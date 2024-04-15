Польские эксперты: В случае полномасштабной войны на Ближнем Востоке объект ПРО США в Редзиково может стать целью для Ирана

В случае дальнейшей эскалации Иран может реализовать свою угрозу по перекрытию Ормузского пролива, что приведёт к коллапсу на энергетических рынках. И это не сможет пройти мимо Польши.

Риски очень велики. Я не знаю, какова именно будет цена на нефть в ближайшее время, но велика вероятность того, что баррель будет стоить дороже 100 долларов, что непременно скажется на экономике Европы и Польши в частности.

Иранский ответ на удар по консульству в Дамаске обсуждают эксперты в разных странах мира. Активное обсуждение идёт, например, в Польше. Поляки вспомнили о том, что американская сторона создавала объект ПРО в Редзиково как «объект защиты от возможного иранского удара». И теперь польские эксперты говорят о том, что в случае большой войны на Ближнем Востоке как минимум её отголоски могут дойти и до Польши.Одна из тем для обсуждения состоит в том, что США могут «включить» объект противоракетной обороны в Редзиково в реализацию масштабной антииранской кампании. И в этом случае уже Польша вполне может оказаться среди иранских целей. На этом основании в Польше уже стали подсчитывать, долетят ли иранские ракеты до Редзиково. Пришли к мнению, что, скорее, долетят, чем не долетят.Обсуждаются и другие риски.Польский эксперт Якуб Богуцкий:По словам Богуцкого, цены на нефть взлетят, что скажется на расходах бюджета Польши на её закупку и, соответственно, на весь польский энергосектор.Накануне цена на нефть марки Brent преодолевала отметку в 92 доллара за баррель. Сегодня она скорректировалась до уровня 90 долларов. При этом баррель российской Urals торгуется на отметке выше 83 долларов, что значительно выше пресловутого «потолка», установленного G7.Богуцкий: