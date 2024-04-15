Военкоры: ВС РФ заняли новые позиции в мкр «Канал» на восточной окраине Часова Яра
В течение утра и первой половины дня 15 апреля 2024 года российскими военными корреспондентами фиксируется активное продвижение нашей армии на ряде направлений. Так, сложная ситуация для врага сложилась на Артёмовском направлении.
В окрестностях города Часов Яр сейчас происходят ожесточенные бои между российской армией и украинскими формированиями. Наши бойцы заняли новые позиции на восточной окраине города – в микрорайоне «Канал», а также в районе «Ступки-Голубовские-2». Там была захвачена позиция украинского формирования с опорным пунктом.
Идут бои и в районах Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки. Даже украинские источники отмечают, что российские войска здесь действуют особенно интенсивно. Украинские формирования понесли значительные потери в личном составе и военной технике.
На Авдеевском направлении ВС РФ захватывает новые позиции. Одна из целей – расширение контроля над Очеретинским железнодорожным узлом. Был нанесен удар с воздуха по Карловскому водохранилищу у Новокалиново. В районе Бердычей тоже есть существенные успехи.
Еще одно важное направление – Запорожское. Здесь подразделения российской армии продолжают штурм населенного пункта Работино, пытаясь полностью выбить из него украинские формирования. По позициям противника непрерывно работает тяжелая артиллерия, огонь ведется и из танков.
Кроме того, сообщается об успехах ВС РФ на Марьинском участке фронта. Наши подразделения сумели пройти вперед к северу от Новомихайловки. Ожесточенные боевые действия идут в районе поселка Победа. Продолжается наступление ВС РФ в сторону Уманского, Яснобродовки.
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