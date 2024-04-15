Американское издание: Президент США и представители конгресса достигли консенсуса по деньгам для Украины и Израиля

С осени прошлого года в американском Конгрессе идут дебаты насчет многомиллиардной помощи Украине и Израилю, которую просит одобрить президент Джо Байден. Уже не раз сообщалось, что заинтересованные сторону близки к принятию этого решения, но его продолжали оттягивать.И вот, как сообщает американское издание ABC News, президент Джо Байден и конгрессмены все же «достигли консенсуса» относительно денег, которые Штаты хотят выделить для Украины и Израиля.Издание пишет со ссылкой на лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера, что в воскресенье прошла встреча Байдена с представителями обеих палат конгресса. Шумер выразил надежду, что стороны договорятся по определенным вопросам, но не уточнил, имеется ли ввиду выделение денег Украине, добавив лишь, что речь идет о законопроекте, который утверждён сенатом.Однако косвенным доказательством того, что стороны обсуждали документ о помощи Украине и Израилю, является вчерашнее заявление одного из конгрессменов-республиканцев, который сказал, что на этой неделе начнёт решаться вопрос Украины, отмечает ABC News.При этом ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон говорил, что пока обсуждается лишь вопрос помощи Израилю. В любом случае израильская тема нервирует режим Зеленского, который понимает, что противостояние Иран-Израиль явно отвлекает на себя внимание коллективного Запада.

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