Французский генерал в отставке: Путин тихо и спокойно доведёт спецоперацию до победного конца

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Французский генерал в отставке: Путин тихо и спокойно доведёт спецоперацию до победного конца

Президент России Владимир Путин тихо и спокойно доведет спецоперацию до победного конца. В российско-украинском противостоянии сила на стороне Москвы.

Так рассуждает французский генерал в отставке Доминик Делавард.



Он считает, что у российского руководства достаточно козырей, чтобы закончить начатое и добиться нужного результата.

По мнению Делаварда, украинский конфликт имеет не только военную сторону. Важной его составляющей также является экономика. Военные действия на Украине давно не рассматриваются как региональный конфликт, имеющий значение только для Восточной Европы. Они уже являются проблемой глобального масштаба. На самом деле, Россия сражается в зоне СВО за многополярный мир, который идет на смену однополярному, роль гегемона в котором принадлежит Соединенным Штатам.

Россия постепенно и незаметно выигрывает эту битву

- считает отставной французский генерал.

По его мнению, это свидетельствует, в числе прочего, о неготовности западных экономик к сложившейся ситуации.

Делавард на протяжении долгого времени демонстрирует последовательность в своих взглядах и высказываниях. Так, еще в сентябре прошлого года генерал утверждал, что Москва завершит вооруженный конфликт против киевского режима на собственных условиях.

Никакой надежды для Украины нет

- категорично заявлял тогда отставной европейский военный.
  • Минобороны РФ
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17 комментариев
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  1. wanna Звание
    wanna
    +2
    Сегодня, 10:54
    Движение морей зависит от Кормчего,
    Жизнь и рост зависят от Солнца.
    Дождь и капли росы питают посевы..... laughing laughing laughing
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +6
    Сегодня, 10:55
    Французский генерал в отставке: Путин тихо и спокойно доведёт спецоперацию до победного конца
    recourse Ну так.... это же Путин, а не Байден с Макрошками. request
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 11:13
      Никакой надежды для Украины нет
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 10:57
    Сбился со счёта какой отставной/бывший/экс политик/генерал демонстрирует здравый смысл, но это чисто случайно вообще не относится к действующим "западным партнёрам".
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 11:24
      Цитата: Pharmacist
      Сбился со счёта какой отставной/бывший/экс политик/генерал демонстрирует здравый смысл, но это чисто случайно вообще не относится к действующим "западным партнёрам".

      Так должность обязывает. Помните Карлу Дель Понте? Главного обвинителя Международного трибунала ООН по бывшей Югославии. Которая будучи на должности всячески гнала на сербов и прикрывала косовских албанцев. А как только вышла в отсьавку, на следующий год выпустила книгу "Охота. Я и военные преступники" в которой рассказала о случаях вырезания и продажи органов у живых сербских пленных косовскими албанцами.
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 10:58
    Генерал,давай земляков со Славянсаа забирай.Огребли сегодня,по кускам ,домой
  5. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +2
    Сегодня, 11:04
    Там вроде новости прошли, что огребли фрэнчи в Славянске. Думается, чем больше их там будет огребать, тем больше таких рассудительных генералов будет в армии фрэнчляндии. Может быть даже появятся действующие с такими мыслями
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +2
      Сегодня, 11:13
      Это очень хорошо если так. По сути даже расположится толком не успели , переночевать . Хлоп и сразу в дамках, к бандере и наполеону
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:07
    — "Как выйдет генерал в отставку,тут у него мозг включается,до того не нужный" ...
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -1
      Сегодня, 11:47
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Как выйдет генерал в отставку,тут у него мозг включается

      Без фуражки след от неё начинает ветвиться и помаленьку превращаться в извилины...
  7. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 11:08
    Ещё один экс умнеет по ходу отсидки на пенсии.)
  8. Fachmann Звание
    Fachmann
    +3
    Сегодня, 11:16
    Заглавие: "Путин тихо и спокойно доведёт спецоперацию до победного конца".
    Похоже, кто-то ознакомил француза с известным русским анекдотом о молодом и старом быках: "Старый бык долго слушает, качает головой, потом говорит: "...мы медленно спустимся с холма и медленно поимеем все стадо".
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:44
    Французский генерал в отставке: Путин тихо и спокойно доведёт спецоперацию до победного конца
    . Везде есть разные Генералы... кто то ясность ума сохранил, а другие... ну, гвозди забивать чем то надо, а кость, она везде кость, главное толщина!
  10. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 12:17
    Кто бы сомневался! Наконец то начинает доходить, на Сене, хотя бы до некоторых генералов...
  11. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -4
    Сегодня, 12:37
    Победа подразумевает разгром вражеской армии и мир на условиях победителя.
    Опосля двух годов, война приобрела ярко выраженные позиционные черты с взаимными ударами по тыловым объектам.
    На протяжении всей войны Президент РФ говорит об открытости к переговорам – с кем? С бандеровцами и Натой, которые официально называют РФ врагом №1? Определение международного уголовного суда, признавшего Президента РФ уголовным преступником, тоже мало располагает к переговорам и заключению перемирия.
    “Многополярность” определяется долей ВВП в мировой экономике. Сегодня, по оценкам МВФ, с большим отрывом от других выделяются три мировых политэкономических центра : КНР – 18,5%, США – 15,5%, ЕС – 14,87%. Нато имеет десятикратное преимущество (15,5+14,87=30,37% мирового ВВП против 3% РФ)
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 12:45
      Победа подразумевает разгром вражеской армии и мир на условиях победителя.

      Нет. Победа подразумевает достижение целей войны.
      Если цель ставилась уничтожение государства, то значит полная и безоговорочная капитуляция.
      Если цель уничтожение армии , значит разгром.
      А теперь посмотрите цели СВО.
    2. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 12:51
      Победа подразумевает разгром вражеской армии и мир на условиях победителя.

      Нет. Победа подразумевает достижение целей войны.
      Если цель ставилась уничтожение государства, то значит полная и безоговорочная капитуляция.
      Если цель уничтожение армии , значит разгром.
      А теперь посмотрите цели СВО.
      Ни уничтожения государства украина ни разгром ВСУ там не фигурируют.
      Если для целей СВО это придется сделать, значит придется, но самостоятельной ценности это не имеет.

      И да у вас классическая ошибка отечественного либераста.
      Центр многополярности определяется не только и не столько ВВП, а целым набором факторов. Например мощью ВС, наличием ядерного оружия, наличием современной промбазы, природными ресурсами, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛЕЙ, населением и т.д. и т п.
      А EC это квазигосударство без ВС ,без ЯО, размытой властью и раздробленной экономикой. Оно по определению не может быть полюсом СИЛЫ.

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