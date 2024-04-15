Военкоры: ВС РФ заняли новые позиции в мкр «Канал» на восточной окраине Часова Яра

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Военкоры: ВС РФ заняли новые позиции в мкр «Канал» на восточной окраине Часова Яра

В течение утра и первой половины дня 15 апреля 2024 года российскими военными корреспондентами фиксируется активное продвижение нашей армии на ряде направлений. Так, сложная ситуация для врага сложилась на Артёмовском направлении.

В окрестностях города Часов Яр сейчас происходят ожесточенные бои между российской армией и украинскими формированиями. Наши бойцы заняли новые позиции на восточной окраине города – в микрорайоне «Канал», а также в районе «Ступки-Голубовские-2». Там была захвачена позиция украинского формирования с опорным пунктом.



Идут бои и в районах Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки. Даже украинские источники отмечают, что российские войска здесь действуют особенно интенсивно. Украинские формирования понесли значительные потери в личном составе и военной технике.


На Авдеевском направлении ВС РФ захватывает новые позиции. Одна из целей – расширение контроля над Очеретинским железнодорожным узлом. Был нанесен удар с воздуха по Карловскому водохранилищу у Новокалиново. В районе Бердычей тоже есть существенные успехи.

Еще одно важное направление – Запорожское. Здесь подразделения российской армии продолжают штурм населенного пункта Работино, пытаясь полностью выбить из него украинские формирования. По позициям противника непрерывно работает тяжелая артиллерия, огонь ведется и из танков.

Кроме того, сообщается об успехах ВС РФ на Марьинском участке фронта. Наши подразделения сумели пройти вперед к северу от Новомихайловки. Ожесточенные боевые действия идут в районе поселка Победа. Продолжается наступление ВС РФ в сторону Уманского, Яснобродовки.
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    9 комментариев
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    1. Buyan Звание
      Buyan
      +1
      Сегодня, 14:37
      Ну и отлично, бейте эту нацистскую мразь. Гордимся вами!!!
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +4
        Сегодня, 14:41
        Тем временем командование ВСУ пытается экстренно решить вопрос с «поплывшим» фронтом. Напомним, ранее Зеленский в интервью западным СМИ пожаловался на неких предателей, которые оставили свои позиции и массово сдались в плен, что обрушило оборону. Он не стал называть подразделение, тем не менее удалось выяснить, что речь идет о сдавшихся в Авдеевке в плен солдатах 25-й аэромобильной бригады ВСУ. Они пошли на этот шаг после бегства своих командиров из Авдеевки, а высшее командование отказало в эвакуации.

        «То же самое скоро будет в Часовом Яре. Точнее уже началось. Старшие командиры ВСУ, бросив личный состав, свалили на пункты эвакуации за западной окраиной города, бросив парней на «передке» без эвакуации и связи», - сообщают с мест.

        Скорее всего, речь о 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая была создана еще в 2022 году на базе добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (признан террористическим и запрещен на территории России). Солдаты этого подразделения оставили позиции и технику в микрорайоне Канал и южнее Часова Яра, а их командиры эвакуировали штаб в западную часть города.

        После бегства солдат главком ВСУ Сырский решил расформировать обе бригады, солдаты которых отказались выполнять свой воинский долг - 25-ю аэромобильную бригаду ВСУ, бойцы которой из нескольких батальонов сдались недавно в плен (порядка 200 человек), и 67-ю бригаду ВСУ.

        Ранее в одной из социальных сетей солдаты 67-й бригады подтвердили, что начался процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов, которые являются ее боевым остовом. По их словам, не исключено возбуждения уголовных дел по обвинению в невыполнении боевых предписаний.

        Местные СМИ отмечают, что в результате проверки 67-й бригады выяснилось, что командование плохо относилось к тем, кто перевелся из других частей во время недавнего пополнения. В частности, новобранцев называли «пиксельными», первыми отправляли в бой, а неопытные солдаты теряли позиции.
        1. Прокоп_Свинин Звание
          Прокоп_Свинин
          0
          Сегодня, 16:30
          25-я бригада - заслуженные ветераны. Еще в апреле 14-го послали против Славянска, но, у Краматорска местные отобрали у них бронетехнику, и передали ополчению. После этого, бригаду отвели и подвергли критике.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 16:47
            Думаете там много человек осталось с 2014 года в условиях СВО на 2024 год?Как минимум пару раз бригаду заново собирали.
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      +1
      Сегодня, 14:37
      Потихоньку идёт давление на основных направлениях ,по факту не видно очевидной линии защиты ,нету ни какой программы как защищаться что и где .
    3. Peter1First Звание
      Peter1First
      -1
      Сегодня, 14:37
      Что-то ни из Клещеевки, ни из Работино так и не выдавили до сих пор ВСУ! Там уже практически нет как таковых населенных пунктов -только груды камней и воронки от снарядов! Как они там до сих пор держатся? Может мы чего-то не знаем?
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 14:51
        Цитата: Peter1First
        Может мы чего-то не знаем?

        Естественно мы не знаем и половины происходящего. Нам говорили, что Работино находится в низине и смысла брать его или держать нет никакого. Может поэтому и ведут бои вокруг поселка.
      2. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        +2
        Сегодня, 16:39
        Артиллерия не может спокойно размочалить позиции, больше самим приходится маневрировать, уклоняться. Ещё и штурмовики слабо вооружены - стрелковка да ручные гранаты. Почему напряжёнка с "Мухами" и "Шмелями", непонятно.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 16:49
          По данным украинских источников половина домов в восточной части Часова Яра уничтожена авиабомбами.А это будет поувесистее Шмелей.

          По данным телеграм-канала "Два майора", Часов Яр остаётся одним из самых горячих участков фронта. Авторы, ссылаясь на сообщения с мест, уточняют, что восточная часть города сложна для закрепления как для наших войск, так и для противника.

          По сети расходятся кадры мощных ударов тяжелых авиабомб ВС России по городу, противник заявляет, что половина многоквартирных домов в восточной части города уничтожена нашим огнём. Новым элементом стало продвижение наших войск на северо-восточную окраину Часова Яра (район дач). Южнее, в районе заказника российские штурмовые подразделения заняли один из опорных пунктов врага. Есть продвижение и к водоканалу Северский Донец - Донбасс вдоль трассы Т-0504,- говорится в сообщении.

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