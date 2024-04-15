«По стандартам НАТО»: В структуре ВСУ начато формирование нового «корпуса рейнджеров»
В структуре украинской армии появился еще один корпус, к 30 корпусу морской пехоты и 7 корпусу десантно-штурмовых войск прибавился корпус рейнджеров. Об этом сообщают украинские медиа.
Новый корпус создается как межвидовое соединение ВСУ, полностью отвечающее стандартам НАТО как в организационном плане, так и в плане оснащения и вооружения. Задуман он был еще в 2022 году, но реализация началась только в этом. Согласно имеющейся информации, в корпус будет входить четыре полка рейнджеров - 4-й, 5-й, 6-й и 7-й.
На сегодняшний день формируется только первый полк, но украинцы не были бы украинцами, если бы не раздули его до корпуса. Пока же от него только название. По данным украинской прессы, специальный отдельный полк рейнджеров формируется в составе Сил специальных операций ВСУ. Отмечается, что структура полка похожа на другие подразделения спецназа, он имеет собственную роту беспилотников, артиллерийскую и саперную части.
На данный момент идет набор в полк, командование обещает нахождение на передовой не более трех месяцев, своевременную ротацию, полное вещевое обеспечение, а также зарплату от 27 до 150 тысяч гривен и новейшие образцы вооружения.
В задачи "рейнджеров" будут входить: проведение рейдов и боевых действий; получение разведывательной информации по линии фронта; проникновение в тыл противника; участие в воздушно-десантных и аэромобильных операциях; ведение контрпартизанских действий; проведение антитеррористических операций.
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