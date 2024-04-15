Черногория намерена отправить своих инструкторов для обучения украинских военных в рамках миссии ЕС

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Черногория намерена отправить своих инструкторов для обучения украинских военных в рамках миссии ЕС

Военнослужащие украинской армии, проходящие обучение в Европе, в скором времени будут возвращаться на Украину более подготовленными, к миссии ЕС намерена присоединиться Черногория. Об этом пишет украинская пресса.

Черногорские военные инструкторы в ближайшее время присоединятся к военным еще 24 стран Евросоюза, чтобы повысить подготовку военнослужащих ВСУ. По крайней мере, это так подается на Украине. Чему могут научить украинских военных инструкторы из стран, где армии не имеют настоящего боевого опыта, да еще и напоминают полицейские силы для разгона демонстрантов, непонятно. Тем не менее в Киеве очередная перемога.



Как заявляют в Министерстве обороны Черногории, военные инструкторы планируют предоставить Украине еще один вид поддержки и внести свой вклад в общую безопасность ЕС.

Сейчас мы находимся на этапе реализации национальных процедур, которые должны привести к принятию парламентского решения об участии военнослужащих Вооруженных сил в этой миссии

- говорится в сообщении.

Черногорские военные прибудут в Германию, где проводится обучение украинских военных, другие подробности пока отсутствуют. Поэтому сказать, сколько инструкторов будут учить военнослужащих ВСУ и чему мы не можем.
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    15 комментариев
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    1. rgd20 Звание
      rgd20
      +4
      Сегодня, 11:50
      "Братушки" (с)
      1. Irokez Звание
        Irokez
        +3
        Сегодня, 12:02
        К сожалению политику страны определяет не народ, а власть. Потому есть большие подозрения, что именно народ с ними согласен. Такое сей час почти везде и даже в Европе где у власти марионетки. Думаете Болгары, Греки да и Чехи все согласны с действиями своих властей.
        Горбатый и Ельцин учитывали мнение большинства народа СССР? Нет конечно - всё в руках марионеточного режима, а скинуть их - это считай гражданская война и крах экономики.
        Мы это пережили, а сей час время остальных пришло.
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 12:49
          Черногорские военные прибудут в Германию, где проводится обучение украинских военных

          Вот пусть они (инструкторы) там и сидят и не высовываются, дабы не подвергать свою жизнь и здоровье разным опасностям, а то мало ли что.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 13:23
            До недавнего времени численность армии Черногории составляла не более 2000 человек.Но сейчас в Черногории проходит военная реформа.Чтобы защитить свою независимость, Черногории требуется современная боеспособная армия, которая сможет защитить молодое княжество. Поэтому, недавно созданное министерство вооружённых сил выпустило циркуляр «О стандартизации штата сухопутных войск».По нему численность полка может быть от 1200 до 2000 человек.

            На данный момент, армия Черногории собирается создать и обеспечить пять наземных полков, полк береговой обороны, генеральный штаб и адмиралтейство объединённых ставкой верховного командования, которой командует князь Черногории.
    2. Paul Zewike Звание
      Paul Zewike
      +5
      Сегодня, 11:51
      Эта новость заставит содрогнуться ВС РФ. Черногория! Передадут бесценный опыт.
      1. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        +1
        Сегодня, 12:07
        "Чему могут научить украинских военных инструкторы из стран, где армии не имеют настоящего боевого опыта, да еще и напоминают полицейские силы для разгона демонстрантов, непонятно. "
        *****
        Ну, если допустить, что албанские сепаратисты, "наклонившие" в своё время, с помощью т.н. "евросоюза" Подгорицу, уже стали "черногорскими инструкторами", то чему они будут "учить" киевских бандеро - нациков вполне понятно...
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 11:51
      Черногория намерена отправить своих инструкторов для обучения украинских военных в рамках миссии ЕС
      . Обучать скакуасов на свой территории это одно... поездка/командировка на НАШУ землю и кого то там, чему то поучить... вероятность поездки в один конец, высока как никогда!
    4. Grossvater Звание
      Grossvater
      +4
      Сегодня, 11:54
      Цитата: rgd20
      "Братушки" (с)

      Да уж, с такой родней врагов уже не надо!
    5. роман66 Звание
      роман66
      +5
      Сегодня, 11:55
      Знаменитые черногорские коммандос
    6. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +2
      Сегодня, 12:06
      Великие Черногорские воины освободители от которых дрожит земля и ратные подвиги их написаны в священных скрижалях рядом с информацией и великих копателях. Не многие знают, вернее знают не многие но должны знать не только лишь все. Копатели когда рыли черное море - они на самом деле готовили место, так сказать, для противников черногорских воителей
    7. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 12:14
      Черногорские военные прибудут в Германию, где проводится обучение украинских военных

      Ага, полако. Главное слово в Черногории, смысл которого варьируется от «не торопись» до «забей и не парься».
    8. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 12:20
      Черногория намерена отправить своих инструкторов для обучения украинских военных в рамках миссии ЕС

      Это сатанинская миссия быть инструктором слуг дьявола. Всегда нужно помнить, что рано или поздно час расплаты настанет...
    9. Пленник Звание
      Пленник
      0
      Сегодня, 12:26
      Будут обучать демократическим "ценностям". Иной версии нет. Американцы, англичане и французы могут хоть обучать владению натовской техникой. Но эти куда лезут с суконным рылом в калашный ряд?
    10. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 12:40
      Черногория намерена отправить своих инструкторов для обучения украинских военных в рамках миссии ЕС

      Надеюсь все эти инструктора в гробах домой вернутся.
    11. Starley66 Звание
      Starley66
      0
      Сегодня, 12:49
      Неужели .... те самые Боевые Черногорские военные инструкторы !!!!!
      Во жесть - надеюсь подгузники они не забудут надеть !!!!

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