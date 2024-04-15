Британская пресса: Лондон ведёт переговоры с Арменией о перемещении туда нелегальных мигрантов

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Британская пресса: Лондон ведёт переговоры с Арменией о перемещении туда нелегальных мигрантов

Власти Великобритании вступили в переговоры с рядом стран мира о том, чтобы отправлять на их территорию депортируемых из королевства нелегальных мигрантов. Об этом сообщает издание The Times.

По информации британского ресурса, в настоящее время диалог по вопросу о судьбе нелегалов ведется с Арменией, Коста-Рикой, Кот-д'Ивуаром и Ботсваной. Великобритания считает, что с этими государствами получится заключить соответствующие соглашения. Ранее соглашение о перемещении нелегальных мигрантов было заключено с Руандой.



До этого предлагались варианты отправки нелегалов в Бразилию, Колумбию, Перу, Парагвай и Эквадор. Но в министерстве иностранных дел Соединенного королевства сомневаются в том, что латиноамериканские страны пойдут на заключение такого соглашения.

Наконец, предлагается и отправлять нелегалов в слаборазвитые страны Африканского континента вроде Того или Сьерра-Леоне. Но ряд стран Африки уже отказался от подобного предложения. В их числе – Тунис, Марокко, Гамбия и Намибия.

Нам более всего интересна позиция Армении в данном вопросе. В настоящее время Армения – практически мононациональная республика, если не считать небольших общин езидов и молокан, а также российских релокантов. Но в своем стремлении угодить Западу действующий премьер-министр страны Никол Пашинян готов превратить армянское государство непонятно во что, принимая чуждых в культурном отношении нелегалов из Великобритании.

Кстати, значительная часть этих нелегалов – мусульмане из Северной и Западной Африки, Ближнего Востока, Южной Азии, и вряд ли в случае появления их большого количества в Армении, обойдется без конфликтов на религиозной и культурной почве, особенно учитывая непростые отношения Еревана с соседним Азербайджаном.
  • Wikipedia /Roger Carvell
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29 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 10:27
    Позиция Армении известна,2 нелегала в Армению - 1 армянин в Англию. laughing
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      0
      Сегодня, 10:34
      черняховские братишки быстро к лапам приберут Ереван))там магаззинов много грабь не хочу
      1. Vugigugi Звание
        Vugigugi
        +2
        Сегодня, 12:21
        Цитата: Mazunga
        черняховские братишки быстро к лапам приберут Ереван))там магаззинов много грабь не хочу

        Армения одна из мононациональных стран мира. Западным товарищам национальные интересы не выгодно, нужна мультикультура. А у армян на словах национализм это вау тема. Первые во всём это армяне. По ходу и запад достала это тема в Армении) Хочешь уничтожить страну, уничтожь его культуру и традиции.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 13:21
        Если случится это, потом эти нелегалы расползутся по всему Кавказу , да и армяне не очень чужаков жалуют (особенно без денег)
    2. aleks.29ru Звание
      aleks.29ru
      +1
      Сегодня, 10:37
      И ещё два в Сочи. (Очень коротко.)
    3. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +2
      Сегодня, 12:22
      "По информации британского ресурса, в настоящее время диалог по вопросу о судьбе нелегалов ведется с Арменией, ..."
      ******
      Полагаю, что условия Еревану будут несколько иными. Т.е. хочешь в т.н. "Европу"?.. Сначала, научись "работать евромусорником"...
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 10:31
    Армянам Пашиняна мало так давайте им ещё мигрантов завезём заодно и мусульман, чтобы на религиозной почве лучше воду мутить.
    1. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      0
      Сегодня, 12:22
      Цитата: Irokez
      чтобы на религиозной почве лучше воду мутить.

      чтоб этого не было и смешают их.
  3. hhurik Звание
    hhurik
    +5
    Сегодня, 10:32
    А че такого? wink В Абхазии есть селение из потомков негров - непонятно откуда взялись, вроде спасенные с корабля работорговцев в незапамятные времена. А тут негроармяне будут или армяноарабы. Есть же горские евреи? За все нужно платить - в том числе и интеграцию с Западом. Надо еще договорится о смене половой ориентации некоторым руководителям, однозначно.
    1. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      +1
      Сегодня, 12:24
      Цитата: hhurik
      А тут негроармяне будут или армяноарабы.

      Они в этом вопросе адаптированы как никто другой. Когда надо они проваславные, когда надо они язычники, когда надо григорянцы, но правила одно непоколебима, первые христиане :)))))) Всех это тема достало, по ходу решили закрыть национальный вопрос армян. И правильно сделают. Пусть смешают их. История нам Азербайджанцам показало что они не миролюбивый народ. Отличная новость.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 10:32
    Армению в отстойник превратят. Зато из Эуропы!
    1. rs777 Звание
      rs777
      -1
      Сегодня, 11:44
      Из Армении быстренько переберутся в РФ. Это опять англичанка гадит, так, что, кто не закрыл границы от стран ЕАС - сам виноват.
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +4
    Сегодня, 10:34
    Лондон ведёт переговоры с Арменией о перемещении туда нелегальных мигрантов

    Вот, даже не знаю, что хуже - чужие ядерные отходы или орда «нелегалов – мусульман из Северной и Западной Африки, Ближнего Востока, Южной Азии»... Как бы "благодарные" армяне в Россию вáлом от такого счастья не попëрли.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:49
      Как бы "благодарные" армяне в Россию вáлом от такого счастья не попëрли.
      Сплюньте. Их и так здесь больше чем надо
  6. Галеон Звание
    Галеон
    +9
    Сегодня, 10:35
    Если начнут вывозить этот мусор в Армению, он вскорости окажется в России. При безвизе это на "раз".да и не нужен армянам этот сброд, если только не наладить бизнес по переправке его русским. Если такое соглашение будет подписано, с Арменией надо вводить визы.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:38
    Британская пресса: Лондон ведёт переговоры с Арменией о перемещении туда нелегальных мигрантов
    . Ну да, пресса знает всё и лучше всех. Британская пресса... такая же, как и везде.
  8. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +1
    Сегодня, 10:39
    Армяне этим нелегалам дадут гражданство. Потом эти новые армяне приедут в Россию и получат российское гражданство как соотечественники.
    Вывод - англичанка снова пытается многоходово нагадить России.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -1
      Сегодня, 10:48
      Армяне этим нелегалам дадут гражданство
      Они должны будут на время рассмотрения их заявки о беженстве находиться в специальных лагерях. Никто им паспорта вручать не станет. Просто в Англии они из этих лагерей бегут как тараканы и живут на воле нелегально пока не отловят.
      1. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        0
        Сегодня, 10:51
        Цитата: Болторез
        на время рассмотрения их заявки

        Ничто не мешает сократить это время до минимума.
        Цитата: Болторез
        в Англии они из этих лагерей бегут

        Ничто не будет мешать им это делать и в армении. Но это проблема армян.
        1. Болторез Звание
          Болторез
          -1
          Сегодня, 10:52
          Ничто не будет мешать им это делать и в армении
          В Армении "на вольных хлебах" нелегалом не выживешь, и среди единоверцев-диаспорян не спрячешься.
          1. antiaircrafter Звание
            antiaircrafter
            0
            Сегодня, 10:54
            Ну штош, у армян появится возможность открыть охоту на диких обезьян. Можно даже туризм на этом деле построить.
  9. Last centurion Звание
    Last centurion
    +1
    Сегодня, 10:43
    Армянам сочувствую. С такой властью... войну проиграл Азербайджану, территории потерял, с РФ и ОДКб поссорился, теперь завозит беженцев. Чтоб страна процветала, было "безопасно" :/ . Хотяяя при молчаливом пофигизма народа. Значит наверное заслужили. Кстати по Боррелю - негров из " сада "отправили в "джунгли".
  10. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 10:46
    У них на западе ничегоне меняется. Сначала свой мусор заграницу отправляли,еще и приплачивали чтоб взяли чтоб дома не воняло, теперь по той же схеме мигрантов сплавитьрешили, а не будут брать, то и обидится можно. Да и вообще удобно, заплатил,сплавил,потом можно всё по новой начинать,да и через губу потыкать что вот у них ни мусора ни мигрантов нету а вот у тех кто их за денежку у них принял,у тех и грязно и экология и мигранты и тд и тп.
  11. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:48
    «В настоящее время диалог по вопросу о судьбе нелегалов ведется с Арменией, Коста-Рикой, Кот-д'Ивуаром и Ботсваной» —

    — Достойная компания ...
  12. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:48
    Британия уже сама превратилась в этническую помойку и в такую же помойку хочет превратить другие страны. Уже говорилось про Украину, Уганду и Бурунди. А вот теперь и Армения wink
  13. cpls22 Звание
    cpls22
    +1
    Сегодня, 11:03
    В Австралию пусть шлют. Оттуда возвращаться дорого. 200 лет назад они уже что-то подобное практиковали.
  14. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 12:04
    Цитата: Голландец Михель
    Британия уже сама превратилась в этническую помойку и в такую же помойку

    Да, последний раз в Англию ездил в 2014 году. Встретить в ЛондОне местного белого, большая удача. Про Бирмингем вообще молчу.
  15. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 12:09
    "Цветные" переселенцы, из Англии, должны создать в армянском обществе, сильную ностальгию, по благодатным временам под "крылом" сильной и хлебосольной России... Похоже, что "поезд лучших времён, уже отошёл от ереванского вокзала, без Армении.... Жаль...
  16. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -1
    Сегодня, 12:27
    а как они вообще себе это представляют?
    ага, поедет араб в армению
    ищи дурака

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