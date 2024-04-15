Украинский ТГ-канал: Сырскому поставлена задача держать Часов Яр любой ценой до начала конференции в Швейцарии
Генштаб ВСУ продолжит перебрасывать под Часов Яр резервы, город будут держать, несмотря на большие потери. Снова во главу угла поставлены политические амбиции, а не военная необходимость, Зеленский боится испортить подготовку к Швейцарской конференции, где будет остужаться его "формула мира". Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента Украины.
По имеющимся данным, Зеленский поставил Сырскому задачу любыми способами удержать Часов Яр до начала "швейцарской конференции" по Украине, которая запланирована на 15-16 июня 2024 года. В Киеве опасаются, что потеря города может негативно сказаться на настроении участников, как это уже случилось на Мюнхенской конференции, когда ВСУ потеряли Авдеевку. Тогда вместо того, чтобы обсуждать поставки оружия, перепуганные европейцы завели разговоры о мирном урегулировании конфликта. А Зеленскому этого не нужно, ему необходимо заставить Россию вернуть территории и получить оружие. Поэтому дорога в Швейцарию будет покрыта телами погибших украинских военных.
- сообщает ТГ-канал "Резидент".
Ранее главком ВСУ Сырский признал, что ситуация под Часовым Яром "очень сложная", российские войска заходят с флангов и продвигаются к каналу "Северный Донец-Донбасс", также идут атаки на микрорайон "Канал" по центру. Причем передовые штурмовые группы ВС России уже зашли в микрорайон.
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