Применяемый в зоне СВО ударный FPV-дрон «Пиранья-10» получил элементы искусственного интеллекта
4
Ударный FPV-дрон "Пиранья-10", разработанный Симбирским конструкторским бюро специально для применения в зоне спецоперации, получил элементы искусственного интеллекта. Об этом сообщили разработчики дрона.
Специалисты КБ внедрили в беспилотник элементы ИИ для улучшения качества работы оператора в ночных условиях. Установленный на дрон AI-модуль позволяет преобразовывать картинку, получаемую в инфракрасном спектре, в доступную оператору черно-белую. AI-модуль относится к элементам искусственного интеллекта, способным выполнять конкретные задачи.
В наши дроны встроена камера с AI-модулем, позволяющая получать изображение в инфракрасном спектре при нулевом освещении и преобразовывать его в читаемую черно-белую картинку для дальнейшей передачи по радиоканалам
FPV-дрон "Пиранья-10" уже давно поставляется в зону СВО, беспилотник получил хорошие отзывы от российских военных. Согласно данным с сайта производителя, полная масса дрона с АКБ - 1940 грамм, полезная нагрузка - от 2 до 4,5 кг, максимальная скорость - 140 км/час. Предназначен для поражения живой силы и бронетехники противника, в том числе тяжелой. Бойцы на передовой часто используют дроны "Пиранья" для ударов по позициям ВСУ. После появления "ночного" варианта дрона, спектр применения "Пираньи" расширился.
Недавно специалисты КБ представили новую версию дрона "Пиранья-13", способную нести до 8 кг полезной нагрузки. Особенностью линейки дронов "Пиранья" является способность противостоять системам РЭБ противника.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация