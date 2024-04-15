Страны Европы не помогают Украине сбивать российские дроны и ракеты по сценарию защиты Израиля от иранских ударов

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Страны Европы не помогают Украине сбивать российские дроны и ракеты по сценарию защиты Израиля от иранских ударов

Европейские государства не оказывают Украине непосредственную помощь в отражении ударов беспилотных летательных аппаратов и ракет Вооруженных сил Российской Федерации. Это следует из комментариев руководства Евросоюза и министерства иностранных дел Великобритании.

Ранее ряд западных государств заявил, что принимал участие в отражении ударов Ирана по объектам на территории Израиля. В частности, в противодействии иранским атакам принимали участие как минимум США, Великобритания и Франция. Например, французский президент Эммануэль Макрон заявил о том, что самолеты-истребители военно-воздушных сил Франции уничтожали иранские воздушные цели, поднявшись в воздух с авиабазы в Иордании.



Однако с Украиной мы видим совсем иную ситуацию. Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что королевство не помогает Украине отражать атаки российских ракет и дронов, как это было в случае с атаками Ирана против Израиля.

Руководство Евросоюза просто отказалось комментировать возможность участия стран-участниц сообщества в уничтожении атакующих территорию Украины российских ракет и беспилотных летательных аппаратов. То есть, Запад прямо продемонстрировал властям Украины, что эта страна для него куда менее значима, чем Израиль, и вставать на ее защиту более активно, чем сейчас, он не собирается.

Отказ от участия в защите украинского воздушного пространства связан исключительно с боязнью США, ЕС и НАТО допустить прямую конфронтацию с Российской Федерацией и спровоцировать непосредственный вооруженный конфликт с нашей страной. В отношении Ирана такие опасения отсутствуют, учитывая несопоставимость военной и экономической мощи РФ и исламской республики.
  • Wikipedia / Ministerie van Defensie/Hennie Keeris
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11 комментариев
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  1. wanna Звание
    wanna
    0
    Сегодня, 14:09
    Свет мой, зеркальце! скажи, Какому еврейскому государству решат помочь европейские страны?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:14
    Страны Европы не помогают Украине сбивать российские дроны и ракеты по сценарию защиты Израиля от иранских ударов
    . Вроде ка поляки, собираются/обещают... хотя, это зелебобик заявил, а там, "белый туман", поди разберись, чего он там придумал.
  3. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 14:20
    Ну.. надо посмотреть на карту, на географию обратить внимание нужно. Иран и Израиль не имеют общей границы и Шахеды сбивались между Ираном и Израелем. Там где самолеты не могли попасть под огонь ПВО ни Израиля ни Ирана
  4. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +1
    Сегодня, 14:20
    Еврей получается ближе сердцу европейскому чем украинец
    1. wanna Звание
      wanna
      0
      Сегодня, 14:22
      По окончании войны Украина также станет исключительно еврейской страной.
  5. militari97 Звание
    militari97
    0
    Сегодня, 14:20
    Ну а зачем им ввязываться в войнушку... Бизнес, ничего личного...
  6. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 14:25
    Европейские государства не оказывают Украине непосредственную помощь в отражении ударов беспилотных летательных аппаратов и ракет ...

    Вот это вот "непосредственная помощь" - такое скользкое понятие...
    Не нажимают кнопку пуска? нууу... допустим
    А как же передача разведданных? Все эти целеуказания? БПЛА-разведчики у берегов Крыма? Спутниковая разведка?
    А так - да, мы кнопку не нажимали...
    Чудеса демагогии
  7. мазута Звание
    мазута
    +1
    Сегодня, 14:27
    Зато всякие "штормы"и "скальпы" усердно наводят.После нашей Победы над этой многоглавой натовской крысогидрой лишь бы не забыли наши правители каждую из "голов"и всем "сестрам выдали по серьгам".
  8. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 14:29
    Вот поржал laughing
    Действительно ведь не помогают.
    Stormer HVM , Gepard, Patriot, , С-200, С-300 от бывших друзей...
    Про Стрелы, от них же, и Стингеры вообще молчу.
    Ну, совершенно никакой помощи yes
  9. CastroRuiz Звание
    CastroRuiz
    0
    Сегодня, 14:41
    На светлые металли всегда покупатели найдутся.
  10. Strannik96 Звание
    Strannik96
    0
    Сегодня, 14:50
    Цитата: Rage66
    Вот поржал laughing
    Действительно ведь не помогают.
    Stormer HVM , Gepard, Patriot, , С-200, С-300 от бывших друзей...
    Про Стрелы, от них же, и Стингеры вообще молчу.
    Ну, совершенно никакой помощи yes

    Прежде чем ржать, надо внимательно заголовок прочитать

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