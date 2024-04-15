Французский генерал в отставке: Путин тихо и спокойно доведёт спецоперацию до победного конца
Президент России Владимир Путин тихо и спокойно доведет спецоперацию до победного конца. В российско-украинском противостоянии сила на стороне Москвы.
Так рассуждает французский генерал в отставке Доминик Делавард.
Он считает, что у российского руководства достаточно козырей, чтобы закончить начатое и добиться нужного результата.
По мнению Делаварда, украинский конфликт имеет не только военную сторону. Важной его составляющей также является экономика. Военные действия на Украине давно не рассматриваются как региональный конфликт, имеющий значение только для Восточной Европы. Они уже являются проблемой глобального масштаба. На самом деле, Россия сражается в зоне СВО за многополярный мир, который идет на смену однополярному, роль гегемона в котором принадлежит Соединенным Штатам.
- считает отставной французский генерал.
По его мнению, это свидетельствует, в числе прочего, о неготовности западных экономик к сложившейся ситуации.
Делавард на протяжении долгого времени демонстрирует последовательность в своих взглядах и высказываниях. Так, еще в сентябре прошлого года генерал утверждал, что Москва завершит вооруженный конфликт против киевского режима на собственных условиях.
- категорично заявлял тогда отставной европейский военный.
- Минобороны РФ
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