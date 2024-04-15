В Киеве представили образцы наземных мин украинского производства

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В Киеве представили образцы наземных мин украинского производства

В Киеве состоялась выставка "Нация оружейников", на которой были представлены образцы наземных мин украинского производства, в том числе противопехотные направленного действия ВНП-50, она же ПВП-50 (аналог МОН-50, заряд взрывчатки 0,7 кг) и аналоги более тяжелых мин МОН-100 (заряд 2 кг) и МОН-200. Кроме того, в рамках выставки в Национальном военно-историческом музее Украины были представлены аналоги противотанковой мины ТМ-62П (масса мин 9,5-10 кг, масса ВВ 7-7,5 кг). Все представленные мины выполнены в пластиковых корпусах.

Согласно недавнему заявлению украинского министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, Киев располагает собственным ресурсом на закупки вооружений в текущем году.



При этом весь бюджет, выделенный Киевом на военные нужды в текущем году, составляет около 40 миллиардов долларов, значительная часть этой суммы - 30 миллиардов предназначена для зарплат и других выплат военнослужащим. Из оставшихся десяти миллиардов долларов без учета расходов на ГСМ и экипировку около шести миллиардов остается непосредственно на покупку вооружений для ВСУ.

По словам украинского министра, значительная часть этой суммы предназначена для закупки вооружений у местных производителей. Однако при этом Украина ведет переговоры с западными странами, пытаясь привлечь средства для закупки изделий украинской военной промышленности, с последующей передачей этих вооружений ВСУ.
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    15 комментариев
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    1. Alien From Звание
      Alien From
      +6
      Сегодня, 11:32
      Они ещё и выставки проводят, вот это СВО.....
      1. Gorohes Звание
        Gorohes
        -10
        Сегодня, 11:35
        без тебя никак, хватит штаны протирать, Родину спасай
        1. Alien From Звание
          Alien From
          +4
          Сегодня, 11:36
          Тыкать здесь не принято уважаемый.
          1. Gorohes Звание
            Gorohes
            -10
            Сегодня, 11:38
            За то пукать в порядке вещей ) эх старость не радость, да?
            1. Alien From Звание
              Alien From
              +3
              Сегодня, 11:40
              С грамотностью вижу тоже беда bully
              1. Андрей Николаевич Звание
                Андрей Николаевич
                +1
                Сегодня, 12:10
                А он видимо, в кастрюле и в вышиванке. Есть такой народец,который кастрюли на голову надевает. Да еще и безграмотный.
          2. Joker62 Звание
            Joker62
            +4
            Сегодня, 11:40
            Это ЦИПСОшник, а то бот долбанный!
            Не обращай внимание, ставь минус и продолжай дальше держать тему.
    2. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 11:32
      Надо как-то подумать, чтобы сделать так, что там где производится там же без вывоза и взрывается - главное деньги освоить.
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 11:41
      Вопрос простой... где они врывчатые вещества производят или берут???
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 11:52
        Взрывчатку им поставляли США, Польша и вроде бы Ю.Корея.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 12:29
          Понятно, что пора деть за нэрьку, подкинуть им всякого разного, есть такие заботливые...
          Было б странно, если б они её на месте делали, в промышленных масштабах.
    4. роман66 Звание
      роман66
      +5
      Сегодня, 11:58
      Это у меня в глазах двоится,, или вправду текст такой?
      1. Попандос Звание
        Попандос
        0
        Сегодня, 12:49
        Это у меня в глазах двоится

        Не у Вас одного bully
        Я аж сначала подумал, что сегодня вечер пятницы drinks , но телефон вернул в реальность wassat
    5. Alex_Bora Звание
      Alex_Bora
      +2
      Сегодня, 12:10
      Статья похожа на статью ученика Рябова Кирилла. Только слова второй раз менять местами не стал. Просто скопипастил, и букафф в 2 раза больше стало)))
    6. sibiryk Звание
      sibiryk
      0
      Сегодня, 13:05
      Интересно, адрес производства этих изделий еще не обрабатывали КР или "цветами"? Если нет, то это надеюсь есть в планах.

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