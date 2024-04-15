Дмитрий Медведев назвал причину, по которой США не хотят эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность. Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость

А гибель людей у нас им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон. Ведь это, как говорят американские должностные лица, «инвестиции». И они продолжают инвестировать…

Соединенные Штаты выступают категорически против войны на Ближнем Востоке, но на самом деле на гибель людей им абсолютно напревать. Об этом в своем ТГ-канале написал Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза России назвал причину, по которой Соединенные Штаты выступают против эскалации конфликта на Ближнем Востоке с участием Израиля. И гибель людей здесь не играет никакой роли, что уже доказали все действия США. Просто геноцид палестинского населения израильской армией может повредить репутации Байдена на предстоящих президентских выборах, а возможная война Израиля и Ирана вносит неопределенность в политические перспективы демократов. Вот и все.- написал Медведев.То, что американцам наплевать на жизни людей, показывают события на Украине, куда США "инвестируют". Вашингтону без разницы, сколько погибнет украинцев или россиян, лишь бы это приносило доход. Поэтому поставки вооружений будут продолжаться, чтобы поддержать "проект".- добавил Медведев.