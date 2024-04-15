Заместитель президента Ирана: Эра стратегического терпения закончилась

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Заместитель президента Ирана: Эра стратегического терпения закончилась

Ответные удары Ирана по военным объектам в Израиле означают конец эпохи "стратегического терпения". Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

В своем сообщении, опубликованном в одной из западных соцсетей, Джамшиди подчеркнул, что ракетно-дроновый удар иранского Корпуса стражей иранской революции по Израилю был ответом на атаку ЦАХАЛ на консульский отдел иранского посольства в Сирии, приведшую к гибели высокопоставленных иранских военных.



Ответные удары, получившие название операция "Правдивое обещание", несмотря на противодействие израильской ПВО и авиации союзников Тель-Авива, нанесли некоторый ущерб израильским военным базам, масштабы которого пока не уточняются.

По мнению заместителя президента Ирана, проведение Тегераном подобной операции прежде всего означает, что эра стратегического терпения закончилась и израильская стратегия "войны между войнами" потерпела поражение. Чиновник также предупредил Израиль о неизбежном "прямом и карательном ответе" Ирана, если Тель-Авив продолжит атаковать иранский персонал и объекты.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удары по объекту израильской разведки и авиабазе Неватим, откуда вылетел самолет F-35, чтобы нанести удар по дипломатическим помещениям Ирана в Дамаске. Тегеран при этом утверждает, что удары достигли заявленных целей, поскольку продемонстрировали неспособность израильской системы ПВО "Железный купол" должным образом противодействовать иранскими ракетам и беспилотникам.
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5 комментариев
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  1. russ71 Звание
    russ71
    0
    Сегодня, 12:51
    Чистый пиар... всесто атаки!
    Типа мы ударим сегодня, будем пулять туда и туда... а еще предупреили амеров, что по ним не будем бахать... так на всякий случай...
  2. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 12:58
    Так "заместитель руководителя администрации президента" или "заместитель президента"? Первую должность знаю, вторую - не знаю. Автор, выверяй текст ДО публикации.
  3. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 13:05
    Думаю,что Заместитель президента Ирана погорячился, относительно окончания эры стратегического терпения. "Стратегические терпилы" - есть, главное внимательно осмотреться, и совсем недалеко.....
  4. Garri Звание
    Garri
    0
    Сегодня, 13:09
    Тут важен не результат,тут важен сам факт. Иран бы такое раньше не сделал,значит Иран уверен в своих силах. А вот евреи по ходу не очень то и верили,что Иран отважится. Для них это было неприятное открытие. Израиль вообще делает все,что бы в итоге самоуничтожиться.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 13:23
      Для них это было неприятное открытие
      Для них неприятным открытием и затяжная операция против ХАМАС в Газе является wink

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