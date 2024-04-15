Франция заявила, что якобы тоже участвовала в перехвате атаковавших Израиль иранских ракет и дронов

21
Франция заявила, что якобы тоже участвовала в перехвате атаковавших Израиль иранских ракет и дронов

Во время атаки Ирана против Израиля, выпущенные иранской армией ракеты и беспилотные летательные аппараты были перехвачены военной авиацией Франции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает французская пресса.

По утверждению Макрона, Франция располагает военно-воздушной базой в Иордании. По запросу Иордании, чье воздушное пространство было нарушено иранскими беспилотниками и ракетами, французское командование подняло в воздух истребители. Именно авиация ВВС Франции, заявляет французский президент, и перехватила иранские ракеты и дроны.



Кроме того, Макрон заявил, что будто бы Париж старается выступать в роли посредника. Он рассказал о переговорах по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Французский президент также подчеркнул, что ключевая роль в сдерживании Ирана в его атаках против Израиля все же принадлежит и должна принадлежать США.

Как мы видим, все большее количество стран утверждает, будто бы именно они перехватывали иранские ракеты и дроны, помогая израильской стороне. Ранее о перехвате иранских ракет и беспилотников заявляли представители США и Великобритании. Теперь к этим странам добавилась и Франция. Таким образом, «коллективный Запад» демонстрирует свою однозначную позицию по поддержке Израиля.

В то же время, американская администрация не позволила нанести удары по иранской территории сразу после того, как Иран атаковал Израиль. Вероятно, это связано с нежеланием Вашингтона допустить масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Ведь в этот конфликт американской армии придется так или иначе ввязаться, иначе последствия для израильской стороны могут быть очень серьезными.
  • Wikipedia / Staff Sgt. Michael B. Keller, USAF. http://www.defenseimagery.mil
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Болторез Звание
    Болторез
    +6
    Сегодня, 10:39
    Щас украина очухается и заявит, что они тоже участвовали и атаку отбили.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 10:51
      Куда конь с копытом,туда и рак с клешней
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 11:17
        Цитата: dmi.pris1
        Куда конь с копытом,туда и рак с клешней

        Ну, как и в 1945 примазались.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +4
      Сегодня, 10:52
      Франция пусть думает как в Славянске отбиться, вместо того чтобы понты колотить.
      1. S.K.Vichyakow Звание
        S.K.Vichyakow
        +1
        Сегодня, 11:47
        Та французы со своим президентом, к любой бутылке ЗАТЫЧКА.
    3. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +4
      Сегодня, 10:59
      Украина отправила тактические, самонаводящиеся банки с огурцами с многоцелевой пусковой системой "бабка"
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 12:29
        Франция заявила, что якобы тоже участвовала в перехвате атаковавших Израиль иранских ракет и дронов

        Там звери слона били и французский петух два раза клюнул...
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +3
    Сегодня, 10:41
    Ведь в этот конфликт американской армии придется так или иначе ввязаться, иначе последствия для израильской стороны могут быть очень серьезными.
    recourse Особенно для США. Мдя, цена на бензин накануне выборов в США? request
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +3
      Сегодня, 10:46
      Интересно, действительно участвовали или как во второй мировой..." и эти тоже нас победили?" bully
      1. Болторез Звание
        Болторез
        +2
        Сегодня, 10:51
        действительно участвовали
        На иорданской базе "Принц Хасан" 4 Рафаля.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:41
    США в сомнении, а вдруг в следующий раз Иран ударит тем чего у него нет.Кстати самолёты из Саудовской Аравии летают совсем по другому кратчайшему маршруту ,вообще минуя Европу.
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +10
    Сегодня, 10:42
    Франция заявила, что якобы тоже участвовала в перехвате атаковавших Израиль иранских ракет и дронов

    Как не вспомнить бедолагу Кейтеля: "Эти тоже нас победили?"...
  5. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    +2
    Сегодня, 10:43
    Именно авиация ВВС Франции, заявляет французский президент, и перехватила иранские ракеты и дроны.

    А, ЧЁ, израильтянам и американцам даже совсем ничего не оставили? belay
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 10:44
    Мне Франция все больше и больше начинает напоминать Польшу. Лезут во все дыры
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 11:19
      Цитата: Голландец Михель
      Мне Франция все больше и больше начинает напоминать Польшу. Лезут во все дыры

      Борьба за 1 место в Европе. Германию они уже списали из конкурентов на лидерство
  7. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    +3
    Сегодня, 10:46
    Франция как ребенок, который пытается угодить, чтобы взять с полки пирожок.
  8. a_2573 Звание
    a_2573
    +2
    Сегодня, 10:58
    Ха, франция.. там трибалтика тоже перехватывала... из правой в левую руку. Да вообще всё кому не лень было. Просто скромные и не афишируют)))
  9. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 10:58
    Франция заявила, что якобы тоже участвовала в перехвате атаковавших Израиль иранских ракет и дронов

    Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй.
    Лягушкоеды всеми силами пытаются влезть во все разборки . Видимо совсем своих граждан не жаль.
    Или это макарон пытается явить миру свою значимость множа на ноль своих избирателей. lol
  10. Multicam Звание
    Multicam
    +2
    Сегодня, 10:59
    Ох и Микрон, ну прям Наполеон :))
  11. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:00
    «Как мы видим, всё большее количество стран утверждает, будто бы именно они перехватывали иранские ракеты и дроны»—

    — Количество "перехваченных" уже превышает количество запущенных,а ведь что-то ещё и прилетело ...
  12. ShDE Звание
    ShDE
    +2
    Сегодня, 11:10
    Через неделю и Эстония расскажет, как это она всех спасла.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»