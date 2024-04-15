Американское издание: Президент США и представители конгресса достигли консенсуса по деньгам для Украины и Израиля

11
Американское издание: Президент США и представители конгресса достигли консенсуса по деньгам для Украины и Израиля

С осени прошлого года в американском Конгрессе идут дебаты насчет многомиллиардной помощи Украине и Израилю, которую просит одобрить президент Джо Байден. Уже не раз сообщалось, что заинтересованные сторону близки к принятию этого решения, но его продолжали оттягивать.

И вот, как сообщает американское издание ABC News, президент Джо Байден и конгрессмены все же «достигли консенсуса» относительно денег, которые Штаты хотят выделить для Украины и Израиля.



Издание пишет со ссылкой на лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера, что в воскресенье прошла встреча Байдена с представителями обеих палат конгресса. Шумер выразил надежду, что стороны договорятся по определенным вопросам, но не уточнил, имеется ли ввиду выделение денег Украине, добавив лишь, что речь идет о законопроекте, который утверждён сенатом.

Однако косвенным доказательством того, что стороны обсуждали документ о помощи Украине и Израилю, является вчерашнее заявление одного из конгрессменов-республиканцев, который сказал, что на этой неделе начнёт решаться вопрос Украины, отмечает ABC News.

При этом ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон говорил, что пока обсуждается лишь вопрос помощи Израилю. В любом случае израильская тема нервирует режим Зеленского, который понимает, что противостояние Иран-Израиль явно отвлекает на себя внимание коллективного Запада.
  • ru.freepik.com
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    -7
    Сегодня, 10:32
    "Коллективный Запад" деньги и печатает, так что хватит и на Украину, и на Израиль. Видимо, теперь российские СМИ начнут каждый день прогнозировать, что " Трамп приде- порядок наведе".
    1. Иван Иванов_36 Звание
      Иван Иванов_36
      -10
      Сегодня, 10:36
      Если говорить правду все время, то власть в стране долго не продержится. Вон, Пригожин окунулся и уже через пол года на Кремль пошел. wink
      1. мусоргский Звание
        мусоргский
        +1
        Сегодня, 11:31
        Странный украинец с фамилией Иванов. Откуда карябаешь. сердешный.
        1. Alemax Звание
          Alemax
          +1
          Сегодня, 11:50
          Странный украинец с фамилией Иванов. Откуда карябаешь. сердешный.

          А они все тут карябают под такими фамилиями и именами. Иван Петров, Анечка Иванова, Иван Иванов и так далее. Для антуражу. Типа, я - свой же, мне верить можно и нужно... Дочери офицеров, ети их...
          А сидят где - нибудь в Оклахоме...
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 10:36
    Президент США и представители конгресса достигли консенсуса по деньгам для Украины и Израиля
    в воскресенье прошла встреча Байдена с представителями обеих палат конгресса. Шумер выразил надежду, что стороны договорятся по определенным вопросам, но не уточнил, имеется ли ввиду выделение денег Украине,
    recourse "Газеты об этом как то глухо пишут"...(Женидьба Бальзаминова) или точнее "глухой телефон", детская игра такая. request
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:41
    Выдают желаемое за действительное или реально договорились?
    Фиг её знает... скоро все станет известно, гадать незачем.
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 10:46
    Шумер выразил надежду
    Не из тех ли он шумеров? wink
  5. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 10:49
    израильская тема нервирует режим Зеленского

    Наверное локти кусает, что поторопился и не в той стране президентом стал.
  6. алабурга
    алабурга
    +1
    Сегодня, 10:52
    Это внутривидовая фашингтонская борьба из серии: игра была равна, боролись два дерьма. Деньги на укрорейх выделят, там еще много пушечного сала и фашингтону надо обескровить Россию, чтобы спокойно приняться за Китай.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 10:54
    «Шумер выразил надежду, что стороны договорятся» —

    — Шумер "шумера" не обидит ...
  8. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:28
    Что то слышали но что точно не знаем! Этакие сегодня СМИ.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»