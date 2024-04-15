Макрон намерен попросить лидера КНР помочь остановить все военные конфликты на время Олимпиады в Париже

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Макрон намерен попросить лидера КНР помочь остановить все военные конфликты на время Олимпиады в Париже

Эммануэль Макрон намерен остановить все военные конфликты в мире на время проведения Олимпийских игр в Париже этим летом. С таким заявлением французский президент выступил в эфире телеканала BFMTV.

Французский лидер не страдает скромностью, он намерен остановить все военные конфликты в мире ради Олимпиады в Париже. По крайней мере, он делает такие заявления, направленные на французскую публику. Естественно, что в одиночку Макрон это сделать не сможет, поэтому намерен привлечь к этому "партнеров Франции", в первую очередь Китай.



Мы будем работать над олимпийским перемирием. Я постараюсь привлечь к этой работе многих наших партнеров. Через несколько недель в Париж приедет председатель КНР, я попрошу его помочь мне

- заявил Макрон.

А вот отсылка к председателю КНР - это уже знак "другу Зеленскому", что француз предпримет все возможное для остановки боевых действий на Украине. Первую попытку он уже провалил, когда попытался напрямую предложить России прекратить огонь на время Олимпийских игр в Париже. А Киеву передышка сейчас очень нужна, за две недели "перемирия" можно сделать многое, в том числе перегруппировать войска, укрепить позиции, подтянуть резервы. Сейчас это ВСУ не дает сделать российская армия, наступающая по всем направлениям.

Кстати, российский президент, комментируя предложение Макрона заявил, что Россия готова рассмотреть любую инициативу со стороны Запада, но исходить будет только из собственных интересов и текущей ситуации в СВО.
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    38 комментариев
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    1. Равик Звание
      Равик
      +8
      Сегодня, 11:19
      Мать Тереза, а не презик Франции...
      1. SS68SS Звание
        SS68SS
        +10
        Сегодня, 11:27
        Наших на олимпиаде нет. Это не наша олимпиада. Не хрен и останавливаться. Бить гадов до Победы
        1. Чёрный Звание
          Чёрный
          +9
          Сегодня, 11:33
          08.08.2008.....грузия, подталкиваемая западом начала обстрел Цхинвала.....и всех на западе всё устраивало. Теперь , когда ВС России продавливают оборону укровермахта, вдруг об олимпийском перемирии вспомнили, которое , наверняка, будет использовано свинорейхом для ротации, пополнения и подвоза БК , строительства укреплений и т.л.
        2. ABC-schütze Звание
          ABC-schütze
          +1
          Сегодня, 12:13
          Ну да, глава Поднебесной будет делать за этого евроклоуна его работу. Он бы ещё попросил Председателя КНР, "помочь" помыть полы в Елисейском дворце...
          1. ABC-schütze Звание
            ABC-schütze
            +1
            Сегодня, 12:17
            Полагаю, что в "ответ на просьбу", глава Поднебесной тактично напомнит о "китайских инициативах" по этой части, полуторагодичной давности...

            И приступить к их реализации, с учётом, разумеется, изменившейся на поле боя обстановки. И тенденций её развития...
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 11:43
        Цитата: Равик
        Мать Тереза, а не презик Франции...

        Эту "мать" подальше послать, вместе с фальшивым миролюбием. Вспомнил внезапно об олимпийском перемирии, ага. Хрен ему, а не передышка для укрорейха.
      3. S.K.Vichyakow Звание
        S.K.Vichyakow
        +1
        Сегодня, 11:45
        Больше похож на "Митрофанушку", чем на президента.
      4. Венд Звание
        Венд
        +1
        Сегодня, 11:53
        Так Россия не участвует в Олимпийских играх. Так что нам это перемирия не нужно
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +8
      Сегодня, 11:21
      «Макрон намерен остановить все военные конфликты в мире» —

      — Своих из-под Славянска забери.Кого уже в пакетах,а кого ещё так,"миротворец" ...
    3. Voronezh Звание
      Voronezh
      +2
      Сегодня, 11:22
      Все, это они очевидно имеет ввиду наши войска остановить в 404, дабы дать украм перегруппероваться, подтянуть резервы. Вряд ли это относится к примеру к Израилю....
    4. Пленник Звание
      Пленник
      +2
      Сегодня, 11:23
      А Китай влияет на израильтянцев? Кого хочешь надуть дедушкин муж? Под сказочки про олимпиаду хотят передышку получить для желто- голубой и натовской нацистской дряни! Си бы лучше не влезать, в этот блудняк, что бы лицо не терять.
    5. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      +1
      Сегодня, 11:28
      Жаль материться нельзя на этом ресурсе.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 11:40
        «Жаль материться нельзя на этом ресурсе.»©
        Можно, но только один раз и не долго...
    6. костя1 Звание
      костя1
      +1
      Сегодня, 11:29
      Если хочет-пусть остановит-ногами затопает и пригрозит ослушившимся набить морду laughing -кем себя возомнила эта ничтожность?
    7. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 11:32
      Хорошо же он останавливает конфликты, если поставляет вооружение Украине и посвлае легион на Донбасс
    8. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:32
      08.08.08.Начались 29 Олимпийские игры в Пекине.Есть только один вариант!
    9. AlexSam Звание
      AlexSam
      +1
      Сегодня, 11:33
      Может он ещё и тучи разведёт руками?
    10. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 11:35
      Макрон намерен попросить лидера КНР помочь остановить все военные конфликты на время Олимпиады в Париже

      Хм... что-то по другому запел Макрон....
      Война войною, а обед по расписанию. Неа... не годится.... Сами заварили эту бодягу и сами расхлёбывайтесь. Пекин вряд ли пойдет на переговоры с Москвой, ради Олимпиады. И тем более, там наши практически не участвуют.
      А России не выгодно останавливать успешное наступление против режима наркофюрера. И ни какой передышки, а давить нациков до полной капитуляции!
    11. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 11:38
      Что-за вассальное воспитание
      Макрон намерен попросить лидера КНР помочь остановить все военные конфликты на время Олимпиады в Париже
      приди крутой сюзерен и останови. Ты как президент, можешь только обратиться к сторонам конфликта. Зачем примешивать к этому еще кого-то? Это даже не вассальное воспитание - это прям по толерантски. Нужно тебе, а сделать должен кто-то другой. Макрон итак герантофил, еще и посмешищем себя выставляет...
    12. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:39
      Естественно, что в одиночку Макрон это сделать не сможет,

      А что он вообще может, в принципе?request
    13. Vik66 Звание
      Vik66
      0
      Сегодня, 11:43
      Макарон всемогущий... laughing
    14. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 11:43
      Мы будем работать над олимпийским перемирием

      Борьба с клопами в Париже не задалась, поэтому французы занялись решением более реальных задач, типа победы над Россией вна Украине и/или установления мира во всём мире.
    15. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 11:48
      Так в чем проблема то? Хочет, пусть останавливает. У франции есть яо. Несколько ядерных ударов по фашистким украине и изаилю, и тем резко станет не до войны.
      Другое дело кто-ж это позволит такому ничтожеству как маркошка?
    16. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:48
      Макрон намерен попросить лидера КНР помочь остановить все военные конфликты на время Олимпиады в Париже
      . Это не серьёзно... в общем, какой народец, такой у них и лидер или наоборот, один фиг.
    17. evgen1221 Звание
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 11:51
      Не по тому адресу челобитную шлет стервец, ему в вашингтон и брюссель писать надо.
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        0
        Сегодня, 11:56
        Цитата: evgen1221
        Не по тому адресу челобитную шлет стервец, ему в вашингтон и брюссель писать надо.

        Не получиться... Там дадут полное отмашку, особенно с Фашингстона.
        А Брюсселя - там один ушлый маразматик в лице Борреля - Макрону в зубы так заболтает, что сам пойдет воевать на Украину, чем управлять своей страной и принимать Олимпиаду.
    18. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 11:54
      Киеву передышка сейчас очень нужна, за две недели "перемирия" можно сделать многое

      12 апреля Лукашенко на встрече с Путиным, совершенно ненавязчиво так заговорил о возобновлении стамбульских переговоров
      Сегодня - Макрон, о паузе
      Это просто совпадение, или что-то происходит, чего мы не знаем?
    19. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 11:57
      А какая вообще связь между Олимпиадой и военными конфликтами? Как одно мешает другому? С чего вообще проведение Олимпиады как то должно влиять на военные конфликты?
      1. sdivt Звание
        sdivt
        0
        Сегодня, 12:11
        Это экскурс в историю
        В Древней Греции, якобы, во время проведения игр прекращались войны
        По одной из версий, царь Элиды Ифит, видя, что его народ устал от бесконечных войн, отправился в Дельфы, где ему передали желание богов: устроить общегреческие атлетические празднества. Ифит, спартанский законодатель Ликург и афинский реформатор Клиосфен установили порядок проведения игр, заключив союз. Олимпию, где проводили состязания, провозгласили священным местом, а любого, кто войдет в ее пределы вооруженным, – преступником. Во время перемирия атлеты и зрители могли в безопасности путешествовать до Олимпии и обратно.

        Было или не было - строгих подтверждений нет
        Вполне возможно, что это - один из мифов и легенд о Древней Греции
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 12:20
          Об этих благих началах я в курсе. Но то было давно. А современная Олимпиада вообще никаким боком не относится к "миротворчеству" и существует только как политический инструмент для сведений счетов с неугодными Западу, странами. Вот и сейчас они пытаются использовать Олимпийские игры для передышки укропу в СВО, чтобы те поглубже и попрочнее окопались, успели отстроить свои оборонительные сооружения и смогли хоть как-то скопить вооружения. Что -то очень сомнительно, что за это время укропам ничего поставлять не будут.
          1. sdivt Звание
            sdivt
            0
            Сегодня, 13:17
            Цитата: Уарабей
            А какая вообще связь между Олимпиадой и военными конфликтами?

            Вы спросили о связи?
            Я рассказал
    20. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 12:11
      Основная беда в том, что страна 404 недоговороспособна. Франция точно ничего там не сможет сделать. А на Западе основные заварушки любят делать в период таких событий, как Олимпиада. Так то я предлагаю Франции внести обеспечительный взнос лярдов 5 в наш банк и перемирие...не свершилось - 5лярдов наши
    21. nordscout Звание
      nordscout
      0
      Сегодня, 12:15
      Похоже, что г-н Макрон потерял свой "телефонный справочник"... Вероятно, он хочет позвонить лидерам Ближнего Востока, но их номеров телефонов не помнит, а китайского лидер, похоже, выучил наизусть... Преступная беспечность на грани клинической глупости, что совсем не удивляет, особенно в последнее время
    22. berlaga2005 Звание
      berlaga2005
      0
      Сегодня, 12:15
      Надо было в свое время ЕС майдан останавливать во время Олимпиады в Сочи.
    23. berlaga2005 Звание
      berlaga2005
      0
      Сегодня, 12:18
      В 2022г. уже был один жест доброй воли от России для олимпийского движения - на 8 дней перенесли начало СВО. И что в ответ от МОК?
    24. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 13:02
      Сказочный идиот, а не президент
    25. old64 Звание
      old64
      0
      Сегодня, 13:17
      Пусть Цезари и ракеты на время олимпиады заберет в Париж, к подножью Эйфелевой башни, а мы оценим миролюбивость Макрона.
    26. Evgenijus Звание
      Evgenijus
      0
      Сегодня, 13:23
      Макрон намерен остановить все военные конфликты в мире на время проведения Олимпийских игр в Париже

      Для него военные конфликты в мире - это компьютерные игры? Выключил питание, пошли обедать? Этот макрон в детстве переигрался в компьютер, для него мир - компьютерная игра. Вот такие недоросли правят сейчас Европой

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