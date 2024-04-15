Расширение антироссийских санкций со стороны США и Великобритании привело к росту мировых цен на цветные металлы

Запад продолжает проводить свою деструктивную санкционную политику, то и дело создавая проблемы для глобальной экономики. Так, согласно сообщению от Bloomberg, цены на алюминий и никель на сырьевых биржах подорожали на 9,4% и 8,8% соответственно после расширения антироссийских санкций со стороны США и Великобритании 12 апреля.Как пишет издание, новые ограничения как раз коснулись импорта российских цветных металлов. При этом эксперты подчеркивают, что на долю РФ сегодня приходится более 6 процентов мировых поставок никеля, 5% алюминия, а также 4% меди.В итоге вышеупомянутое расширение вызвало неопределенность на мировых сырьевых рынках и, как результат, рост цен, пишет Bloomberg со ссылкой на информацию от торговой площадки LME.К слову, о последней. В материале говорится, что более 91% запасов первичного алюминия на складах LME занимала именно российская продукция. В свою очередь, цветными металлами из РФ пополняла свои склады и Чикагская товарная биржа.Впрочем, и это еще не все. Чтобы понять абсурдность ситуации, стоит обратить внимание на мировых лидеров по производству алюминия. По данным на конец 2023 года это были КНР, Индия и РФ. Причем Китай лидирует с кратным отрывом.В то же время США являются крупнейшим импортером вышеупомянутого металла в мире. На их долю приходится более 12% от мирового импорта. Выходит, что, вводя санкции против России, Штаты усиливают позицию своего стратегического конкурента в лице КНР. Более того, будучи крупнейшим импортером алюминия, Вашингтон недавними ограничениями, которые уже привели к резкому росту цен, нанес дополнительный урон и без того «хромающей» американской экономике.