«Самовольно оставлю часть»: украинские военные комментируют прессе отмену демобилизации долго воюющих солдат

15
«Самовольно оставлю часть»: украинские военные комментируют прессе отмену демобилизации долго воюющих солдат

В принятом Верховной радой Украины законопроекте об ужесточении мобилизационных мероприятий отсутствует норма о демобилизации тех военных, которые давно находятся на фронте. Украинские средства массовой информации по этому поводу взяли комментарии у нескольких военнослужащих ВСУ.

В целом военные оценивают отмену демобилизации крайне негативно. Их можно понять – перспектива «вечной» службы в армии, да еще и на фронте, не радует никого. Поэтому украинские солдаты относятся к исключению данной нормы критически.



Самовольно оставлю часть

- сказал один из военнослужащих ВСУ.

Другой военный был еще более категоричен и пригрозил «перестрелять всех», кто заседает в Верховной раде, пока солдаты и офицеры украинской армии погибают на фронте. Еще один военнослужащий ВСУ подчеркнул, что ротация необходима, так как и другие украинцы должны побывать на фронте, заменив тех, кто воюет по году – два, а то и более.

Таким образом, законопроект об ужесточении мобилизации в ВСУ способствует дальнейшему усугублению кризиса в украинском обществе, который теперь захватывает еще и вооруженные силы. Пока это настроения на уровне критики в интервью прессе, но брожение в рядах украинской армии будет усиливаться и далее – как из-за масштабных провалов на фронте, так и из-за нехватки личного состава и отсутствия ротации морально и физически вымотанных военнослужащих.

Ранее многие эксперты выделяли дефицит кадров и проблему с ротацией в качестве очень важных причин снижения боеспособности воюющих на фронте бригад ВСУ. Но и ротацию сейчас проводить сложно: принудительная мобилизация гражданских лиц не обеспечит армию должным количеством мотивированных и подготовленных военнослужащих.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    15 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 08:21
      На счет сдамся или оставлю часть у них там все продумано - сзади стоят нацики и стреляют по своим. Схема простая, прибывших новобранцев отправляют на ноль и они там долго не живут. А кто бежит или сдается в плен лупятдронами и минометами...
      1. Аргон Звание
        Аргон
        0
        Сегодня, 08:44
        Так по загранотрядам можно пострелять, не? Если наберётся побольше и захотят Раду перестрелять то что для них , какой то загранотряд?
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 08:45
          А по дронам? Каким образом можно отсрелить всех дроноводов, которые бьют по украинским солдатам?
          1. Аргон Звание
            Аргон
            0
            Сегодня, 08:47
            Дроны бьют по тем кто сдается, а тут получается подумать надо. Могут и до них самих добраться
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              0
              Сегодня, 08:49
              Это нереально. У них там все продумано. Они на Конституцию наплевали, на все свои же законы. Это хунта, причем им совершенно очевидно чем это все закончится...
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:25
      «В целом военные оценивают отмену демобилизации крайне негативно» —

      — Частота 149.200 и позывной «Волга» ...
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 08:28
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Частота 149.200 и позывной «Волга» ...

        Вот только еще успей добраться до рации!
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 09:02
          Вот только еще успей добраться до рации!
          ...до ней не надо добираться..на уровне звена взвода она обязательно есть, если не на уровне пары...кенвуды по размеру не более вашего телефона...другое дело что заград отряды оснащены гораздо покруче всук, и в реакции гораздо быстры...им не "волга" нужна , а просветление извилин...дойти до того что б оружие в обратку повернуть против маньяков
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 08:41
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Частота 149.200 и позывной «Волга» ...

        Не добегут, дрон быстрее бегает, да и заградотряды не спят.
    3. Владимир Нижегородский Звание
      Владимир Нижегородский
      +2
      Сегодня, 08:25
      Да, да, самовольно оставьте нациков на ноль на поле боя жмурами.
      А сами в Куев, к Раде и Зелибобы сторонникам.
      Их тоже на ноль, отменяете их законы и всё решим.
      Сколько вы ещё будете погибать за просто не ваши ценности и цели?????
      Включите мозг и пока ещё ничего не поздно
    4. arhitroll Звание
      arhitroll
      0
      Сегодня, 08:34
      Так хлопцы предлагали вам в начале забрать власть в свои руки. Теперь сложней будет забрать власть. Но шанс ест. У наших буржуа по крайне мере нет обязательного пункта по обнулению генофонда..
    5. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 08:36
      Понять можно, факт. Я вот когда просматривал как перерабатывают людей в фарш, не мог понять почему они просто лежат и ждут сбросов. Знают ведь прекрасно, что они и днём и ночью как на ладони. Всё оказалось просто и банально, с неделю назад кусок из интервью всушника без ног было для их прессы. У них там солдатская мечта потерять ступню и так уехать домой т.к с другими ранениями оставляют на месте. Журналист был удивлён этому как и словам, что никто там в здравом уме и добровольно, находиться не хочет.
    6. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 08:36
      перспектива «вечной» службы в армии, да еще и на фронте, не радует никого. Поэтому украинские солдаты относятся к исключению данной нормы критически.
      . В окопах, продержаться "вечно"... оптимист.
    7. Gpn27 Звание
      Gpn27
      -1
      Сегодня, 08:39
      Наши мобилизованные тоже в открытую говорят о демобилизации и требуют их ротации на новых мобилизованных.
    8. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 08:46
      Надо скакать, глядишь и закон отменят wink

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»