ВВС США скоро получат модернизированные истребители F-15E с новой системой РЭБ

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ВВС США скоро получат модернизированные истребители F-15E с новой системой РЭБ

Военно-воздушные силы (ВВС) США получат модернизированные истребители F-15E Eagle, которые производятся компанией Boeing, с новой системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Первый такой усовершенствованный самолет поступит на вооружение уже этим летом.

Об этом сообщает американский журнал Defense News со ссылкой на представителя ВВС США майора Дж. Алли Стормер.



Она рассказала, что в рамках работ по модернизации, которые ведутся на предприятии в Сан-Антонио (штат Техас), восемь истребителей оснащают системами активно-пассивного предупреждения и обеспечения живучести (EPAWSS), выпускаемых компанией BAE Systems.


Новое оборудование станет частью стандартной комплектации самолетов F-15EX Eagle II, а также установлено на некоторые F-15E. С его помощи истребители смогут отслеживать угрозы, глушить и обманывать их в условиях боевых действий высокой интенсивности, обеспечивать радиолокационное предупреждение, геолокацию, ситуационную осведомленность, а также расширить возможности самообороны с помощью датчиков и других электронных средств.


В Военно-воздушных силах США считают, что такая модернизация существенно повысит готовность истребительной авиации к боевым действиям против такого сильного противника как Китай. Они позволят противостоять самым современным средствам противовоздушной обороны.

Ранее в этом месяце появилось сообщение об окончании испытаний данной системы радиоэлектронной борьбы для самолетов F-15.
  • ВВС США, BAE Systems
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4 комментария
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  1. Canecat Звание
    Canecat
    +2
    Сегодня, 14:38
    Ранее в этом месяце появилось сообщение об окончании испытаний данной системы радиоэлектронной борьбы для самолетов F-15.

    А вот это уже интересно... не сидят янки сложа руки, пока славяне друг друга утюжат.
    Наработки наверняка родом с Украины...
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    -3
    Сегодня, 14:39
    Китай? По моему, янки хотят подтянуться к нашим СУ35.
  3. dragon772 Звание
    dragon772
    0
    Сегодня, 14:58
    Система EPAWSS будет включать:

    − средства предупреждения о радиолокационном облучении и ракетной атаке;

    − средства РЭП, ориентированные на противодействие ракетам "воздух – воздух" и "земля – воздух", а также РЛС обнаружения наземного, воздушного и морского базирования;

    − расходуемые средства противодействия в радио- и оптическом диапазонах длин волн.

    Одной из дополнительных возможностей системы EPAWSS предположительно будут определение местоположения источников радиоизлучения и возможность постановки помех в миллиметровом диапазоне длин волн. Отличительной особенностью данной системы, как предполагается, будет наличие устройств запоминания и воспроизведения сигналов. Такие устройства позволяют осуществлять РЭП всех видов когерентных РЛС (импульснодоплеровских и со сложными сигналами), осуществлять одновременный коррелированный ввод в их сигналы ложной информации о дальности и скорости движения, а также осуществлять постановку правдоподобных имитирующих помех.

    Общая стоимость программы EPAWSS оценивается в 4 млрд долларов. Система защиты EPAWSS, как ожидается, будет установлена примерно на 412 самолетах F–15C/D/E, стоящих на вооружении ВВС США и ее союзников. Поставки систем EPAWSS должны начаться в 2024 г., а ее эксплуатация на самолетах предполагается на период до 2029 г.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      -1
      Сегодня, 15:14
      РЭБ "Хибины" будет теперь устанавливаться на СУ30СМ2. На СУ35 СМ будут ставить новейший комплекс "Гималаи", оный был разработан для 57го. Точных данных нет в открытом доступе, но комплекс разрабатывался именно для обезоруживания амерских Ф22/35. И ходят слухи, что именно из за появления "Гималай" производство наших ударных Дронов "Орион" ушло вправо. Видимо и на "Орионах" и "Громах" будут именно эти системы.

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