«Нужно думать головой»: глава МИД Британии призвал Израиль воздержаться от ответа на иранский удар
Глава МИД Британии лорд Дэвид Кэмерон призвал Израиль воздержаться от ответа на иранский удар. Он считает, что израильским властям нужно думать головой, а не сердцем.
Об этом главный британский дипломат заявил в эфире радиостанции Times Radio.
По его словам, Лондон надеется, что израильские военные не станут осуществлять ответную атаку на Иран. Вместо этого, считает он, им следовало бы сосредоточиться на борьбе с палестинскими вооруженными формированиями.
По мнению Кэмерона, нельзя забывать о том, что в секторе Газа до сих пор удерживаются заложники из числа израильтян и зарубежных граждан.
Британский чиновник считает, что ни в коем случае нельзя допустить эскалации в ближневосточном регионе, ведь она способна привести к тяжелым последствиям. Вместе с тем Кэмерон выразил осуждение действиям Тегерана, который, по его мнению, несоразмерно ответил на израильскую атаку на иранское консульство в Дамаске.
- отметил министр.
В результате удара ЦАХАЛ по иранскому дипломатическому представительству в сирийской столице погибло два высокопоставленных генерала. Ответную атаку Тегерана можно назвать исторической, так как, несмотря на давнюю вражду, Иран осуществил прямое нападение на Израиль впервые за все время своей современной истории, то есть с 1979 года, когда в результате революции и свержения шахской династии страна стала Исламской Республикой.
- Правительство Великобритании
Информация