.Санкции против Китая вместе с санкциями против Ирана поддерживает целый ряд сенаторов США, включая 82-летнего Митча Макконнелла, занимающего сенаторское кресло 39 лет...Отдельные эксперты в самих США инициативу по введению санкций против КНР в связи с иранским ударом по Израилю назвали как минимум недальновидной, как максимум – безумной. Отмечено, что это вызовет непрогнозируемую по своей масштабности реакцию со стороны Пекина, что может лишь усугубить ситуацию как в сфере безопасности, так и в сфере экономики.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»