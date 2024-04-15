Politico: Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы в стране

Нет и никогда не будет никаких законных прав на получение замороженных российских денег, собственности или других активов

Уже пошел третий год конфликта на Украине, и западные партнеры Киева все это время думают, каким образом можно конфисковать многомиллиардные российские активы, которые были заморожены в западных странах после начала конфликта.Однако пока в Европе и США не решаются идти на координатные шаги в этом вопросе и не потому, что их заботит Россия, а из-за сугубо личных интересов. Как отмечает американское издание Politico, одна из ведущих западных стран – Великобритания никогда не решится пойти на конфискацию российских активов в стране по ряду веских причин.Одной из них является отсутствие законных оснований для этой процедуры. Кроме того, в Лондоне опасаются, что это негативно повлияет на будущие мирные переговоры, которые рано или поздно все же придется проводить, а также, что это приведет к снижению эффективности антироссийских санкций.Издание пишет, что в Великобритании заблокированы российские активы на общую сумму в 44 миллиардов фунтов стерлингов, добавляя, что правительство страны никогда не публиковала официальных данных на этот счет.- заключает Politico, ссылаясь на мнения многочисленных юристов по санкциям и политических экспертов.