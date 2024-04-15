На Хмельницкой АЭС начали строить по американской технологии пятый и шестой энергоблоки

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На Хмельницкой АЭС начали строить по американской технологии пятый и шестой энергоблоки

На фоне российских ударов по энергетическим объектам Украины, на Хмельницкой атомной электростанции приступили к строительству пятого и шестого энергоблоков. Об этом сообщает украинский Энергоатом.

Как утверждается в сообщении, строительство осуществляется по разработанной в США технологии АР1000 Westinghouse. Недавно на АЭС был в торжественной обстановке залит первый куб бетона.



Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечает, что главная особенность данной американской технологии – предоставление возможности маневрирования энергоблоков. По его словам, это очень важно в контексте продолжающегося вооруженного конфликта. Ведь ВС РФ сейчас наносят регулярные удары по энергетической инфраструктуре украинского государства, подрывая его способность обеспечивать войска и военную промышленность электроэнергией.

В настоящее время более половины электроэнергии на Украине генерируется атомными электростанциями. Киевский режим рассчитывает сделать ставку именно на атомную энергетику, поскольку прекрасно понимает, что Вооруженные силы Российской Федерации по АЭС удары наносить не будут ни при каких обстоятельствах.

Этим, кстати, наша страна отличается от нацистской Украины. Ведь киевскому режиму абсолютно безразличны возможные последствия постоянных атак украинских формирований против инфраструктуры Запорожской атомной электростанции. А последствия эти ощутят на себе не только Россия и Украина, но и страны Европы, о чем не раз наше руководство предупреждало покровительствующие киевскому режиму страны Запада.
  • Wikipedia / RLuts
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25 комментариев
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  1. свой1970 Звание
    свой1970
    +4
    Сегодня, 12:04
    Знатный распил.. А потом -"Россия всё взорвала!! " и в Майями....
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 12:28
      А зачем нам пустые энергоблоки или даже предотвращения их строительства? Они их будут строить даже в благоприяятке несколько лет минимум - 404 уже не будет, а тут еще лишнее будет - подорвут специально рабочие и скажут, что типа мы промахнулись. fool
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 13:05
        Ну, про распил это первое, что приходит в голову. Но дальше по любому остаются размышления, а кто же основной инвестор и неужели он настолько неумный человек и наивен, что готов давать свои деньги, лишь бы на этом нажились десяток жуликов?
        И тут на память приходят наши примеры со строительством за рубежом АЭС за наш счет, с расчетом на далекую окупаемость... И когда мы про это впервые узнали, то были точно такие же подозрения на распил в нашем Росатомэнерго.
        Вот почему-то про "Стену Яценюка" у меня сразу не было никаких сомнений, что это чисто распил бюджета Украины. Но со строительством АЭС... ведь понятно, что это не из дырявого бюджета Украины, значит на зарубежные частные деньги? Тогда я не понимаю К.Маркса, с его цитатой про прибыль.... Или капиталист ныне пошёл другой? request
        1. Single-n Звание
          Single-n
          0
          Сегодня, 13:28
          Стену Яценюка ВС РФ пробили только спустя 2 года. Макеевка и Авдеевка.. А то что США строит АЭС на Украине говорит только об одном. Они абсолютно уверенны что РФ либо НИКОГДА , либо в ближайшие десятилетие не получит эти территории. И глядя на наши темпы продвижения у них есть все основания. так считать
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 12:06
    Вооруженные силы Российской Федерации по АЭС удары наносить не будут ни при каких обстоятельствах.

    Вы стройте, стройте, а перед запуском (если успеете) посмотрим. Пока нет топлива - объект безопасен.
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 12:06
    На Хмельницкой АЭС начали строить по американской технологии пятый и шестой энергоблоки

    Не успеют построить два блока к станции, только деньги распилят по черному.
    1. ShDE Звание
      ShDE
      +2
      Сегодня, 12:26
      Думаю, на одном кубе бетона всё и кончится. Им ещё пригороды Кыева бетонировать.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 12:37
        Чё сразу на одном? Пару бетономешалок целых зальют! Ещё и забор новый выстроят
  4. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 12:07
    Мне интересен бизнес-план данного предприятия. Из каких то плюсов - продажа э/энергии в ЕС только.
    1. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      0
      Сегодня, 12:21
      Цитата: Zaurbek
      Мне интересен бизнес-план данного предприятия. Из каких то плюсов - продажа э/энергии в ЕС только.
      Старые блоки выходят из эксплуатации, новые должны их заменить.
  5. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 12:10
    На Хмельницкой АЭС начали строить...???

    Откуда бабло нацики взяли, кто дал, или наши либера...ты скинулись???.
    Блок АЭС это тебе - не джавелины и даже не хваленые "патриоты", тянет на значительно большую сумму...
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 12:47
      Считаете, что им никто денег не даёт кроме наших?
  6. Vik66 Звание
    Vik66
    0
    Сегодня, 12:12
    Интересно, кто строит ? В начале 80-х первые 2 блока ХАЭС в г. Нетешин строили поляки, "Энергопол".
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:15
    «Недавно на АЭС был в торжественной обстановке залит первый куб бетона» —

    — На большее бетона не хватило,но торжества продолжились ...
  8. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 12:18
    видать у них в целом не плохо все, раз есть деньги/люди/время на такое
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 12:29
      НА распил время деньги и люди всегда есть lol
    2. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 12:54
      Обещать, т.е. заявить, ещё не значит жениться, каких сказок последнее время с 404 не рассказывали, пока только о строительстве звездолётов, уничтожающих звёздные системы не дыло. но, скорее всего, и про звезду смерти расскажут, что на раздолбанном южмаше уже строят
  9. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 12:30
    Киевский режим рассчитывает сделать ставку именно на атомную энергетику, поскольку прекрасно понимает, что Вооруженные силы Российской Федерации по АЭС удары наносить не будут ни при каких обстоятельствах.
    По стройке ударить то можно?!
    1. Single-n Звание
      Single-n
      0
      Сегодня, 13:29
      Нет. Она в плотную к действующей АЭС.
  10. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 12:33
    Фашисты, видимо, рассчитывают, что Хмельницкая область останется за ними.
  11. Попандос Звание
    Попандос
    +1
    Сегодня, 12:37
    особенность данной американской технологии – предоставление возможности маневрирования энергоблоков.

    Что за технология? Кто в курсе?
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 12:56
      Ну это как на Фукусиме, там маневрировали, маневрировали, да и не выманеврировали, тоже постройки банкрота Вестингаус
  12. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -2
    Сегодня, 12:38
    На фоне российских ударов по энергетическим объектам Украины

    А где простите эти самые удары? Я их больше не вижу. Как и предполагал, Путин заявил, что удары носили исключительно ответный характер и по гуманитарным соображениям зимой не били.. По Белгороду значит зимой можно бить а по свинарнику нельзя. Такая логика у верховного горбачевца.
  13. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:39
    Как утверждается в сообщении, строительство осуществляется по разработанной в США технологии АР1000 Westinghouse. Недавно на АЭС был в торжественной обстановке залит первый куб бетона.
    Украинский ГП "НАЭК "Энергоатом" давно пора переименовать в Westinghouse как филиал в(на)Украине который осуществляет переделку стандартов работы украинской АЭС некогда советского образца на американские, хотя было бы логичнее с точки зрения безопасности поддерживать отношения с отечественным ГК "Росатом" не смотря на политические и иные разногласия.
    Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечает, что главная особенность данной американской технологии – предоставление возможности маневрирования энергоблоков.
    Возможность маневрирования энергоблоков по версии Голущенко скорее заключается в маневренности финансовых перечислений в ходе деятельности АЭС, а что касается технической стороны унификации и стандартизации по версии министерства энергетики США украинская инфраструктура далека от слова совсем и работа по так называемой маневренности заключается в исправности и синхронности работы всей системы.
  14. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:51
    Украинские АЭС с установленными на них реакторами российского производства которые мало приспособлены к переделке стержневых сборок американского производства в виду технических особенностей в конструкции реактора с последующим аварийным пуском в виду непредусмотренных регламентом температурно-деформационных нагрузок на саму сборку в иду количества графита в реакторе. Лучше бы ультра-фарфоровые шары от башни Т-64 вставляли бы в свои украинские реакторы, больше пользы было бы.

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