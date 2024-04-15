Tasnim: Тегеранские аэропорты вернулись к нормальному режиму работы
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В эти дни ситуация на Ближнем Востоке значительно накалилась на фоне ударов Ирана по Израилю, и многим авиакомпаниям и аэропортам региона пришлось внести коррективы в режим своей работы.
Как сообщает иранское информационное агентство Tasnim, к прежнему режиму работы вернулись и главные воздушные ворота Тегерана – аэропорты имени имама Хомейни и Мехрабад. Оба аэропорта возобновили обслуживание международных и внутренних рейсов, отмечает агентство. По данным издания, пассажиры купившие билеты на ранее отменённые рейсы, получат возможность их обмена на другие даты.
Рейсы из крупнейших аэропортов Ирана были отменены вчера, и эти ограничения действовали до 6:00 утра понедельника. Согласно сообщениям информагентства IRNA, запреты на полеты коснулись аэропортов шестнадцати крупных иранских городов, включая столицу Тегеран и такие города, как Исфахан, Тебриз, Ахваз, Бушер, Керманшах и другие.
Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран нанес массированный удар по военным целям на территории Израиля, применив более трехсот беспилотников и ракет. Удар стал ответом на атаку Израиля на иранскую дипмиссию в Сирии, в результате которой погибли высокопоставленные иранские генералы.
Википедия/Shahram Sharifi
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