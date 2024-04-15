В конгрессе США собираются ввести санкции против Китая за торговлю с Ираном в обход других американских санкций

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В конгрессе США собираются ввести санкции против Китая за торговлю с Ираном в обход других американских санкций

Американские законодатели решили «поддержать» Израиль, используя для этого традиционный механизм – пакеты санкций. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил о том, что планируется рассмотрение новых антииранских санкций, чтобы «снизить иранскую угрозу для Израиля и всего региона Персидского залива».

При этом основная проблема для американских законодателей состоит в том, что они, мягко говоря, не вполне отчётливо понимают, а какие ещё санкции нужно ввести против Ирана, чтобы «снизить угрозу». Если учесть, что против Ирана введено в общей сложности как минимум полторы тысячи различных санкций, то конгрессменам придётся попотеть, чтобы сочинить что-то ещё.



В связи с этим предлагается, далее цитата, «полностью реализовать действующие санкции в отношении Ирана, обеспечив то, чтобы их не обходили при совершении торговых сделок с Исламской Республикой». Также в Республиканской партии США предлагается ввести санкции против Китая за то, что тот покупает иранскую нефть.

Санкции против Китая вместе с санкциями против Ирана поддерживает целый ряд сенаторов США, включая 82-летнего Митча Макконнелла, занимающего сенаторское кресло 39 лет...

Отдельные эксперты в самих США инициативу по введению санкций против КНР в связи с иранским ударом по Израилю назвали как минимум недальновидной, как максимум – безумной. Отмечено, что это вызовет непрогнозируемую по своей масштабности реакцию со стороны Пекина, что может лишь усугубить ситуацию как в сфере безопасности, так и в сфере экономики.
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    17 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 07:59
      — Санкции за несанкционированный обход предыдущих санкций ...
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 08:26
        Они заранее ищут повод ввести санкции против Китая. На прошлой неделе из-за нас, сейчас из-за связей с Ираном. У них стратегия давно известна, разрушить связи Китая с Европой, запустить у себя основные производства, а потом обрезать Китай.
        Есть два важных аспекта, где они тогда возьмут лекарства и что будет если Китай сбросит их Трежэрис...
    2. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 08:03
      А Если Китай введёт санкции???
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        -1
        Сегодня, 08:19
        Не введёт. Пока нету войны на Тайване, китайцы будут выполнять всё положенное Минфином США. Всё равно все издержки обхода санкций лягут не на Китай, а на его контрагентов.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 08:25
        Цитата: Аргон
        А Если Китай введёт санкции???
        Закрыть китайские ресторанчики в Америке - треть Америки умрёт с голоду, пока додумается перейти на "итальянскую еду". Потому что во многих домах в Америке я на кухне даже плит не видел - только, в лучшем случае, микроволновки и/или конвекционные печи для разогрева готовой еды. Яичницу с ветчиной, блин, пожарить не смогут. Не из чего и не на чем.

        Оно,конечно, "китаеамериканцы", как бы, не совсем китайцы и, на первый взгляд, к Китаю и его указивкам никаким боком. Но там с ними ситуация как у нас с таджиками - каждая такая забегаловка в Китае три деревни родни кормит. А уж как этой ситуацией распорядиться - Китай, в отличие от наших отцов-командиров, найдёт.
      3. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 08:46
        Санкционно санкционированные санкции санкционируют санкционные санкции. laughing
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 08:05
      Конгрессмены Республиканцы хотят чтобы перед выборами на бензозаправках США цена галлона бензина была установлена Ираном?
      1. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        +1
        Сегодня, 08:09
        Нет Штаты хотят везде развязать конфликты и под этим соусом постараться обнулить свои гигантские долги.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 08:14
          Если США обнулят свои долги ,мигранты белых на вилы оденут.Долг США 1/3 внешний,2/3 внутренний - негры с латиносами кушать хотят каждый день ,причём не работая.
    4. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 08:06
      Отдельные эксперты в самих США инициативу по введению санкций против КНР в связи с иранским ударом по Израилю назвали как минимум недальновидной

      Санкции против Китая вместе с санкциями против Ирана поддерживает целый ряд сенаторов США, включая 82-летнего Митча Макконнелла, занимающего сенаторское кресло 39 лет...

      Далее обсуждать даже нечего."... Дедуленька старый, ему все равно"...
    5. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 08:17
      А санкции против Китая за обход санкций против Китая за обход санкций против Ирана когда введут? Шизанулись ребята, реально верят, что они боги.
    6. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 08:17
      Очевидное.... экономика Китая в значительной степени ориентирована на полосатии и гейропу!
      Зависимость обоюдная... и кто решится порушить все это, вопрос?
      От пустых угроз, могут и к делам перейти. Утверждать, что этого не может быть, потому что не может быть никогда... не, не, в мире много странного, вроде как не логичного, не правильного, уже происходит!
    7. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 08:18
      Также в Республиканской партии США предлагается ввести санкции против Китая за то, что тот покупает иранскую нефть.
      Иранскую нефть покупают многие, но это только предлог, чтобы начать более активное "давление" на Китай. Конкуренты ни кому не нужны.
    8. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 08:23
      Прикол ,товарооборот США с КНР 1/3 экспорт,2/3 импорт.
    9. _просто Звание
      _просто
      0
      Сегодня, 08:28
      У Ирана есть специальные пакеты для санкционных пакетов... Это производство уже налажено на отлично.
    10. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 08:43
      Совершенно понятно, что это всего лишь повод остановить развитие Китая. Не было бы сотрудничества с Ираном, нашли бы что-нибудь другое
    11. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 08:55
      Наказать за уклонение от наказания))

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