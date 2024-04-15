Российские войска радиоэлектронной борьбы включают терминалы Starlink ВСУ в список целей

7
Российские войска радиоэлектронной борьбы включают терминалы Starlink ВСУ в список целей

В противостоянии с Россией Украина использует самые разные технологии, предоставляемые Западом, среди которых есть и глобальная спутниковая система Starlink, принадлежащая американской компании SpaceX.

Однако, по словам начальника войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ Юрия Ласточкина, есть у нашей страны возможности воздействовать и на терминалы спутниковой связи Starlink.



Использование ВСУ Starlink вызывает определенные трудности, но российские военные научились противодействовать этой системе

- сказал Ласточкин в интервью газете «Красная звезда».

Начальник войск РЭБ также отметил, что Соединенные Штаты, как всегда, придерживаются политики двойных стандартов, так как позволяют использовать коммерческие технологии «одной из воюющих сторон», что противоречит международным обязательствам.

Ласточкин добавил, что благодаря развитию современных технологий войска РЭБ расширяют перечень целей для воздействия.

Напомним, что ранее стало известно, что Пентагон отплатил компании SpaceX поставку ВСУ терминалов Starlink на сумму в 23 миллиона долларов. А американское издание Defence One сообщало, что Пентагон работает над тем, чтобы помешать России воспользоваться системой Starlink.
  • Википедия/Денис Абрамов
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон Звание
    Аргон
    0
    Сегодня, 08:49
    Это нужно было сделать ещё три года назад!!!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:50
    «Российские войска радиоэлектронной борьбы включают терминалы Starlink ВСУ в список целей» —

    — "Как тебе такое,Илон Маск?" ...
  3. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 08:51
    Интересный у нас подход, гоняться за терминалами вместо того чтобы выключить основные передатчики. В такой погоне всех зайцев не поймать!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 08:54
      Может все спутники выключать и не надо, но отработать отключение Стар Линка необходимо.
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 08:55
    Военные добровольческого корпуса отряда «Ирбис» сбили американский беспилотник RQ-20 Puma, корректировавший удары гаубиц М777 по позициям российских войск. Боец отряда уточнил, что у беспилотника уцелели модули видеонаблюдения и управления, которые дают возможность получить больше данных о самом устройстве.

    https://www.kp.ru/online/news/5765398/
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 08:56
      Вооруженные силы России нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске, который находится под контролем Украины. Такую информацию озвучил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

      «Сильный взрыв в Славянске в семь утра. По сообщениям от наших товарищей, прилетело в “располагу”, где находились украинские артиллеристы и те французы, которые привезли САУ CAESAR им в помощь», - рассказал подпольщик в беседе с РИА Новости.

      https://www.kp.ru/online/news/5765416/

      Френчи получили. Наконец-то. good Наши - красавы! drinks
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:09
    Теоретически, воздействовать на каналы связи, передачи информации беспроводным методом подвержены воздействию и могут быть искажены до "неузнаваемости".
    Имеется куча нюансов и не со всеми из них справится легко. К тому же, это палка о двух концах.
    О чем сейчас все задумались, усиленно разрабатывают, это компактные индивидуальные системы РЭБ, против самых актуальных угроз.
    В общем, нельзя сказать, что" поле непаханное", но работы ещё много, а скорее всего это процесс бесконечный.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»