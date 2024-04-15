Польские эксперты: В случае полномасштабной войны на Ближнем Востоке объект ПРО США в Редзиково может стать целью для Ирана

15
Польские эксперты: В случае полномасштабной войны на Ближнем Востоке объект ПРО США в Редзиково может стать целью для Ирана

Иранский ответ на удар по консульству в Дамаске обсуждают эксперты в разных странах мира. Активное обсуждение идёт, например, в Польше. Поляки вспомнили о том, что американская сторона создавала объект ПРО в Редзиково как «объект защиты от возможного иранского удара». И теперь польские эксперты говорят о том, что в случае большой войны на Ближнем Востоке как минимум её отголоски могут дойти и до Польши.

Одна из тем для обсуждения состоит в том, что США могут «включить» объект противоракетной обороны в Редзиково в реализацию масштабной антииранской кампании. И в этом случае уже Польша вполне может оказаться среди иранских целей. На этом основании в Польше уже стали подсчитывать, долетят ли иранские ракеты до Редзиково. Пришли к мнению, что, скорее, долетят, чем не долетят.



Обсуждаются и другие риски.

Польский эксперт Якуб Богуцкий:

В случае дальнейшей эскалации Иран может реализовать свою угрозу по перекрытию Ормузского пролива, что приведёт к коллапсу на энергетических рынках. И это не сможет пройти мимо Польши.

По словам Богуцкого, цены на нефть взлетят, что скажется на расходах бюджета Польши на её закупку и, соответственно, на весь польский энергосектор.

Накануне цена на нефть марки Brent преодолевала отметку в 92 доллара за баррель. Сегодня она скорректировалась до уровня 90 долларов. При этом баррель российской Urals торгуется на отметке выше 83 долларов, что значительно выше пресловутого «потолка», установленного G7.

Богуцкий:

Риски очень велики. Я не знаю, какова именно будет цена на нефть в ближайшее время, но велика вероятность того, что баррель будет стоить дороже 100 долларов, что непременно скажется на экономике Европы и Польши в частности.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    15 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:38
      «В Польше уже стали подсчитывать, долетят ли иранские ракеты до Редзиково. Пришли к мнению, что, скорее, долетят, чем не долетят» —

      — Долетят!Зря что ли создавался объект ПРО в Редзиково как «объект защиты от возможного иранского удара» ...
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 08:39
      России известно истинное предназначение ПРО в Румынии и Польше.Если что Польша и Румыния будет стёрты с лица земли первыми.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 08:41
        Самое время снести этот объект на территории Польши и сказать, что это не мы, как обычно делают англичане!
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 09:11
          Точно. Хуситы - они такие, люди свирепые и ушлые, могут ведь и до Польши дотянуться.. what wink
    3. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +2
      Сегодня, 08:39
      Польские эксперты: В случае полномасштабной войны на Ближнем Востоке объект ПРО США в Редзиково может стать целью для Ирана
      мне нравится ход этих мыслей.
    4. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 08:40
      Надеюсь мегатонный заряд пшекам прилетит!
    5. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 08:41
      Всего то надо было, чтобы вроде как не ядреная страна нанесла удар по вроде тоже как не ядреной, но мы то знаем ага стране и атомной войны не случилось, чтобы поляки забеспокоились за чужое военное на своей территории.
    6. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 08:42
      Польские эксперты: В случае полномасштабной войны на Ближнем Востоке объект ПРО США в Редзиково может стать целью для Ирана
      . А нафига?
      За иранскими не замечено, что они что то делают "из вредности", а какой то другой смысл, пулять по полякам, есть?
    7. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 08:44
      Воинственные поляки начали о чём то догадываться?
      Что обязательно достанется и им?А как же война с РФ......тут уж точно не выкрутиться и испугом не отделаться....
    8. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 08:45
      Ирану эти имбецилы и даром не сдались. Даже и ракеты свои на них тратить не станут
      1. бухач Звание
        бухач
        +1
        Сегодня, 09:01
        То так,но дайте же пшекам по значимости встать в один ряд с другими весомыми игроками,они ни кушать,ни пить не могут если не отметились в какой-нибудь заварушке бо пресловутый польский гонор требует постоянной подпитки но с одним уточнением,это так или иначе должно касаться России а Иран наш союзник на данном этапе,значит,без Польши нельзя и поляки назначили себя мишенью для Ирана,можно подумать что им мало быть целью для наших ракет,жадные до люлей однако.
    9. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:56
      У байдена чтобы переизбраться, появился шанс стать на колени перед Мадуро.Кстати секретные переговоры идут .
    10. anjey Звание
      anjey
      0
      Сегодня, 09:01
      Пшеки суют свой длинный шнобель во все части Мира,когда то же по нему хорошо прилетит,дело времени....
    11. futurohunter Звание
      futurohunter
      0
      Сегодня, 09:03
      Ну и правильно! Пусть Иран нам поможет и долбанёт по Польше. А мы не будем отвлекаться от 404
    12. К-50 Звание
      К-50
      0
      Сегодня, 09:09
      Польские эксперты: В случае полномасштабной войны на Ближнем Востоке объект ПРО США в Редзиково может стать целью для Ирана

      Очередной пшекский ужастик? belay
      Зачем Ирану нападать на нату, если она не полезет сама? belay
      Просто чтобы напасть? Да вы больны там во всю голову!!! fool
      Не суйтесь куда собака свой нос не суёт и живите спокойно.
      Пока же ната со всеми прихлебателями суётся во все конфликты. Вернее разжигает все конфликты, чтобы потом влезть.
      Ну кто вам доктор тогда?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»