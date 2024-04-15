Макрон намерен попросить лидера КНР помочь остановить все военные конфликты на время Олимпиады в Париже

Мы будем работать над олимпийским перемирием. Я постараюсь привлечь к этой работе многих наших партнеров. Через несколько недель в Париж приедет председатель КНР, я попрошу его помочь мне

Эммануэль Макрон намерен остановить все военные конфликты в мире на время проведения Олимпийских игр в Париже этим летом. С таким заявлением французский президент выступил в эфире телеканала BFMTV.Французский лидер не страдает скромностью, он намерен остановить все военные конфликты в мире ради Олимпиады в Париже. По крайней мере, он делает такие заявления, направленные на французскую публику. Естественно, что в одиночку Макрон это сделать не сможет, поэтому намерен привлечь к этому "партнеров Франции", в первую очередь Китай.- заявил Макрон.А вот отсылка к председателю КНР - это уже знак "другу Зеленскому", что француз предпримет все возможное для остановки боевых действий на Украине. Первую попытку он уже провалил, когда попытался напрямую предложить России прекратить огонь на время Олимпийских игр в Париже. А Киеву передышка сейчас очень нужна, за две недели "перемирия" можно сделать многое, в том числе перегруппировать войска, укрепить позиции, подтянуть резервы. Сейчас это ВСУ не дает сделать российская армия, наступающая по всем направлениям.Кстати, российский президент, комментируя предложение Макрона заявил, что Россия готова рассмотреть любую инициативу со стороны Запада, но исходить будет только из собственных интересов и текущей ситуации в СВО.