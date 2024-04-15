Макрон заявил, что «речная» церемония открытия Олимпиады в Париже может не состояться в случае существования угрозы теракта

Мы проведем анализ обстановки в режиме реального времени. У нас есть резервные сценарии - план Б и даже план С. Мы готовим их параллельно. Мы можем ограничить церемонию или даже перенести ее на «Стад де Франс»

Мы можем это сделать, и мы это сделаем

Если и есть место, где ваш сын будет в безопасности, то это именно там

Зрелищная церемония открытия Олимпиады 2024 года в Париже, в ходе которой планируется участие спортивных делегаций из разных стран в речном параде по Сене, может не состояться в случае существования угрозы теракта. Об этом в ходе интервью RMC и BFM-TV заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Со слов французского лидера, церемония открытия Олимпийских игр 26 июля может пройти не на реке Сена, если угроза безопасности будет сочтена слишком высокой. На этот случай заготовлены другие сценарии.- заявил Макрон.Как выразился французский лидер, речной парад спортивных делегаций, в ходе которого последние преодолеют 6 км по Сене, станет первым в мире подобным мероприятием. Согласно плану, этот парад завершится у площади Трокадеро, где, в частности, будут находиться все приглашенные главы государств. Кроме того, организаторы планировали разместить около 100 000 зрителей с платными местами и 222 000 зрителей с бесплатным доступом на нижних и верхних набережных реки.- заверил Макрон.В то же время одна из телезрительниц выразила обеспокоенность тем, что ее сын собирается пойти на церемонию открытия Олимпийских игр.- заверил ее французский лидер, и это фактически означает признание в том, что других безопасных мест в стране не осталось.