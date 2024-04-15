В конгрессе США собираются ввести санкции против Китая за торговлю с Ираном в обход других американских санкций
Американские законодатели решили «поддержать» Израиль, используя для этого традиционный механизм – пакеты санкций. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил о том, что планируется рассмотрение новых антииранских санкций, чтобы «снизить иранскую угрозу для Израиля и всего региона Персидского залива».
При этом основная проблема для американских законодателей состоит в том, что они, мягко говоря, не вполне отчётливо понимают, а какие ещё санкции нужно ввести против Ирана, чтобы «снизить угрозу». Если учесть, что против Ирана введено в общей сложности как минимум полторы тысячи различных санкций, то конгрессменам придётся попотеть, чтобы сочинить что-то ещё.
В связи с этим предлагается, далее цитата, «полностью реализовать действующие санкции в отношении Ирана, обеспечив то, чтобы их не обходили при совершении торговых сделок с Исламской Республикой». Также в Республиканской партии США предлагается ввести санкции против Китая за то, что тот покупает иранскую нефть.
Санкции против Китая вместе с санкциями против Ирана поддерживает целый ряд сенаторов США, включая 82-летнего Митча Макконнелла, занимающего сенаторское кресло 39 лет...
Отдельные эксперты в самих США инициативу по введению санкций против КНР в связи с иранским ударом по Израилю назвали как минимум недальновидной, как максимум – безумной. Отмечено, что это вызовет непрогнозируемую по своей масштабности реакцию со стороны Пекина, что может лишь усугубить ситуацию как в сфере безопасности, так и в сфере экономики.
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