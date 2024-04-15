Черногория намерена отправить своих инструкторов для обучения украинских военных в рамках миссии ЕС
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Военнослужащие украинской армии, проходящие обучение в Европе, в скором времени будут возвращаться на Украину более подготовленными, к миссии ЕС намерена присоединиться Черногория. Об этом пишет украинская пресса.
Черногорские военные инструкторы в ближайшее время присоединятся к военным еще 24 стран Евросоюза, чтобы повысить подготовку военнослужащих ВСУ. По крайней мере, это так подается на Украине. Чему могут научить украинских военных инструкторы из стран, где армии не имеют настоящего боевого опыта, да еще и напоминают полицейские силы для разгона демонстрантов, непонятно. Тем не менее в Киеве очередная перемога.
Как заявляют в Министерстве обороны Черногории, военные инструкторы планируют предоставить Украине еще один вид поддержки и внести свой вклад в общую безопасность ЕС.
Сейчас мы находимся на этапе реализации национальных процедур, которые должны привести к принятию парламентского решения об участии военнослужащих Вооруженных сил в этой миссии
- говорится в сообщении.
Черногорские военные прибудут в Германию, где проводится обучение украинских военных, другие подробности пока отсутствуют. Поэтому сказать, сколько инструкторов будут учить военнослужащих ВСУ и чему мы не можем.
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