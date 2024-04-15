Politico: Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы в стране

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Politico: Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы в стране

Уже пошел третий год конфликта на Украине, и западные партнеры Киева все это время думают, каким образом можно конфисковать многомиллиардные российские активы, которые были заморожены в западных странах после начала конфликта.

Однако пока в Европе и США не решаются идти на координатные шаги в этом вопросе и не потому, что их заботит Россия, а из-за сугубо личных интересов. Как отмечает американское издание Politico, одна из ведущих западных стран – Великобритания никогда не решится пойти на конфискацию российских активов в стране по ряду веских причин.



Одной из них является отсутствие законных оснований для этой процедуры. Кроме того, в Лондоне опасаются, что это негативно повлияет на будущие мирные переговоры, которые рано или поздно все же придется проводить, а также, что это приведет к снижению эффективности антироссийских санкций.

Издание пишет, что в Великобритании заблокированы российские активы на общую сумму в 44 миллиардов фунтов стерлингов, добавляя, что правительство страны никогда не публиковала официальных данных на этот счет.

Нет и никогда не будет никаких законных прав на получение замороженных российских денег, собственности или других активов

- заключает Politico, ссылаясь на мнения многочисленных юристов по санкциям и политических экспертов.
  • Википедия/Terry Ott
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18 комментариев
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  1. Denis812 Звание
    Denis812
    +4
    Сегодня, 13:34
    Одной из них является отсутствие законных оснований для этой процедуры.

    Отсуствие закона это ничтожная преграда для англосаксов.
    Во-первых, нужный закон всегда можно принять.
    Во-вторых, эти утырки развязывают целые войны с миллионными жертвами ради бабок. Им плевать на законы.

    Главное, что их останавливает сейчас - это реально боязнь того, что да, можно спереть 300 лярдов, но попасть на много бОльшие бабки, которые всякие там ОАЭ, Китай и прочие индии ещё больше начнут выводить из-под доллара и из западных банков.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 13:53
      Цитата: Denis812
      Главное, что их останавливает сейчас - это реально боязнь того, что да, можно спереть 300 лярдов, но попасть на много бОльшие бабки, которые всякие там ОАЭ, Китай и прочие индии ещё больше начнут выводить из-под доллара и из западных банков.

      Вы в это верите? У Абрамовича отжали Челси и еще что то там, не маленькая такая сумма в итоге. И таких как Абрамович с Русским паспортом было много. И что кто то из арабских шейхов сбежал из Лондона? Все почему уверены что их это не коснется.
      1. Denis812 Звание
        Denis812
        +1
        Сегодня, 13:57
        По мне так пусть Абрамовича хоть к стенке ставят. Тогда такие как он поумнее будут. Станут в России жить и бабло тратить.
        Но это бабки олигархов. Частные деньги.

        А триста ярдов - это суверенные деньги государства Россия.
        Не путайте частное бабло с официальными деньгами государства. Оное государство у вас разместило деньги. Вы гарантировали безопасность этих денег.
        А заморозив и уж тем более отняв их вы показываете, что вклад любого государства может быть изьят.
        Ещё раз - не частный вклад. А государственный.
        1. topol717 Звание
          topol717
          -1
          Сегодня, 14:01
          Шейхи не разбежались, а Государства разбегутся? Это прям чудо будет, когда это продажные чиновники стали умнее частников? В это сами то верите?
          1. Denis812 Звание
            Denis812
            0
            Сегодня, 14:08
            Вы сначала неверное сослались на статус владельца денег.
            Я Вам указал, что речь про государственные деньги.
            Теперь Вы пытаетесь сравнить когнитивные способности частников и гос.служащих. Зачем это бессмысленное сравнение.

            Я говорю о том, что если бабло украдут у РФ, то это приведёт к утрате доверия многих нынешних и потенциальных инвесторов в облигации США.
            Что для США будет катастрофой. Ибо держатся они только потому, что их основной экспортный товар (доллар) покупают почти все.

            Разумеется, что я не вангую, что завтра США рухнут. Это невозможно. У них колоссальный запас прочности. :) Но подобное изъятие гос.бабла однозначно существенно ускорит процесс выхода из гос.долга США.
            1. topol717 Звание
              topol717
              0
              Сегодня, 14:23
              Цитата: Denis812
              то это приведёт к утрате доверия многих нынешних и потенциальных инвесторов в облигации США.
              Что для США будет катастрофой. Ибо держатся они только потому, что их основной экспортный товар (доллар) покупают почти все.

              Вот что думает бизнес по поводу того кто владелец госбондов США крупнейшие держатели американского госдолга — Япония (3,5%) и Китай (2,5%). На долю других стран из десятки крупнейших держателей госдолга страны приходится 9%, таким образом у всей первой десятки — порядка 15%.
              Остальное это американские банки/фонды и прочие частные инвесторы со всего мира.
              И да основной экспорт США это не финансы, а Нефть/Газ, самолеты, химическая и аграрная продукция. Услуги не входят даже в топ 10. Всего экспорт больше 2 трлн. долларов.
            2. topol717 Звание
              topol717
              0
              Сегодня, 14:27
              Цитата: Denis812
              Я говорю о том, что если бабло украдут у РФ, то это приведёт к утрате доверия многих нынешних и потенциальных инвесторов

              Я вам говорю, что отобрали у Абрамовича и еще нескольких человек из РФ, однако арабские шейхи не разбежались. Точно так же стоимость замков в районе Пикадилли ничуть не упала.
              Поэтому ни какой утраты доверия не будет.
              1. Denis812 Звание
                Denis812
                0
                Сегодня, 14:31
                Я Вам ещё раз говорю: не путайте отъём денег у барыг с отъёмом денег у суверенного государства. Барыг много, да, они могут быть богатыми, но они не являются субъектами международного права и у них нет государственной власти. Если Запад отнимет миллиард у Абрамовича и если Запад отнимет миллиард у России - это разные вещи. Россия за своим придёт. И более того, мир посмотрит, что у неё что-то отняли. Государственное. И сделает выводы.
                Неужели это непонятно.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:34
    «Европе и США не решаются идти на координатные шаги в этом вопросе и не потому, что их заботит Россия, а из-за сугубо личных интересов» —

    — А мы-то думали,всё о России заботятся ...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:40
    Eсли Английскую ВР купят ОАЭ у нас будет облом.Переговоры были ,но ни к чему пока не привели.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 13:46
    Одной из них является отсутствие законных оснований для этой процедуры.
    А это Мелкобританию когда-нибудь останавливало?

    Лондоне опасаются, что это негативно повлияет на будущие мирные переговоры, которые рано или поздно все же придется проводить
    Тоже не аргумент - в Лондоне до сих пор фантомные боли по временам, когда "над Британией не заходило Солнце", по XIX веку. Все "переговоры" они тогда вели только по своему сценарию. Думают, и сейчас так же будет? Тогда при чём тут воровство денег? Взяли бы по "праву белого человека" и всё.

    Как мне кажется, это отмазки. На самом деле, до них потихоньку начинает доходить, что "царь зверей" теперь вовсе не лев - постарел, одряхлел, зубы повыпадали. Вони, правда ещё очень много издаёт, иногда даже жижи припускает, но в лапах силы уже нет.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 13:52
      к чорту нагличан... ушёл в Вечный полёт Анатолий Квочур...Чистого Неба ему... soldier
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 14:00
        Цитата: Аэродромный
        ушёл в Вечный полёт Анатолий Квочур...Чистого Неба ему...


        "Летчики не умирают, они улетают и не возвращаются…"
        А. де Сент-Экзюпери
  5. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +1
    Сегодня, 13:50
    Чушь. Англосаксам законы пофиг, если есть выгода. Вот у Абрамовича отняли Челси, 4 млрд фунтов, полностью легальный бизнес и собственность. Даже глазом не моргнули. Без всяких законов, просто отняли и все. Они лажают вот почему: у них есть крупные пакеты акций Сбера, Газпрома, и тд - и они доходнее своих в разы. Ясно, что если конфискуют они, мы в ответ это заберем. К тому же в перспективе эти активы еще и в разы недооценены.
  6. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 13:54
    Сколько на этот остров бежало российских политиков и чиновников с приставкой экс.
    А сколько олигархов туда сбежало.
    Вот даже бывшего губернатора Севастополя взять.
    Посмотреть его биографию, где работал , к чему доступ имел.
    Это же просто подарок для британских разведок!
    И сколько таких еще о ком не афишировалось из Роскосмоса, Росатома и др.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:22
    Вопрос... а сколько бабла с их стороны застрял, а то и работает у нас?
    Что то ведь есть...
    1. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 16:12
      Вопрос вообще не вопрос. Местные олигаторы с западными одного племени: либо впрямую, либо по теще, жене и пустынной собачке. Совместных гешефтов пруд пруди, санкции дозволяют прижать в России слишком прытких, кому не довелось попасть в родо-племенные отношения. Только лошары галдят про русофобию, истинным арийцам точно так плевать на всех, если на горизонте забрезжит выгода.
  8. костя1 Звание
    костя1
    +1
    Сегодня, 15:59
    Британия-сможет-нет такого беззакония и подлости на которое она не способна tongue

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