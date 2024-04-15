Глава МИД Украины о требовании Запада прекратить удары по НПЗ России: «Не надо советов – дайте оружие»
Если американцы не собираются поставлять Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, то и прислушиваться к их советам не стоит. Вот если бы они пообещали хотя бы семь таких батарей в самое ближайшее время, тогда другое дело.
Так глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался в эфире телемарафона о требовании Запада прекратить удары по НПЗ России.
- рассуждает украинский дипломат.
По его мнению, пока поставки ЗРК не планируются, Вашингтон не имеет права что-либо советовать. Другими словами, «не надо советов – дайте оружие».
Перед этим министр обороны США Ллойд Остин выразил в адрес ВСУ пожелание, чтобы те прекратили удары по нефтеперерабатывающим предприятиям Российской Федерации во избежание дестабилизации глобального энергетического рынка.
- посоветовал глава Пентагона.
По мнению Кулебы, в этом заявлении высокопоставленного американского чиновника отсутствует логика.
- заявил дипломат.
По его мнению, украинские удары по российским НПЗ никак не угрожают мировой энергетике. По его мнению, вывод из строя таких заводов в России создают проблемы в энергетическом секторе страны, а не на глобальном рынке.
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