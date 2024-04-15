Украинский ТГ-канал: Сырскому поставлена задача держать Часов Яр любой ценой до начала конференции в Швейцарии

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Украинский ТГ-канал: Сырскому поставлена задача держать Часов Яр любой ценой до начала конференции в Швейцарии

Генштаб ВСУ продолжит перебрасывать под Часов Яр резервы, город будут держать, несмотря на большие потери. Снова во главу угла поставлены политические амбиции, а не военная необходимость, Зеленский боится испортить подготовку к Швейцарской конференции, где будет остужаться его "формула мира". Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

По имеющимся данным, Зеленский поставил Сырскому задачу любыми способами удержать Часов Яр до начала "швейцарской конференции" по Украине, которая запланирована на 15-16 июня 2024 года. В Киеве опасаются, что потеря города может негативно сказаться на настроении участников, как это уже случилось на Мюнхенской конференции, когда ВСУ потеряли Авдеевку. Тогда вместо того, чтобы обсуждать поставки оружия, перепуганные европейцы завели разговоры о мирном урегулировании конфликта. А Зеленскому этого не нужно, ему необходимо заставить Россию вернуть территории и получить оружие. Поэтому дорога в Швейцарию будет покрыта телами погибших украинских военных.



(...) Зеленский поставил задачу Сырскому держать Часов Яр любыми способами, чтобы не испортить подготовку конференции в Швейцарии. На Банковой понимают, что утрата любых позиций на фронте обречет конференцию на провал

- сообщает ТГ-канал "Резидент".

Ранее главком ВСУ Сырский признал, что ситуация под Часовым Яром "очень сложная", российские войска заходят с флангов и продвигаются к каналу "Северный Донец-Донбасс", также идут атаки на микрорайон "Канал" по центру. Причем передовые штурмовые группы ВС России уже зашли в микрорайон.
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    14 комментариев
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    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 12:54
      [По имеющимся данным, Зеленский поставил Сырскому задачу любыми способами удержать Часов Яр ]
      А любые способы это тысячи кастрюлеголовых! laughing
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 13:13
        Зеленский поставил Сырскому задачу любыми способами удержать Часов Яр

        Ну любой так любой... По бутылке с зажигательной смесью в руки Сырскому и Зеленскому и под танки... Пусть на личном примере эти двое главкомов всем покажут что значит держать любой ценой... Кому и что они этим докажут, не знаю...Зато станут героями Украины... Посмертно...
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 13:14
        Все верно. Главное- конференция. Быдло еще бабы нарожают.
    2. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 12:55
      (...) Зеленский поставил задачу Сырскому держать Часов Яр любыми способами, чтобы не испортить подготовку конференции в Швейцарии. На Банковой понимают, что утрата любых позиций на фронте обречет конференцию на провал

      - сообщает ТГ-канал "Резидент".
      Зеленский снова будет нервничать, к гадалке не ходи ... no laughing
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 13:23
        Зеленский снова будет нервничать, к гадалке не ходи ...
        ....да у наркоманов нервы всегда в поряде....белая дорожка...сверху забористый косяк...и по набережной Ялты гуляешь
    3. Enceladus Звание
      Enceladus
      +4
      Сегодня, 12:55
      Не говориг гоп, пока не перепрыгнешь. Мы конечно не шибко торопимся, чтоб шишек не набить.... но 2 месяца любой ценой - даже с учетом их настроний и то что у нас пацаны там думают - это трынцец нереальный срок. Падет раньше.
      1. Denis812 Звание
        Denis812
        0
        Сегодня, 13:12
        Почему?
        Каждому ТЦКшнику или укроменту по лопате или топору и вперёд - на оборону Часика :)
        Пока их каждого поубивают вполне себе пара месяцев и пройдет.
        А то, что потери будут огромные, так кто их там считает?
    4. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 12:56
      А Зеленскому этого не нужно, ему необходимо заставить Россию вернуть территории
      ...штырит наркота ...фантомные боли не прекращаются..."чтобы не испортить подготовку конференции в Швейцарии."...по ходу там будет решатся вопрос об расчленёнке бандерлянда...так что не важно оставят часов яр или нет
    5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 12:57
      «В Киеве опасаются, что потеря города может негативно сказаться на настроении участников, как это уже случилось на Мюнхенской конференции, когда ВСУ потеряли Авдеевку» —

      — "Настроение участников" будет испорчено и в этот раз ...
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 13:19
        "Настроение участников" будет испорчено и в этот раз
        ...да оно и так не в дугу...бюргерские колхозные волнения из за лишения дотаций, всплеск криминала в гетто пришельцев из за урезания пособий....короче там скорей не настроение будет испорчено, а раздражение нешуточное с уже определёнными выводами...причём гегемону некогда тратится...ближний восток в хламе, да ещё и Дальний Восток как пороховая бочка...так что ждёт расчленёнка
    6. Трус Звание
      Трус
      +2
      Сегодня, 12:58
      А потом везде и всем будут рассказывать, что это мы к знаменательным датам ни с чем не считаясь брали города и запускали ракеты.
    7. Юрий77 Звание
      Юрий77
      +4
      Сегодня, 13:04
      Если хохлам поставили такую задачу - 2 месяца утилизировать неограниченное кол-во живой силы на весьма ограниченном участке ЛБС, то наша обязанность наиболее эффективно им в этом помочь! Никаких прорывов и захвата населённого пункта не нужно! Заходят холы в Часов Яр - уничтожаем, ждём следующую порцию мяса, перезаряжаемся и заново цикл!
    8. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      +2
      Сегодня, 13:09
      До конференции середины июня ВСУ Часов Яр не удержат. К тому времени или уйдут живые или наоборот останутся под битым кирпичом от прилетов КАБов..
    9. Серик Бур Звание
      Серик Бур
      0
      Сегодня, 13:18
      Цитата: Бывший солдат
      или уйдут живые или

      Вот только интересно , уйдут по приказу , или " а ну их всех ..."

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