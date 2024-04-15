Мэр Киева: Украина превратилась в заложника внутриполитической борьбы в США

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Мэр Киева: Украина превратилась в заложника внутриполитической борьбы в США

Мэр Киева Виталий Кличко небезосновательно полагает, что Украина является заложником внутриполитической борьбы в США, однако при этом некоторые украинцы все еще думают, что "Трамп спасет их от Путина".

Признаки влияния внутриамериканских политических процессов на ход вооруженного конфликта на Украине Кличко видит в том, что представители Республиканской партии в Конгрессе США сознательно задерживают военные поставки Киеву. По мнению киевского градоначальника, проблема может разрешиться после выборов американского президента, однако они состоятся еще относительно нескоро.



Риторика Трампа, по мнению Кличко, является частью его предвыборной кампании и обусловлена борьбой за президентское кресло. Мэр Киева также добавил, что ожидает ухудшения ситуации для Украины на протяжении всей президентской кампании в США вплоть до выборов, которые запланированы на ноябрь 2024 года.

При этом Кличко надеется, что даже если победит Трамп и республиканцы, они будут продолжать оказывать Украине поддержку. Кличко, по всей видимости, на фоне грядущей утраты Зеленским легитимности на посту президента рассчитывающий занять высшую государственную должность, надеется показать Трампу Киев.

В частности, мэр украинской столицы надеется растрогать Трампа при помощи экскурсии по военному госпиталю ВСУ, где проходят лечение военнослужащие, потерявшие во время боевых действий конечности. Таким образом, используя привычную для Киева "эмоциональную дипломатию" Кличко, видимо, надеется убедить Трампа выделить для ВСУ военную помощь.
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    24 комментария
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    1. Maluck Звание
      Maluck
      +6
      Сегодня, 13:42
      Что то я не понял, он что телогрейку стал носить?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +4
        Сегодня, 13:52
        Цитата: Maluck
        Что то я не понял, он что телогрейку стал носить?

        Тоже обратил внимание...
        Неужели тоже из наших, "агент Кремля"? laughing
        А ватник-то гламурненький - на "молнии". Штош... Всё-таки не дворник, а цельный мэр...
        1. frruc Звание
          frruc
          +2
          Сегодня, 14:13
          украинцы все еще думают, что "Трамп спасет их от Путина".

          Этих украинцев только заграница спасет. Пора собираться за кордон на пмж, и Виталику тоже домой пора, в Германию.
          1. frruc Звание
            frruc
            0
            Сегодня, 14:16
            мэр украинской столицы надеется растрогать Трампа при помощи экскурсии по военному госпиталю ВСУ

            Было бы показательней сходить на экскурсию в Раду или в киевский ПНД.
      2. Венд Звание
        Венд
        +2
        Сегодня, 14:12
        Да ладно и до этого доходить стало laughing laughing Вот что СВО с людьми делает.
      3. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 15:06
        Цитата: Maluck
        он что телогрейку стал носить?

        Это наверняка современная фуфайка на молнии от модных домов оголубленых кровей, стиль - укропитек.
      4. alystan Звание
        alystan
        +1
        Сегодня, 15:48
        Теперь его там будут величать "Виталик-ватник".
        Для порядка надо бы его в "Миротворец" занести.
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 13:43
      Кличко надеется, что даже если победит Трамп и республиканцы, они будут продолжать оказывать Украине поддержку

      Судя по стрижке и ватничку на фотке Педалик Нетольколишьвсе на Трампа надеется, но уже готовится убирать снег на Колыме.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 13:45
      «Кличко надеется, что даже если победит Трамп и республиканцы, они будут продолжать оказывать Украине поддержку» —

      — Видимо посмотрел в завтрашний день ...
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 13:53
      Виталик, ты правильно сформулировал когда-то свою бессмертную фразу:

      "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть."

      Лучше не загадывай, неблагодарное это дело, до ноября многое в укрорейхе может измениться. Не строй планы на приезд Трампа - пустое это дело, если Киев без света останется. Ведь -
      "Смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". yes
    5. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +3
      Сегодня, 13:57
      Президент клоун, мэр - боксер с пробитой башней, глава разведки салага-террорист, страна-наемник. Это какой-то сюр
    6. Андрей1978 Звание
      Андрей1978
      0
      Сегодня, 14:03
      Виталька та модный какой! Готовится к поездке в Сибирь, кулачищами шишки с кедров сбивать.
    7. Тима Звание
      Тима
      +1
      Сегодня, 14:05
      Виталик в 2014 году Украина сама одев на головы кастрюли стала заложником игры внутриполитической борьбы США и её союзников.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 14:13
        Оказывается, " вЭлЫкие укры" не только море выкопали. Они еще изобрели новый головной убор.прогресс...)
    8. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 14:07
      Типа, теперь то всё понятно, а раньше никак, мозгами пошевелить... впрочем, о чем это я, чем шевелить то? В кумполе либо болтушка от проскакушек, либо отбиты окончательно и давно.
    9. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 14:11
      А я думал,что он- полный неумный человек.. А он еще что то " полагает"..
    10. dimy44 Звание
      dimy44
      0
      Сегодня, 14:12
      И зачем он в политику полез. Вот младший поумнее оказался.
    11. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 14:25
      Неужели дошло ? Его эстонцы покусали, что такой тормоз, или головушку на ринге так отбили ....
    12. Игорь Борисов_2 Звание
      Игорь Борисов_2
      0
      Сегодня, 14:29
      Кличко бы лучше Трампа по воинским кладбищам поводил растрогало бы больше....
    13. rotfuks Звание
      rotfuks
      0
      Сегодня, 14:33
      В отбитом мозгу Кличко – Этинзон зашевелились мысли. Он видете ли «полагает». Еще пару лет назад он любил возировать с автоматом через плечо. А тут никакого автомата, одет в скромную телогреечку.
    14. Петр_Колдунов Звание
      Петр_Колдунов
      +1
      Сегодня, 14:42
      А то, что, в первую очередь, Украина превратилась в заложника попыток США сломать Российскую Федерацию (а все остальное уже вторично) - то тебя так и не дошло?
    15. Романенко Звание
      Романенко
      0
      Сегодня, 15:17
      А шо это мэр Виталик в ватнике спозировал? Кыив сдать собрался?
    16. костя1 Звание
      костя1
      0
      Сегодня, 15:57
      Придет новый хозяин и все даст-что не захочешь laughing
    17. алабурга
      алабурга
      0
      Сегодня, 16:40
      Вся надежда на фашингтонского хозяина у "нерабов" из укрорейха.

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