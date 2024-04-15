Дмитрий Медведев назвал причину, по которой США не хотят эскалации конфликта на Ближнем Востоке

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Дмитрий Медведев назвал причину, по которой США не хотят эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты выступают категорически против войны на Ближнем Востоке, но на самом деле на гибель людей им абсолютно напревать. Об этом в своем ТГ-канале написал Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза России назвал причину, по которой Соединенные Штаты выступают против эскалации конфликта на Ближнем Востоке с участием Израиля. И гибель людей здесь не играет никакой роли, что уже доказали все действия США. Просто геноцид палестинского населения израильской армией может повредить репутации Байдена на предстоящих президентских выборах, а возможная война Израиля и Ирана вносит неопределенность в политические перспективы демократов. Вот и все.



Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность. Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость

- написал Медведев.

То, что американцам наплевать на жизни людей, показывают события на Украине, куда США "инвестируют". Вашингтону без разницы, сколько погибнет украинцев или россиян, лишь бы это приносило доход. Поэтому поставки вооружений будут продолжаться, чтобы поддержать "проект".

А гибель людей у нас им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон. Ведь это, как говорят американские должностные лица, «инвестиции». И они продолжают инвестировать…

- добавил Медведев.
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    14 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 10:47
      Главная причина - это выборы главного матраса!
      1. Венд Звание
        Венд
        +2
        Сегодня, 10:55
        Если начнётся война между государствами, то нарушатся экономические связи и возможность коллективному западу грабить. Когда идёт гражданская война то в этом случае все куплено и оппозиция и лидеры власти. Аборигены режут друг друга, но войска и базы коллективного запада не трогают.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +2
          Сегодня, 11:12
          Там война идет уже тысячу лет и никогда она не закончится. Весь вопрос в том, что там матрасы позабыли... Им бы свои проблемы решить, а то скоро у них гражданская начнется, думаю этим летом сами устроят предвыборный кипишь со сносом памятников и целованием негров...
          1. Венд Звание
            Венд
            0
            Сегодня, 11:51
            Цитата: Михаил-Иванов
            Там война идет уже тысячу лет и никогда она не закончится. Весь вопрос в том, что там матрасы позабыли... Им бы свои проблемы решить, а то скоро у них гражданская начнется, думаю этим летом сами устроят предвыборный кипишь со сносом памятников и целованием негров...

            Да там весь коллективный запад грабит. ЧТО грабит? Полезные ископаемые.
    2. алабурга
      алабурга
      +3
      Сегодня, 10:48
      Вот спросить бы у Дмитрия Анатольевича: А что было сделано, чтобы такие фашингтонские "инвестиции" не стали возможными, чтобы в СВО не было необходимости ? Скакали по граблям от Лиссабона и до Владивостока, чтобы потом жаловаться, что вас обманули, а теперь исправлять свои ошибки кровью российской армии.
    3. Луенков Звание
      Луенков
      +2
      Сегодня, 10:52
      ПЛЮС цена на нефть. Добыча и ьранспортировка усложнится инфляция в самих США избиоателю не понравится
    4. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 11:02
      Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность. Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость - написал Медведев.

      Благополучие США как раз строится на войнах, поэтому говорить о том, что Америка не хочет большой войны на Ближнем Востоке слишком опрометчиво. Скорее всего ещё не пришло это время. Рост военно-экономического могущества Китая очень сильно "напрягает" руководство США, поэтому Китай становится целью номер один, Ближний Восток может пока подождать.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 11:07
        Цитата: Gomunkul
        Благополучие США как раз строится на войнах

        другой вопрос вытянет ли экономика матрасии ДВА КРУПНЫХ конфликта, при том что цены на нефть пойдут вверх
        1. Gomunkul Звание
          Gomunkul
          0
          Сегодня, 11:20
          другой вопрос вытянет ли экономика матрасии ДВА КРУПНЫХ конфликта,
          Вторую мировую вытянула. Могу предположить, что и эти два конфликта выдержит. Украинский конфликт уже потихоньку передают на баланс европейских партнёров.
          при том что цены на нефть пойдут вверх

          Так для США это будет только в радость, если учесть тот факт, что:
          (Новость от 05.12.2023, 11:48)По данным Минэнерго США, в сентябре добыча нефти в стране выросла на 1,7%, или 224 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 13,24 млн б/с. Это стало абсолютным месячным рекордом для Штатов. С начала 2022 года объем добычи нефти в США вырос на 800 тыс. б/с. Сейчас страна экспортирует около 4 млн баррелей в день, а это больше, чем все члены ОПЕК+, за исключением Саудовской Аравии.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +2
            Сегодня, 11:27
            Цитата: Gomunkul
            Вторую мировую вытянула. Могу предположить, что и эти два конфликта выдержит. Украинский конфликт уже потихоньку передают на баланс европейских партнёров.
            не нужно сравнивать США периода середины прошлого века и сейчас, все другое, состояние экономики, менталитет, ситуация в мире
            Цитата: Gomunkul
            Так для США это будет только в радость, если учесть тот факт, что:

            высокая цена на нефть это не только доходы экспортеров, это увеличивающееся расходы всех остальных
            1. Gomunkul Звание
              Gomunkul
              0
              Сегодня, 11:36
              Василенко Владимир(Владимир Иванович Василенко)
              Поживём, увидим, чем всё это закончится. Делать прогнозы не имея точных данных, дело неблагодарное. hi
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                0
                Сегодня, 11:38
                думаю что жо окончания украинской войны ни чего не будет ясно, мир будут делить по результатам этого конфликта
    5. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      -1
      Сегодня, 11:04
      Цитата: Луенков
      ПЛЮС цена на нефть. Добыча и ьранспортировка усложнится инфляция в самих США избиоателю не понравится

      Наконец-то и слова на мягкий знак стали появляться. laughing
      А ещё в статье Медведев пишет, что на людей абсолютно "напревать". Ну не сам, а автор, конечно. Вот куда все торопятся, ничего не перечитывают, горит что ли в одном месте? am
    6. opuonmed Звание
      opuonmed
      -1
      Сегодня, 11:18
      А гибель людей у нас им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон. Ведь это, как говорят американские должностные лица, «инвестиции». И они продолжают инвестировать…

      Давайте сносить государственность Украины? Киевский режим от презика и так далее, если РФ может !

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