Глава МИД Украины о требовании Запада прекратить удары по НПЗ России: «Не надо советов – дайте оружие»

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Глава МИД Украины о требовании Запада прекратить удары по НПЗ России: «Не надо советов – дайте оружие»

Если американцы не собираются поставлять Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, то и прислушиваться к их советам не стоит. Вот если бы они пообещали хотя бы семь таких батарей в самое ближайшее время, тогда другое дело.

Так глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался в эфире телемарафона о требовании Запада прекратить удары по НПЗ России.

Если партнеры говорят: «Мы вам даем семь батарей Патриотов завтра, но у нас к вам просьба не делать этого и вот этого», — тогда есть предмет для разговора

- рассуждает украинский дипломат.

По его мнению, пока поставки ЗРК не планируются, Вашингтон не имеет права что-либо советовать. Другими словами, «не надо советов – дайте оружие».

Перед этим министр обороны США Ллойд Остин выразил в адрес ВСУ пожелание, чтобы те прекратили удары по нефтеперерабатывающим предприятиям Российской Федерации во избежание дестабилизации глобального энергетического рынка.

Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям

- посоветовал глава Пентагона.

По мнению Кулебы, в этом заявлении высокопоставленного американского чиновника отсутствует логика.

Послушал господина Остина. Но в этом вопросе не вижу причинно-следственной связи

- заявил дипломат.

По его мнению, украинские удары по российским НПЗ никак не угрожают мировой энергетике. По его мнению, вывод из строя таких заводов в России создают проблемы в энергетическом секторе страны, а не на глобальном рынке.
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    4 комментария
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    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 09:10
      Ну вот, какелы уже и своих хозяев начинают посылать.... Совсем от рук отбились, холуи. Безобразие. laughing
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:10
      Скоро дождёмся: Байден старый неконтролирущий себя - газоиспускатель, .Голосуй за Байдена.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 09:12
      «Не надо советов – дайте оружие» —

      — Казалось бы Кулёба охамел окончательно,ан нет ,это ещё не конец ...
    4. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:15
      Глава МИД Украины о требовании Запада прекратить удары по НПЗ России: «Не надо советов – дайте оружие»
      Полосатики лукавят, как минимум... кукуевские подыгрывают хозяину, только и всего.

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