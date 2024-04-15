Британская пресса: Лондон ведёт переговоры с Арменией о перемещении туда нелегальных мигрантов
Власти Великобритании вступили в переговоры с рядом стран мира о том, чтобы отправлять на их территорию депортируемых из королевства нелегальных мигрантов. Об этом сообщает издание The Times.
По информации британского ресурса, в настоящее время диалог по вопросу о судьбе нелегалов ведется с Арменией, Коста-Рикой, Кот-д'Ивуаром и Ботсваной. Великобритания считает, что с этими государствами получится заключить соответствующие соглашения. Ранее соглашение о перемещении нелегальных мигрантов было заключено с Руандой.
До этого предлагались варианты отправки нелегалов в Бразилию, Колумбию, Перу, Парагвай и Эквадор. Но в министерстве иностранных дел Соединенного королевства сомневаются в том, что латиноамериканские страны пойдут на заключение такого соглашения.
Наконец, предлагается и отправлять нелегалов в слаборазвитые страны Африканского континента вроде Того или Сьерра-Леоне. Но ряд стран Африки уже отказался от подобного предложения. В их числе – Тунис, Марокко, Гамбия и Намибия.
Нам более всего интересна позиция Армении в данном вопросе. В настоящее время Армения – практически мононациональная республика, если не считать небольших общин езидов и молокан, а также российских релокантов. Но в своем стремлении угодить Западу действующий премьер-министр страны Никол Пашинян готов превратить армянское государство непонятно во что, принимая чуждых в культурном отношении нелегалов из Великобритании.
Кстати, значительная часть этих нелегалов – мусульмане из Северной и Западной Африки, Ближнего Востока, Южной Азии, и вряд ли в случае появления их большого количества в Армении, обойдется без конфликтов на религиозной и культурной почве, особенно учитывая непростые отношения Еревана с соседним Азербайджаном.
- Wikipedia /Roger Carvell
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