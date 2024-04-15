Расширение антироссийских санкций со стороны США и Великобритании привело к росту мировых цен на цветные металлы

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Расширение антироссийских санкций со стороны США и Великобритании привело к росту мировых цен на цветные металлы

Запад продолжает проводить свою деструктивную санкционную политику, то и дело создавая проблемы для глобальной экономики. Так, согласно сообщению от Bloomberg, цены на алюминий и никель на сырьевых биржах подорожали на 9,4% и 8,8% соответственно после расширения антироссийских санкций со стороны США и Великобритании 12 апреля.

Как пишет издание, новые ограничения как раз коснулись импорта российских цветных металлов. При этом эксперты подчеркивают, что на долю РФ сегодня приходится более 6 процентов мировых поставок никеля, 5% алюминия, а также 4% меди.



В итоге вышеупомянутое расширение вызвало неопределенность на мировых сырьевых рынках и, как результат, рост цен, пишет Bloomberg со ссылкой на информацию от торговой площадки LME.

К слову, о последней. В материале говорится, что более 91% запасов первичного алюминия на складах LME занимала именно российская продукция. В свою очередь, цветными металлами из РФ пополняла свои склады и Чикагская товарная биржа.

Впрочем, и это еще не все. Чтобы понять абсурдность ситуации, стоит обратить внимание на мировых лидеров по производству алюминия. По данным на конец 2023 года это были КНР, Индия и РФ. Причем Китай лидирует с кратным отрывом.

В то же время США являются крупнейшим импортером вышеупомянутого металла в мире. На их долю приходится более 12% от мирового импорта. Выходит, что, вводя санкции против России, Штаты усиливают позицию своего стратегического конкурента в лице КНР. Более того, будучи крупнейшим импортером алюминия, Вашингтон недавними ограничениями, которые уже привели к резкому росту цен, нанес дополнительный урон и без того «хромающей» американской экономике.
  • pixabay.com
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16 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:12
    Посмотрим на ситуацию с разных сторон....
    Тем кому на санкции пофиг, самое то, воспользоваться моментом и нарастить выпуск различной продукции из того сырь, которое явно будет ДЕШЕВЛЕ!
    А те, кто поддержал полосатии сами и гробят свою промышленность, разоряют население... флаг им меж булок, вперёд за хехемонов в то самое место, куда он их ведёт!
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      +1
      Сегодня, 14:24
      Да уж, если смотреть со всех сторон, то и у нас проблем хватает, скажем на нашем производстве используются трубы из специальных марок сталей, в РФ они не производятся, серый импорт через посредников возможен, но цена выросла чуть ли не на порядок, наши металлурги пытаются выпускать аналоги, но пока что получается г-но, вынуждены браковать их, причём брак выявляется уже на готовых изделиях после испытаний... несём убытки :(((
      1. Canecat Звание
        Canecat
        +1
        Сегодня, 14:35
        на нашем производстве используются трубы из специальных марок сталей, в РФ они не производятся

        Если банальную 09Г2С нам поставляет Китай, о чем тут можно говорить... ((
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:02
        Вопрос, как всегда, простой, простой... мы какой мир должны построить, тот где не будет богатых, или с бедность боротся начнём...
        Вопрос... то, что вам необходимо, товар востребованных кем то кроме вашего производства? Сами понимаете, по мелочи никто особо стараются не будет, даже тогда, когда это кому то надо...
        Мы тоже это проходили... есть потребность определённой продукции, но мало 100 тонн в год, а завод готов заняться такой продукцией, но объем не менее 1000 тонн в год.
        Потому и не взлетело, вернее пролетели по этой теме, увы.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:17
    Ни чего не понимаю в этом санкционном бизнесе.С бриллиантами понятно,там Де Бирс надо спасать.Зелёные и до бриллиантов добрались ,искусственные меньше оставляют углеродный след чем естественные. requestА металлы тут причём.
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      +1
      Сегодня, 14:27
      Был я на экскурсии в Де Бирсе в Тель Авиве, у них там целый музей для посетителей и спец продажа, очень всё разумно организовано, но на будущее не вижу перспективы этого бизнеса, современные девушки в основной массе предпочитают айфоны брюликам, а в промышленности искусственные алмазы полностью вытеснили натуральные.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 14:43
        А как же распиареная Голливудом традиция ,на помоловку дарить колечко с брюликом?Эти идиоты замахнулись на медь,на неё кратно вырастет спрос без неё ни как не совершить западу энергопереход.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 15:33
          Цитата: tralflot1832
          А как же распиаренная Голливудом традиция ,на помолвку дарить колечко с брюликом?

          Перефразируя Жванецкого и Петросяна:
          - Дорогой, купи мне колечко с бриллиантом, это мой камень!
          - Ты в зеркало смотрелась? Кирпич твой камень, а не бриллиант!
        2. Простой Звание
          Простой
          0
          Сегодня, 16:02
          Цитата: tralflot1832
          Эти идиоты замахнулись на медь,на неё кратно вырастет спрос без неё ни как не совершить западу энергопереход.


          Англосаксам нужна война Европы с Россией и одной из ступени подготовки является радикализация населения Европы.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 16:03
            Поостой.У ЕС проблема с молодёжью до 30 ,не очень поддаются русофобии. hi
            1. Простой Звание
              Простой
              +1
              Сегодня, 16:09
              А навязывание русофобии не очень то и нужно при современных технологиях управления массами.
              Те, которым до тридцати - не очень-то представляют жизнь без смартфонов.
              У меня знакомый немец (до тридцати) начал ходить на курсы самообороны в связи с событиями на Украине. wassat
      2. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +1
        Сегодня, 15:10
        Цитата: Andy_nsk
        современные девушки в основной массе предпочитают айфоны брюликам,

        Может быть. А, современные женщины предпочитают и то , и другое. laughing
  3. мазута Звание
    мазута
    +5
    Сегодня, 14:22
    Надо не на них ориентироваться,а свою биржу собственную открывать,нацеленную на перспективные рынки.На такой товар,как металлы покупатель всегда найдется.
  4. Виктор Чужой
    Виктор Чужой
    0
    Сегодня, 15:40
    Скорей бы отвязали мировые цены от внутри российских... Выход из ВТО, да и вообще всех договоров с Европой и США нужны. С каждой страной отдельные договора. Никаких групповых. АЭС и военные базы строить в других государств одно. нужен им трубопроводный продукт -пускай сами его и строят до наших границ. Авто перевозки до границы. Торговый флот под своим флагом - нужно что в Африку отправить свои суда должны везти до конкретного порта. Обратно груз то что нужно нам. Авиа перевозки грузовые аналогично.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 15:53
    Расширение антироссийских санкций со стороны США и Великобритании привело к росту мировых цен на цветные металлы

    За США будут рассчитываться пользователи долларом, а для России - что рост, что падение цен на металлы скажутся только на состоянии Дерипаски, Потанина и им подобных.
    Против России введено 13 пакетов санкция, а за всё расплачивается рядовой гражданин. Буржуй просто и тупо поднимает цены, а обещанная Путиным прогрессивная шкала НДФЛ всё никак не найдёт своего потребителя российских ресурсов и богатств...
  6. костя1 Звание
    костя1
    -1
    Сегодня, 15:53
    Традиционно ждем когда нам что то запретят им продавать-но никак сами не запретим

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