Координатор николаевского подполья: ВС России нанесли удар по расположению французских наёмников в Славянске

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Координатор николаевского подполья: ВС России нанесли удар по расположению французских наёмников в Славянске

ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации французских наемников в Славянске, такую информацию предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег по сопротивлению.

По данным от украинского подполья, в ходе удара по Славянску прилетело по расположению украинских артиллеристов, где также должны размещаться и французы. Точных данных по количеству раненых и убитых нет, так же как и данных, есть ли среди них французы. Однако отмечается большое количество машин скорой помощи, работающих в данном районе, часть машин прибыла с других населенных пунктов. Перекрыта треть Славянска, идет массовая проверка документов и смартфонов, по-видимому, ищут "российских шпионов", которые передали координаты цели.



По сообщениям от наших товарищей, прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам

- приводит РИА Новости слова координатора подполья.

Со своей стороны отметим, что подтвердить данную информацию мы не можем, впрочем, как и опровергнуть. Добавим, что ранее пришла информации о появлении в Славянске группы французских наемников из 3-го пехотного полка французского иностранного легиона в количестве ста человек. В составе подразделения специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализирующаяся на фортификации и полевых укреплениях. Также сообщалось, что французы разместились в расположении одной из бригад ВСУ и везде ходят только в сопровождении украинских военных.
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    32 комментария
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    1. Irokez Звание
      Irokez
      +14
      Сегодня, 10:25
      Короче главное, что прилетело и куда надо. Коли такой ажиотаж, то попало.
      1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
        ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        +6
        Сегодня, 10:44
        Отлично. Сезон охоты открыт.
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        -12
        Сегодня, 10:50
        Где подтверждение что попало куда надо? Или желаемое всегда интереснее действительного?
        Вот на этом все и построено в современном мире - все руководители врут, потому что подчиненные этого требуют!
        1. Irokez Звание
          Irokez
          +8
          Сегодня, 11:11
          Цитата: Михаил-Иванов
          Где подтверждение что попало куда надо?

          Докажите обратное. Или неверие признак скептика по жизни.
          Вот на этом все и построено в современном мире - все манипуляторы требуют доказательств, потому что сами не хотят доказывать ибо это им же не выгодно, а значит умалчивают или скрывают.
          1. Bad_gr Звание
            Bad_gr
            +1
            Сегодня, 12:33
            Цитата: Михаил-Иванов
            Где подтверждение что попало куда надо?
            Приезд большого количества машин скорой помощи, говорит о наличии пострадавших. Если украинские СМИ молчат, то попали по военным. Вобщем, куда надо.
        2. мусоргский Звание
          мусоргский
          +4
          Сегодня, 11:35
          Михаил, так ты то же Иванов? Видно братья! Только что читал одного Иванова, требующего от кого то подтверждения.
        3. Уарабей Звание
          Уарабей
          +4
          Сегодня, 11:45
          Да и французов никаких не было. Сто штук муляжей привезли. Да.
    2. Maverick1812 Звание
      Maverick1812
      +10
      Сегодня, 10:25
      Надеемся лягушатники "прикурили"! Подпольщики - молодчаги!
    3. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +4
      Сегодня, 10:26
      Quoi que l'on puisse penser de l'arrivé des légionnaires de l'armée Française ( personnellement je suis contre ce que décide actuellement la marionnette qui nous sert de président)
      la Légion Étrangère fait partie de l'armée Française ce ne sont pas des mercenaires.
      Cela a déjà été dit et expliqué ici , mais il semble que certains ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre la différence qui est pourtant de taille.
      1. Kusja Звание
        Kusja
        +3
        Сегодня, 10:37
        Ну если часть армии, то значит хранция может получить однажды на орехи там, у себя, отсюда.
      2. Ermak_Timofeich Звание
        Ermak_Timofeich
        -1
        Сегодня, 10:41
        la Légion Étrangère fait partie de l'armée Française ce ne sont pas des mercenaires.

        Les légionnaires ne sont-ils pas des mercenaires?
        1. YanniKounnar Звание
          YanniKounnar
          +1
          Сегодня, 10:55
          Non comme je l'écrivais hier et avant hier.
          La "Legion Etrangère" fait parti de l'armée Française, d'ailleurs une bonne partie de ses membres sont Français d'origine.
          A croire que Macron veut avoir le rôle de détonateur dans la catastrophe qui se profile ...

          "La Légion étrangère est composée du Commandement de la Légion étrangère (COMLE) et de onze régiments ou unités formant corps (neuf en métropole, deux Outre-mer). Parmi ceux-ci, six régiments sont placés pour emploi auprès du Commandement des forces terrestres (CFT), au sein de leurs brigades interarmes.

          Ils sont régulièrement engagés en opérations extérieures (OPEX), en missions intérieures (MISSINT) et participent aux missions de courte durée (MCD) de l’Armée française. Les deux formations hors métropole relèvent quant à elles du dispositif interarmées.

          Enfin, trois formations à vocation spécifique sont directement subordonnées au Commandement de la Légion étrangère et travaillent au profit de l’ensemble de l’institution (1er Régiment étranger, 4e Régiment étranger et Groupement de recrutement de la Légion étrangère)."

          "La Légion étrangère est une troupe d'assaut, une force combattante de l'Armée de terre française disposant d'un commandement particulier et comportant plusieurs subdivisions d'armes"
          1. Ermak_Timofeich Звание
            Ermak_Timofeich
            0
            Сегодня, 13:00
            Merci pour les explications détaillées
      3. AlexGa Звание
        AlexGa
        +4
        Сегодня, 10:43
        la Légion Étrangère fait partie de l'armée Française ce ne sont pas des mercenaires.

        Если так, то следует считать, что Французская Республика ведет боевые действия против Российской Федерации. Тогда можно ожидать, что tour Eiffel превратится в груду расплавленного металла.
        1. YanniKounnar Звание
          YanniKounnar
          +3
          Сегодня, 10:47
          EXACTEMENT !!
          Et voila pourquoi j'écrivais que la différence est énorme.
          C'est l'armée Française qui se trouve en guerre en Ukraine, sans vote, sans décisions des députés/sénateurs juste le bon vouloir de la marionnette Macron un psychopathe d'après de le psychiatre Italien.
          1. AlexGa Звание
            AlexGa
            +2
            Сегодня, 11:11
            Да, именно так! Но в Истории Франции были и такие офицеры, о которых помнит Русская земля!
            1. Леха с Андроида. Звание
              Леха с Андроида.
              +2
              Сегодня, 11:19
              У Бородино были и такие французы, потомки их пришли сейчас воевать с русским народом.
              1. AlexGa Звание
                AlexGa
                +1
                Сегодня, 11:23
                Ну, про французов времен Бородино, недалеко есть тоже памятник у деревни Студенка на реке Березина. Но улица и средняя школа носят имена полка «Нормандия-Неман». О них я говорю.
      4. Я свой Звание
        Я свой
        +4
        Сегодня, 10:48
        Мы (Россия) не можем "проучить" Макрона, который фактически втянул Францию в войну с нами, но его солдат у нас будут уничтожать в первую очередь, всеми доступными средствами.
      5. maiman61 Звание
        maiman61
        0
        Сегодня, 10:51
        Probablement Macron ne comprend pas que la guerre a des objectifs privilégiés, qui sont devenus les soldats français. Ce ne sont pas des zoulous en Afrique!
    4. rocket757 Звание
      rocket757
      +3
      Сегодня, 10:33
      удар по пункту временной дислокации французских наемников в Славянске,
      . такая тема, вокруг неё будет накручено много чего, разного.
      1. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 12:51
        что сказать,
        НЕ суждено этой сотне лягушатников встретить старость с боевыми орденами за очередной крестовый русский поход 2024 года
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 13:00
          Не хочу гадать... уж больно густой туман войны с той стороны, да и у нас хватает.
          1. Romario_Argo Звание
            Romario_Argo
            +1
            Сегодня, 13:08
            идея американцев по СДК не нова, ВМС США отказались от СДК, теперь пытаются пропихнуть под видом платформы с РСЗО для огневой поддержки
            у ВМФ РФ тоже есть подобные проекты барж - БДК для Арктики
            при водоизмещении под 20 000 тонн - БДК будут иметь и ПТЗ в виде 3-х смежных отсеков с керамическим бронированием от торпед и БЭК с боевыми частями до 1500 кг
            а так же двойными бортами с керамическим бронированием о дозвуковых ПКР с БЧ до 500 кг
            кстати, такие БДК будут востребованы и на ЧФ для десантных операций с подходом к берегу не опасаясь украинских БЭК и ПКР типа Нептун (Х-35), норвежских дозвуковых ПКР НСМ
    5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 10:40
      «По сообщениям от наших товарищей, прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы» —


      — "Бонжур месье" ...
    6. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:43
      Однако отмечается большое количество машин скорой помощи
      Хорошая новость с той стороны laughing
    7. old64 Звание
      old64
      +1
      Сегодня, 10:54

      Военная хроника сообщает, что в Славянске зафиксированы представители 3-го пехотного полка французского легиона. В первую группу входят 100 человек – специалисты по артиллерийской разведке, инженеры, которые строят полевые укрепления и пр.
      По городу французы передвигаются в сопровождении ВСУ. Скорее всего, легион будет помогать ВСУ оборонять Славянск, когда линия фронта сместится.
      Также Франция перебросила от 12 до 15 колесных гаубиц CAESAR, несколько грузовиков Renault со вспомогательным оборудованием.

      Если это правда, то хороший салат Цезарь получился.
    8. Master2030 Звание
      Master2030
      -5
      Сегодня, 10:57
      ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации французских наемников в Славянске, такую информацию предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег по сопротивлению.
      ))))) И они всэ унечтожэны, дон. Не осталось дажэ волоса, дон, что бы определить, дон, что это, дон, француские, дон, наёмеики дон.
      А где живёт этот партизанан что даже имя и фамилию не скрывает? Так можно воевать. Сидиш за компом, всякую фигню строчишь, всё равно никто не проверит. А потом будеш рассказывать как героически пускал поезда под откос.
      Ceterum censeo Washingtago delendam esse
    9. _DD_ Звание
      _DD_
      0
      Сегодня, 11:09
      Лягушачий Король в конец офигел со своими иностранными легионерами
    10. Эльдорадо Звание
      Эльдорадо
      0
      Сегодня, 11:28
      Фамилия, имя руководителя подполья надеюсь вымышленные.
    11. fabrice68 Звание
      fabrice68
      0
      Сегодня, 11:36
      C'est très bien que le FSB ait déclassifié des documents historiques sur l'implication de la "LVF, Légion des Volontaires Français"il y a 80 ans, qui combattait les Russes aux cotés des nazis allemands (cette légion s'est faite massacrer à Briansk) : 80 ans après, Macron est un nouveau Pétain ou Laval, ses soldats de la Légion Etrangère imitent leurs ancetres de la LVF, ils combattent aux cotés des neo nazis ukrainiens.
      Très bien, si cette frappe est confirmée, et bravo aux artilleurs des FAR!
    12. Jovanni Звание
      Jovanni
      0
      Сегодня, 13:25
      Куда суются, - не ведают. Опять. Надо им Михаила Юрьевича перевести...
      Забил заряд я в пушку туго
      И думал: угощу я друга!
      Постой-ка, брат мусью!
      Что тут хитрить, пожалуй к бою;
      Уж мы пойдем ломить стеною,
      Уж постоим мы головою
      За родину свою!
      Так что мы за Родину, а вы, лягушатники, за укронациков?...

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