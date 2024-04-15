Самовольно оставлю часть

В принятом Верховной радой Украины законопроекте об ужесточении мобилизационных мероприятий отсутствует норма о демобилизации тех военных, которые давно находятся на фронте. Украинские средства массовой информации по этому поводу взяли комментарии у нескольких военнослужащих ВСУ.В целом военные оценивают отмену демобилизации крайне негативно. Их можно понять – перспектива «вечной» службы в армии, да еще и на фронте, не радует никого. Поэтому украинские солдаты относятся к исключению данной нормы критически.- сказал один из военнослужащих ВСУ.Другой военный был еще более категоричен и пригрозил «перестрелять всех», кто заседает в Верховной раде, пока солдаты и офицеры украинской армии погибают на фронте. Еще один военнослужащий ВСУ подчеркнул, что ротация необходима, так как и другие украинцы должны побывать на фронте, заменив тех, кто воюет по году – два, а то и более.Таким образом, законопроект об ужесточении мобилизации в ВСУ способствует дальнейшему усугублению кризиса в украинском обществе, который теперь захватывает еще и вооруженные силы. Пока это настроения на уровне критики в интервью прессе, но брожение в рядах украинской армии будет усиливаться и далее – как из-за масштабных провалов на фронте, так и из-за нехватки личного состава и отсутствия ротации морально и физически вымотанных военнослужащих.Ранее многие эксперты выделяли дефицит кадров и проблему с ротацией в качестве очень важных причин снижения боеспособности воюющих на фронте бригад ВСУ. Но и ротацию сейчас проводить сложно: принудительная мобилизация гражданских лиц не обеспечит армию должным количеством мотивированных и подготовленных военнослужащих.