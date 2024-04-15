На Хмельницкой АЭС начали строить по американской технологии пятый и шестой энергоблоки
На фоне российских ударов по энергетическим объектам Украины, на Хмельницкой атомной электростанции приступили к строительству пятого и шестого энергоблоков. Об этом сообщает украинский Энергоатом.
Как утверждается в сообщении, строительство осуществляется по разработанной в США технологии АР1000 Westinghouse. Недавно на АЭС был в торжественной обстановке залит первый куб бетона.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечает, что главная особенность данной американской технологии – предоставление возможности маневрирования энергоблоков. По его словам, это очень важно в контексте продолжающегося вооруженного конфликта. Ведь ВС РФ сейчас наносят регулярные удары по энергетической инфраструктуре украинского государства, подрывая его способность обеспечивать войска и военную промышленность электроэнергией.
В настоящее время более половины электроэнергии на Украине генерируется атомными электростанциями. Киевский режим рассчитывает сделать ставку именно на атомную энергетику, поскольку прекрасно понимает, что Вооруженные силы Российской Федерации по АЭС удары наносить не будут ни при каких обстоятельствах.
Этим, кстати, наша страна отличается от нацистской Украины. Ведь киевскому режиму абсолютно безразличны возможные последствия постоянных атак украинских формирований против инфраструктуры Запорожской атомной электростанции. А последствия эти ощутят на себе не только Россия и Украина, но и страны Европы, о чем не раз наше руководство предупреждало покровительствующие киевскому режиму страны Запада.
- Wikipedia / RLuts
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