Иранская пресса рассказала, какие вооружения применялись для атаки на Израиль

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Иранская пресса рассказала, какие вооружения применялись для атаки на Израиль

Иранские СМИ рассказали, какая номенклатура вооружений была применена при атаке на Израиль. При этом иранские военные не разглашали эти данные, однако государственные издания страны утверждают, что для атаки на военные объекты в Израиле использовались беспилотники-камикадзе и несколько видов баллистических и крылатых ракет.

В частности, иранская армия применила несколько сотен беспилотников-камикадзе "Шахед-136", способных пролететь около двух тысяч километров на скорости 185 км/ч и нести боезаряд в 50 кг, представленные Тегераном в 2015 году баллистические ракеты "Имад", дальность действия которых достигает 1700 км. Эти ракеты являются крупнейшими иранскими ракетами такого класса.



Также, по информации иранской прессы, в ходе недавней атаки были применены более 30 презентованных в феврале 2023 года крылатых ракет "Павех", дальность действия которых составляет около 1650 км, и ряд других ракет, тип и специфика которых не указывается. При этом кратчайший путь от Ирана до Израиля через Ирак, Сирию и Иорданию не превышает тысячи километров.

Израилю удалось отразить ракетно-дроновую атаку Ирана только с помощью США и других западных и арабских партнеров Тель-Авива. Часть воздушных целей была сбита еще за пределами Израиля, ключевую роль в этом сыграла американская, британская и иорданская истребительная авиация.

Западные СМИ отмечают, что на фоне иранской атаки возникают сомнения в способности Израиля и его союзников отбить атаку в условиях тотальной войны.
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2 комментария
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +3
    Сегодня, 10:21
    Из того что там применялось, сработал гиперзвук!
    Иранское государственное телевидение сообщило, что в ходе атаки на Израиль применялось 7 гиперзвуковых ракет (это их первое боевое применение). Ни одна из этих ракет не была сбита, что не удивительно, ибо большинство современных ракетных систем не предназначены для борьбы с гиперзвуковыми ракетами.

    Иран стал второй страной после России, которая применила гиперзвуковые ракеты в бою. Располагающие своими гиперзвуковыми ракетами Китай и Северная Корея в боевых действиях их пока не обкатывали. США же еще пока не довели свои гиперзвуковые ракеты до ума.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:35
    «В частности, иранская армия применила несколько сотен беспилотников-камикадзе "Шахед-136"» —

    — Израильтяне называют их "Герань" ...

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