БМ-21 «Град»: как появился преемник легендарной «Катюши»
Когда речь заходит об оружии «Победы» в Великой Отечественной войне, наряду с танком Т-34, конечно же, вспоминается легендарная «Катюша».
БМ-13 была важнейшим средством ведения войны, которое не только физически уничтожало оборону противника, но и оказывало сильнейшее деморализующее воздействие на личный состав вермахта.
В то же время «Катюша» имела низкую кучность и дальность всего 8,5 км. Однако вышеупомянутые недостатки с лихвой компенсировались дешевизной данного вооружения.
Между тем уже после войны было ясно, что сама концепция РСЗО станет одним из определяющих факторов в будущих вооруженных конфликтах. В итоге, возникла потребность усовершенствования таких систем.
Решающим фактором, ускорившим процесс, стало то, что к началу 50-х у БМ-13 появился еще один существенный недостаток – дефицит запчастей. Дело в том, что, начиная с апреля 1943 года, большая часть «Катюш» монтировались на шасси американского «Студебекера». В свою очередь, из-за начала «холодной войны», с 1946 года запчасти к западной технике СССР не продавали даже по завышенным ценам.
В конечном счете, в 1952 году была разработана новая система залпового огня БМ-14. Данная РСЗО получила 16 трубчатых направляющих и изначально монтировалась на шасси ЗИС-51. Затем это был ЗИЛ-57, а под конец выпуска данной версии реактивной системы использовался даже ЗИЛ-131.
Стоит отметить, что БМ-14, в отличие от БМ-13, имела большую дальность (9,8 км) и кучность. Но снаряды для данной системы стоили в три раза дороже, чем у «Катюши», и включали в себя дефицитные компоненты, поставлявшиеся в СССР из французских колоний в Африке.
В итоге, после ряда попыток увеличить дальность поражения системы, а также заменить дефицитные материалы, которые не привели к желаемому результату, в 1959 году было решено начать разработку новой РСЗО.
Так на свет появился широко известный и применяемый по сей день БМ-21 «Град». Снаряд новой системы в длину вдвое превышал таковой у «Катюши». Масса взрывчатого вещества в нем составляла 6,4 кг против 4,9 кг у БМ-13. Но самое главное, что дальность поражения целей «Градами» составила 20,4 км.
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