Посол США в России заявила, что Вашингтон делится с Москвой информацией для содействия расследованию теракта в «Крокус Сити»
Сразу после теракта в Подмосковье, унесшего жизни более 140 человек, коллективный Запад через подконтрольные СМИ и НПО начал активно продвигать версию о причастности к чудовищному преступлению группировки радикальных исламистов. В Москве, в свою очередь, обвинили США в попытке отвести подозрение от украинских властей, на причастность которых к произошедшему указывает целый ряд фактов.
Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился к США и их союзникам, выразив надежду, что западные спецслужбы окажут содействие российским коллегам в поимке заказчиков массового убийства людей в «Крокус Сити Холле», а также привлечению всех виновных к ответственности.
В то же время посол США в РФ Линн Трейси недавно подтвердила, что Вашингтон получил от Москвы прямой запрос на предоставление информации, которая могла бы помочь российским правоохранителям в расследовании теракта в Подмосковье. Слова дипломата приводятся в официальном ТГ-канале ведомства.
При этом Трейси отметила, что американские спецслужбы в рамках данного запроса уже делятся с российскими коллегами информацией, содействуя расследованию происшествия в Красногорске.
Как выразилась американский дипломат, США сотрудничают с Россией в рамках вышеупомянутого дела, несмотря на то, что у Белого дома и Кремля есть весьма реальные и глубокие разногласия. С ее слов, американские власти считают, что граждане РФ имеют право жить безопасно и быть защищенными от угрозы терроризма.
Впрочем, уже по традиции американский дипломат не преминула «приплести» к данному делу пресловутую «защиту демократических ценностей», добавив, что помимо угрозы терроризма наши сограждане не должны подвергаться «несправедливому преследованию», а также иметь право на свободу слова и собраний.
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