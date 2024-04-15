Воздушная тревога в Севастополе, над Бердянском сбиты две британские ракеты Storm Shadow
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Воздушная тревога объявлена в Севастополе, по предварительной информации, киевская хунта атакует полуостров ударными дронами и крылатыми ракетами. На данный момент сообщений о работе систем ПВО над полуостровом нет.
Сирены воздушной тревоги сработали почти по всей территории Крыма, поскольку пока неизвестно, куда бьет противник. Временно закрыт автомобильный пункт пропуска Джанкой, также остановлено движение по Крымскому мосту. В районе моста работают маскировочные дымовые установки, закрывая сооружение от систем наведения.
Между тем, появилась информация, что в атаке на Крым участвуют британские крылатые ракеты Storm Shadow, две из них российская ПВО сбила над Бердянском около 11:30. Информация предварительная и пока уточняется. Над городом прозвучало два взрыва, над одним из районов поднимается дым. Возможно попадание обломков сбитой ракеты, хотя не исключен вариант атаки самого Бердянска.
Украинские паблики сообщают о якобы работе систем ПВО в районе Крымского моста, но подтверждений с нашей стороны нет. Керченские сайты сообщают о временном перекрытии движения через мост и на этом все. Молчит и российское Минобороны, никаких сообщений об отражении воздушной атаки нет.
Напомним, что в Киеве обещали до середины лета уничтожить Крымский мост.
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