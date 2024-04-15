Глава МИД Украины о требовании Запада прекратить удары по НПЗ России: «Не надо советов – дайте оружие»

Если партнеры говорят: «Мы вам даем семь батарей Патриотов завтра, но у нас к вам просьба не делать этого и вот этого», — тогда есть предмет для разговора

Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям

Послушал господина Остина. Но в этом вопросе не вижу причинно-следственной связи