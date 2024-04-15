Российский холдинг KMZ разработал вертикальную центробежную машину для изготовления сверхпрочных изделий
5
Российский военно-промышленный холдинг KMZ самостоятельно разработал и внедрил в производство вертикальную центробежную машину для изготовления сверхпрочных изделий. Об этом сообщил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
Холдинг получил заказ на изготовление сверхпрочных специальных изделий для глубоководного батискафа. Для решения этой задачи на предприятии сумели самостоятельно разработать уникальную вертикальную центробежную машину, на которой и были изготовлены кольца диаметром 2,5 метра для батискафа.
(...) холдинг осуществил изготовление специальных колец диаметром 2,5 метра из бронзы по уникальной технологии заливки центробежным способом. Для выполнения указанной задачи предприятие своими силами разработало и изготовило вертикальную центробежную машину для заливки. Полученные образцы отливок будут использованы для изготовления деталей глубоководного батискафа
Даная машина обеспечивает центробежное литье, при котором в металле отсутствуют различные дефекты, а изделие получает высокие механические свойства благодаря зернистой структуре. Изготовляемые кольца используются в нефтехимической, атомной, энергетической и судостроительной промышленности.
На данный момент предприятие ведет изготовление центробежной машины для заливки бронзовых облицовок гребных валов длиной до 4,5 метра для кораблей и судов водоизмещение свыше 60 тысяч тонн.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация