Мэр Киева Виталий Кличко небезосновательно полагает, что Украина является заложником внутриполитической борьбы в США, однако при этом некоторые украинцы все еще думают, что "Трамп спасет их от Путина".Признаки влияния внутриамериканских политических процессов на ход вооруженного конфликта на Украине Кличко видит в том, что представители Республиканской партии в Конгрессе США сознательно задерживают военные поставки Киеву. По мнению киевского градоначальника, проблема может разрешиться после выборов американского президента, однако они состоятся еще относительно нескоро.Риторика Трампа, по мнению Кличко, является частью его предвыборной кампании и обусловлена борьбой за президентское кресло. Мэр Киева также добавил, что ожидает ухудшения ситуации для Украины на протяжении всей президентской кампании в США вплоть до выборов, которые запланированы на ноябрь 2024 года.При этом Кличко надеется, что даже если победит Трамп и республиканцы, они будут продолжать оказывать Украине поддержку. Кличко, по всей видимости, на фоне грядущей утраты Зеленским легитимности на посту президента рассчитывающий занять высшую государственную должность, надеется показать Трампу Киев.В частности, мэр украинской столицы надеется растрогать Трампа при помощи экскурсии по военному госпиталю ВСУ, где проходят лечение военнослужащие, потерявшие во время боевых действий конечности. Таким образом, используя привычную для Киева "эмоциональную дипломатию" Кличко, видимо, надеется убедить Трампа выделить для ВСУ военную помощь.

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