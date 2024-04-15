Страны Европы не помогают Украине сбивать российские дроны и ракеты по сценарию защиты Израиля от иранских ударов
Европейские государства не оказывают Украине непосредственную помощь в отражении ударов беспилотных летательных аппаратов и ракет Вооруженных сил Российской Федерации. Это следует из комментариев руководства Евросоюза и министерства иностранных дел Великобритании.
Ранее ряд западных государств заявил, что принимал участие в отражении ударов Ирана по объектам на территории Израиля. В частности, в противодействии иранским атакам принимали участие как минимум США, Великобритания и Франция. Например, французский президент Эммануэль Макрон заявил о том, что самолеты-истребители военно-воздушных сил Франции уничтожали иранские воздушные цели, поднявшись в воздух с авиабазы в Иордании.
Однако с Украиной мы видим совсем иную ситуацию. Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что королевство не помогает Украине отражать атаки российских ракет и дронов, как это было в случае с атаками Ирана против Израиля.
Руководство Евросоюза просто отказалось комментировать возможность участия стран-участниц сообщества в уничтожении атакующих территорию Украины российских ракет и беспилотных летательных аппаратов. То есть, Запад прямо продемонстрировал властям Украины, что эта страна для него куда менее значима, чем Израиль, и вставать на ее защиту более активно, чем сейчас, он не собирается.
Отказ от участия в защите украинского воздушного пространства связан исключительно с боязнью США, ЕС и НАТО допустить прямую конфронтацию с Российской Федерацией и спровоцировать непосредственный вооруженный конфликт с нашей страной. В отношении Ирана такие опасения отсутствуют, учитывая несопоставимость военной и экономической мощи РФ и исламской республики.
- Wikipedia / Ministerie van Defensie/Hennie Keeris
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