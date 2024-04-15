Макрон заявил, что «речная» церемония открытия Олимпиады в Париже может не состояться в случае существования угрозы теракта

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Макрон заявил, что «речная» церемония открытия Олимпиады в Париже может не состояться в случае существования угрозы теракта

Зрелищная церемония открытия Олимпиады 2024 года в Париже, в ходе которой планируется участие спортивных делегаций из разных стран в речном параде по Сене, может не состояться в случае существования угрозы теракта. Об этом в ходе интервью RMC и BFM-TV заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Со слов французского лидера, церемония открытия Олимпийских игр 26 июля может пройти не на реке Сена, если угроза безопасности будет сочтена слишком высокой. На этот случай заготовлены другие сценарии.



Мы проведем анализ обстановки в режиме реального времени. У нас есть резервные сценарии - план Б и даже план С. Мы готовим их параллельно. Мы можем ограничить церемонию или даже перенести ее на «Стад де Франс»

- заявил Макрон.

Как выразился французский лидер, речной парад спортивных делегаций, в ходе которого последние преодолеют 6 км по Сене, станет первым в мире подобным мероприятием. Согласно плану, этот парад завершится у площади Трокадеро, где, в частности, будут находиться все приглашенные главы государств. Кроме того, организаторы планировали разместить около 100 000 зрителей с платными местами и 222 000 зрителей с бесплатным доступом на нижних и верхних набережных реки.

Мы можем это сделать, и мы это сделаем

- заверил Макрон.

В то же время одна из телезрительниц выразила обеспокоенность тем, что ее сын собирается пойти на церемонию открытия Олимпийских игр.

Если и есть место, где ваш сын будет в безопасности, то это именно там

- заверил ее французский лидер, и это фактически означает признание в том, что других безопасных мест в стране не осталось.
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    9 комментариев
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    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:51
      А можно пошутить ,в реку Сену выпустить пираний ,только тех которые мясо едят .Это не теракт ,а хулиганство.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 12:58
        Андрей hi, пираньи там попередохнут сразу же - качество воды в реке Сена остается ниже всех допустимых норм, которые обеспечивают безопасность купающихся. Так что Микрон трындит опять как всегда..... laughing

        "Грязная, опасная и вонючая" – французские журналисты не скупятся на нелицеприятные эпитеты в отношении главной водной артерии Парижа. Качество воды в Сене катастрофическое. Она кишит бактериями, в ней плавают нечистоты. Беспрецедентный уровень загрязнения реки ставит под угрозу проведение водных соревнований в рамках Олимпиады, которая должна пройти летом в столице Франции.

        https://www.vesti.ru/article/3738812
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 13:04
          В догонку: впрочем какая олимпиада, такая и речка где проводить будут ритуал. laughing
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 13:00
      Я ЭТУ, "толерантную" олимпиаду, из-за отсутствия наших спортсменов принципиально смотреть не буду.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 13:02
        Я давно уже эти "толерантные" олимпиады не смотрю. За нейтральными спортсменами нет никакого интереса наблюдать.
        1. boni592807 Звание
          boni592807
          +1
          Сегодня, 13:14
          Nexcom. (Дмитрий. Россия). Сегодня, 13:02. Новый. ВАШЕ - "...Я давно уже эти "толерантные" олимпиады не смотрю. За нейтральными спортсменами нет никакого интереса наблюдать...."
          За "НЕЙТРАЛЬНЫМИ"!? belay Странно no
          Вы требования к т.н. "нейтральным" читали!? feel Чем они отличаются от ИНОАГЕНТОВ.. ВЫбор просто - Родина или может быть. хотя на врядли дадут медалюшку "заработать"! Осталось для "нейтаральных" только вступить в во французкий иностранный легион и на О.краину. bully
      2. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        -1
        Сегодня, 13:19
        А у вас есть информация, что Россия купила права на трансляцию ОИ? Я бы ради интереса посмотрел соревнования по новому олимпийскому виду спорта - брейкингу. А там и до плевания сверчками дойдёт, америкосы протащат своё любимое занятие. laughing
    3. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 13:06
      Радикальное исламское крысиное государство планирует поплавать в сене и сорвать все и вся lol
    4. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 13:09
      Даже если олимпиада не состоится вовсе нам как-то по боку вообще

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