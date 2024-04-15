Посол США в России заявила, что Вашингтон делится с Москвой информацией для содействия расследованию теракта в «Крокус Сити»

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Посол США в России заявила, что Вашингтон делится с Москвой информацией для содействия расследованию теракта в «Крокус Сити»

Сразу после теракта в Подмосковье, унесшего жизни более 140 человек, коллективный Запад через подконтрольные СМИ и НПО начал активно продвигать версию о причастности к чудовищному преступлению группировки радикальных исламистов. В Москве, в свою очередь, обвинили США в попытке отвести подозрение от украинских властей, на причастность которых к произошедшему указывает целый ряд фактов.

Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился к США и их союзникам, выразив надежду, что западные спецслужбы окажут содействие российским коллегам в поимке заказчиков массового убийства людей в «Крокус Сити Холле», а также привлечению всех виновных к ответственности.



В то же время посол США в РФ Линн Трейси недавно подтвердила, что Вашингтон получил от Москвы прямой запрос на предоставление информации, которая могла бы помочь российским правоохранителям в расследовании теракта в Подмосковье. Слова дипломата приводятся в официальном ТГ-канале ведомства.

При этом Трейси отметила, что американские спецслужбы в рамках данного запроса уже делятся с российскими коллегами информацией, содействуя расследованию происшествия в Красногорске.

Как выразилась американский дипломат, США сотрудничают с Россией в рамках вышеупомянутого дела, несмотря на то, что у Белого дома и Кремля есть весьма реальные и глубокие разногласия. С ее слов, американские власти считают, что граждане РФ имеют право жить безопасно и быть защищенными от угрозы терроризма.

Впрочем, уже по традиции американский дипломат не преминула «приплести» к данному делу пресловутую «защиту демократических ценностей», добавив, что помимо угрозы терроризма наши сограждане не должны подвергаться «несправедливому преследованию», а также иметь право на свободу слова и собраний.
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    8 комментариев
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    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 11:11
      Чем содействуют: дезой про игил? ( Терр. организация).
      "Американские власти считают, что граждане РФ имеют право жить безопасно...". Улыбнуло не меньше, чем их содействие.
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 11:12
      Запрос помощи у Запада в расследовании данного теракта могу расценить разве что как троллинг. Вряд ли там хотят выйти на самих себя и/ или "украинских друзей".
    3. Slon_on Звание
      Slon_on
      +3
      Сегодня, 11:13
      То, что озвучила ихняя послица, надо делить надвое. Есть подозрение, что они делятся информацией лишь для того, чтобы расследование в итоге не вышло на них самих.
    4. JonnyT Звание
      JonnyT
      +2
      Сегодня, 11:18
      Да да , делится..... Чтобы пустить следствие по ложному пути, оказать давление и отвести от себя подозрения в организации этого теракта
    5. Пленник Звание
      Пленник
      +1
      Сегодня, 11:19
      Лапшу на уши развешивают, дезу гонят. И наверняка пытаются вынюхать, что удалось нарыть нашим специалистам.
    6. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 11:45
      Автор забыл добавить, что американцы сообщили о планируемом теракте запрещенного Игил именно в Крокус сити еще в начале марта. В комплексе прошли массовые антитерористические проверки, о чем писали в прессе.
      [quote]Нас еще неделю назад предупреждали, что могут быть атаки — проходил инструктаж. Говорили, что делать, куда людей вести. Я был в принципе готов к этому. В ту неделю были самые жесткие проверки, с собаками ходили.
      — Проверки были 7-8 марта?
      — Да-да, в марте.[/quote]
      https://www.sport-express.ru/obshchestvo/reviews/islam-halilov-intervyu-15-letnego-geroya-kotoryy-spas-sotni-lyudey-vo-vremya-terakta-v-krokus-siti-holle-2193664/
      А теперь делает вид, что ничего такого не было. :(([/quote]
    7. Arzt Звание
      Arzt
      0
      Сегодня, 11:53
      Какой-то сюр.

      Россия ведет самую масштабную "CВО" со времен Великой Отечественной, США является самым активным и последовательным союзником нашего противника, фактически провокатором конфликта. В стране происходит теракт, следы которого явно ведут в стан противника.

      И при всем при этом, мы делаем запрос на предоставление информации американцам. И еще жалуемся, что ответ дескать "слишком общий".

      Невольно задумаешься, а с кем и за что мы собственно, воюем? И какие истинные цели всего этого действа? wink
    8. SEVERIN Звание
      SEVERIN
      0
      Сегодня, 12:14
      Посол США в России заявила, что Вашингтон делится с Москвой информацией для содействия расследованию теракта в «Крокус Сити»
      - а не пошел бы он этот посол! - без матрасников жить спокойней и возду чище!

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