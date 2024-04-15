Российские войска радиоэлектронной борьбы включают терминалы Starlink ВСУ в список целей
В противостоянии с Россией Украина использует самые разные технологии, предоставляемые Западом, среди которых есть и глобальная спутниковая система Starlink, принадлежащая американской компании SpaceX.
Однако, по словам начальника войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ Юрия Ласточкина, есть у нашей страны возможности воздействовать и на терминалы спутниковой связи Starlink.
- сказал Ласточкин в интервью газете «Красная звезда».
Начальник войск РЭБ также отметил, что Соединенные Штаты, как всегда, придерживаются политики двойных стандартов, так как позволяют использовать коммерческие технологии «одной из воюющих сторон», что противоречит международным обязательствам.
Ласточкин добавил, что благодаря развитию современных технологий войска РЭБ расширяют перечень целей для воздействия.
Напомним, что ранее стало известно, что Пентагон отплатил компании SpaceX поставку ВСУ терминалов Starlink на сумму в 23 миллиона долларов. А американское издание Defence One сообщало, что Пентагон работает над тем, чтобы помешать России воспользоваться системой Starlink.
- Википедия/Денис Абрамов
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