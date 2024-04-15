«По стандартам НАТО»: В структуре ВСУ начато формирование нового «корпуса рейнджеров»

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«По стандартам НАТО»: В структуре ВСУ начато формирование нового «корпуса рейнджеров»

В структуре украинской армии появился еще один корпус, к 30 корпусу морской пехоты и 7 корпусу десантно-штурмовых войск прибавился корпус рейнджеров. Об этом сообщают украинские медиа.

Новый корпус создается как межвидовое соединение ВСУ, полностью отвечающее стандартам НАТО как в организационном плане, так и в плане оснащения и вооружения. Задуман он был еще в 2022 году, но реализация началась только в этом. Согласно имеющейся информации, в корпус будет входить четыре полка рейнджеров - 4-й, 5-й, 6-й и 7-й.



На сегодняшний день формируется только первый полк, но украинцы не были бы украинцами, если бы не раздули его до корпуса. Пока же от него только название. По данным украинской прессы, специальный отдельный полк рейнджеров формируется в составе Сил специальных операций ВСУ. Отмечается, что структура полка похожа на другие подразделения спецназа, он имеет собственную роту беспилотников, артиллерийскую и саперную части.


На данный момент идет набор в полк, командование обещает нахождение на передовой не более трех месяцев, своевременную ротацию, полное вещевое обеспечение, а также зарплату от 27 до 150 тысяч гривен и новейшие образцы вооружения.

В задачи "рейнджеров" будут входить: проведение рейдов и боевых действий; получение разведывательной информации по линии фронта; проникновение в тыл противника; участие в воздушно-десантных и аэромобильных операциях; ведение контрпартизанских действий; проведение антитеррористических операций.
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    31 комментарий
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    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +4
      Сегодня, 13:59
      А генералом армии рейнджеров назначат Чака Нориса)
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 14:09
        Цитата: KukuRuzvelt
        Чака Нориса)
        оставьте дедушку в покое, дедушка уже старенький
        1. KukuRuzvelt Звание
          KukuRuzvelt
          +2
          Сегодня, 14:10
          Однако выглядит лучше чем их нонешний президент, хотя они примерно одного возраста. А Чак, я уверен, до сих пор крутит вертушки)
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 14:12
            Цитата: KukuRuzvelt
            хотя они примерно одного возраста.

            Чак старше на три года, но все равно не трогайте, это святое
            1. KukuRuzvelt Звание
              KukuRuzvelt
              +2
              Сегодня, 14:13
              "не создай себе кумира" - особенно западного. Я про Арнольда Шварцовича так же думал, пока он на весь мир телегу не задвинул свою...
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                0
                Сегодня, 14:38
                при чем здесь кумир, это как апина из всех ларьков звукозаписи, это молодость
        2. Вежливый Лось Звание
          Вежливый Лось
          0
          Сегодня, 15:34
          Цитата: Василенко Владимир
          оставьте дедушку в покое, дедушка уже старенький

          Этот дедушка встретится там у себя с Ксенией Собчак, женится на ней, возьмет ее фамилию....
          И будет он Чак Собчак. laughing
    2. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +11
      Сегодня, 14:03
      "Закарпатский рейнджер. Правосудие по-свински" - извините я не могу остановиться)
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 14:32
        .......прибавился корпус рейнджеров.

        Лучше бы не пиарили новое войско, а то долбить их будут с особым усердием.
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 14:05
      Согласно имеющейся информации, в корпус будет входить четыре полка рейнджеров - 4-й, 5-й, 6-й и 7-й.
      . Как войдут, так и выйдут ...
      А так, рейнджеры, лёгкая, мобильная пехота для проведения спесфисских операций... и где их место на поле боя в теперешнем конфликте???
      Готовят будущих "лесных братьев"?
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        +2
        Сегодня, 14:45
        Цитата: rocket757
        Готовят будущих "лесных братьев"?

        Скорее молодежь заманивают цацками.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 15:12
          Трудно представить, чего там такого привлекательного?
          Шибко одухотворенных либо при деле, либо в земле, а на оставшихся уже давит и много чего... свежие захоронения захитников, в первую очередь.
          1. Alex777 Звание
            Alex777
            0
            Сегодня, 16:48
            Цитата: rocket757
            Трудно представить, чего там такого привлекательного?

            Новейшее оружье, право не застегивать верхнюю пуговицу... bully

            ..командование обещает нахождение на передовой не более трех месяцев, своевременную ротацию, полное вещевое обеспечение, а также зарплату от 27 до 150 тысяч гривен и новейшие образцы вооружения.

            Сейчас их командование все что угодно наобещает.
            Лишь бы их поймать, построить и на ЛБС закинуть...
    4. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 14:06
      Чашечку сакэ перед выходом...
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 14:21
        Цитата: Wolfskin1993
        Чашечку сакэ перед выходом...

        Аполитично рассуждаете, товарищ! stop Исключительно чарка горилки! yes
    5. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 14:06
      ну блин если шароварники спецуру не назовут на английский манер спать плохо будут
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 14:08
        Рейнджерские шаровары станут выдавать Тарасикам перед боевым выходом..... lol И повязку на голову с надписью на мове: Перемога славной Украини! wassat
    6. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 14:09
      Согласно имеющейся информации, в корпус будет входить четыре полка рейнджеров - 4-й, 5-й, 6-й и 7-й.

      А куда подевались первые три полка? Там будут повара и водители? request
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 14:11
        Расширенный ЛС поваров, водителей и музыкантов. Это если чо в плен если сдаваться.
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 14:12
        Цитата: Монтесума
        А куда подевались первые три полка?

        амуницию продали в африку
    7. Denis812 Звание
      Denis812
      +1
      Сегодня, 14:17
      Неплохо.
      - Вы кто?
      - Тарас Подгребайло, рейнджер Коростеньского района.

      Я им командный состав подобрал
    8. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 14:17
      Чет Илья Меддисон вспомнился... "я спицназ... так дейсвуем тактически грамотно!" (с) Занавес... вернее загрузка очередная wassat
    9. Третий район Звание
      Третий район
      0
      Сегодня, 14:23
      <<<<<В структуре ВСУ начато формирование нового «корпуса рейнджеров»>>>>>>>

      Будем надеяться , что хотя бы не космических рейнджеров.
    10. Новик225 Звание
      Новик225
      0
      Сегодня, 14:25
      командование обещает нахождение на передовой не более трех месяцев,

      ну да, я тоже считаю, что трех месяцев хватит, чтобы утилизировали.....
    11. kit88 Звание
      kit88
      0
      Сегодня, 14:32
      Очки, дробовик и жувачку выдают?
    12. militari97 Звание
      militari97
      0
      Сегодня, 14:42
      Так бы и сказали... Набираются смертники...
    13. Mazunga Звание
      Mazunga
      0
      Сегодня, 15:11
      Рейнджер Пасюк спилкуйте пидрахунок пидроздилу пану хорунжему (тоже грейнджеру) Хорхолю
    14. Романенко Звание
      Романенко
      0
      Сегодня, 15:15
      А чё по-русски то написали? Надо же было рэйнжерiв писать, опять лоханулись свинорыльники?
      Теперь зеленкой всех польют.
      В принципе, ФАБам параллельно кого в лепешку прессовать.
    15. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 15:16
      В структуре ВСУ начато формирование нового «корпуса рейнджеров»

      ЩИТО?
    16. костя1 Звание
      костя1
      0
      Сегодня, 15:56
      В чем будет отличие-только в названии рейнджеры?-а корпус из 4 полков-это прикольно tongue
    17. Ratmir_Ryazan Звание
      Ratmir_Ryazan
      0
      Сегодня, 16:01
      Это аналог нашего спецназа ГРУ.

      Когда же у нас в штате закрепят подразделения БЛА (взвода, роты)?!

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