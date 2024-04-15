«Нужно думать головой»: глава МИД Британии призвал Израиль воздержаться от ответа на иранский удар

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«Нужно думать головой»: глава МИД Британии призвал Израиль воздержаться от ответа на иранский удар

Глава МИД Британии лорд Дэвид Кэмерон призвал Израиль воздержаться от ответа на иранский удар. Он считает, что израильским властям нужно думать головой, а не сердцем.

Об этом главный британский дипломат заявил в эфире радиостанции Times Radio.

По его словам, Лондон надеется, что израильские военные не станут осуществлять ответную атаку на Иран. Вместо этого, считает он, им следовало бы сосредоточиться на борьбе с палестинскими вооруженными формированиями.

По мнению Кэмерона, нельзя забывать о том, что в секторе Газа до сих пор удерживаются заложники из числа израильтян и зарубежных граждан.

Британский чиновник считает, что ни в коем случае нельзя допустить эскалации в ближневосточном регионе, ведь она способна привести к тяжелым последствиям. Вместе с тем Кэмерон выразил осуждение действиям Тегерана, который, по его мнению, несоразмерно ответил на израильскую атаку на иранское консульство в Дамаске.

Я бы сказал, что существует огромная разница между тем, что сделал Израиль в Дамаске, и запуском 301 единицы оружия Ирана по Израилю

- отметил министр.

В результате удара ЦАХАЛ по иранскому дипломатическому представительству в сирийской столице погибло два высокопоставленных генерала. Ответную атаку Тегерана можно назвать исторической, так как, несмотря на давнюю вражду, Иран осуществил прямое нападение на Израиль впервые за все время своей современной истории, то есть с 1979 года, когда в результате революции и свержения шахской династии страна стала Исламской Республикой.
  • Правительство Великобритании
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9 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 12:57
    Так головы есть 2, большая и маленькая. Они про какую... что-то нитанияху по-моему только маленькой и думает, а большая - так полялякать и все.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 13:28
      два безголовых дают советы друг другу.
  2. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 12:59
    Ну евреи считают себя самыми умными, поэтому постараются бахнуть.
  3. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 13:00
    [запуском 301 единицы оружия Ирана по Израилю]
    Молодцы персы! Подозреваю, что если евреи ударят сейчас по Ирану, то к ним прилетит уже не 301, а тысячи! И их хваленый железный купол превратится в купол шапито!
  4. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 13:00
    Очень "трогательное" фото руководителя страны - жертвы и руководителя страны - организатора уничтожения этой страны (чужими руками). Британское коварство в действии!!!!!!
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 13:08
    Я бы сказал, что существует огромная разница между тем, что сделал Израиль в Дамаске, и запуском 301 единицы оружия Ирана по Израилю - отметил министр.
    Скорее пропасть. Так тактично и не навязчиво Израиль ещё ни разу не ставили на место причём силами МИДа Великобритании в том числе. А иранцы кстати молодцЫ (в самом хорошем понимании) не смотря на всю свою религиозность и чрезмерный консерватизм не говоря об остальных факторах военно-стратегического планирования исламской республики. good drinks
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:09
    «Существует огромная разница между тем, что сделал Израиль в Дамаске, и запуском 301 единицы оружия Ирана по Израилю» —

    — Естественно,разница в том,что удар Ирана был ответом ...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:10
    С чего это все стали переживать за Иран,Ким Чен Ыном попахивает?Да нету у Ирана то чего нет у Израиля,но он может это применить.
  8. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 13:11
    Какая голова? Нетаньяху думает другим местом, за которое его возьмут за нападение ХАМАС и всё остальное впридачу. Он сейчас хочет разыграть роль "спасителя нации" от "антисемитов и мусульман". Отсюда все израильские провокации чтобы вызвать стрельбу по Израилю хоть откуда нибудь.

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