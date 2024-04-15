Координатор николаевского подполья: ВС России нанесли удар по расположению французских наёмников в Славянске
ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации французских наемников в Славянске, такую информацию предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег по сопротивлению.
По данным от украинского подполья, в ходе удара по Славянску прилетело по расположению украинских артиллеристов, где также должны размещаться и французы. Точных данных по количеству раненых и убитых нет, так же как и данных, есть ли среди них французы. Однако отмечается большое количество машин скорой помощи, работающих в данном районе, часть машин прибыла с других населенных пунктов. Перекрыта треть Славянска, идет массовая проверка документов и смартфонов, по-видимому, ищут "российских шпионов", которые передали координаты цели.
- приводит РИА Новости слова координатора подполья.
Со своей стороны отметим, что подтвердить данную информацию мы не можем, впрочем, как и опровергнуть. Добавим, что ранее пришла информации о появлении в Славянске группы французских наемников из 3-го пехотного полка французского иностранного легиона в количестве ста человек. В составе подразделения специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализирующаяся на фортификации и полевых укреплениях. Также сообщалось, что французы разместились в расположении одной из бригад ВСУ и везде ходят только в сопровождении украинских военных.
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